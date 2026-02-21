Baranyai Nimród még nem adja fel, reménykedik a bravúrban
AMI SIKERÜLT a bajnokság első körében, arra esély sem volt vasárnap. A Kolorcity Kazincbarcika pályaválasztóként (ami tavasszal a DVTK stadionját jelenti) szenvedett sima, 4–0-s vereséget a Nyíregyháza Spartacustól. Ősszel sokan felkapták a fejüket, amikor az újonccsapat Könyves Norbert góljával nyert a Spartacus otthonában, ám azóta nagyot fordult a világ. A múlt heti ütközetnek még idegenben is az első három tavaszi meccsén hét pontot szerző Nyíregyháza volt az esélyese, az viszont a két csapat előélete alapján egyáltalán nem volt várható, hogy tulajdonképpen már az első félidőben eldől a párharc.
„Sajnos, nem úgy alakult a Nyíregyháza elleni bajnoki, ahogy szerettük volna, ellenfelünk jó fizikai felkészültségével és direkt támadófutballjával hamar eldöntötte a bajnokit – mondta a pénteki edzés előtt a barcikaiak védője, Baranyai Nimród. – Nagyon megfogja a csapatot, ha olyan balszerencsés gólt kap alig hétpercnyi játék után, mint mi, nem volt egyszerű azzal szembesülni, hogy a kapusunk által kiütött labda a fejemről a kapuba kerül. Közel voltam a kapunkhoz, egyszerűen reagálni sem tudtam. Utána sok minden lejátszódott bennem, többek között az is, miért éppen velünk történik mindez… Hátrányban volt lehetőségünk az egyenlítésre, kimaradt, aztán a játékrész hajrájában hibáztunk kétszer, és eldőlt a mérkőzés. Fájó, ami történt, ám egy percig sem szabad azzal foglalkozni, hol állunk, mekkora a lemaradásunk. Fontos ellenben, hogy minden meccsen, így a Puskás Akadémia ellenin is hozzuk ki magunkból a maximumot, aztán majd kiderül, ez mire elegendő.”
A Kazincbarcika a múlt heti bajnoki előtt hét pontra volt a bennmaradást jelentő tizedik helytől, most már tízre van, és hiába játszik újra hazai környezetben, borítania kell a papírformát, hogy legyőzze a Puskás Akadémiát.
„A felcsúti erős csapat, jó egyéni képességű labdarúgói vannak, ugyanakkor kielemeztük őket, próbálunk majd fogást találni rajtuk – folytatta a huszonkét éves védő. – Amikor ősszel fogadtuk a Puskás Akadémiát, a hajráig egy egyre álltunk, volt lehetőségünk a győzelemre, aztán egy kifejelt labdába érdekes mozdulattal rúgott bele az ellenfél játékosa, és a hosszú sarokba hullott – sajnos, sok ilyen meccsünk volt, legalább tíz pontot elvesztegettünk… Fontos, hogy egységesek maradjunk, küzdenünk kell a klubért, saját magunkért.”
NB I
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|6. Puskás Akadémia
22
9
5
8
28–28
0
32
|7. Kisvárda
22
9
4
9
26–34
–8
31
|8. Újpest FC
22
7
5
10
30–38
–8
26
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza Spartacus
22
6
6
10
29–37
–8
24
|11. Diósgyőri VTK
22
5
8
9
30–36
–6
23
|12. Kazincbarcika
22
4
2
16
20–45
–25
14