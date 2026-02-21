Nemzeti Sportrádió

NB I

Nyíregyháza–Kisvárda 1–2 – ÉLŐ

Baranyai Nimród még nem adja fel, reménykedik a bravúrban

ZOMBORI ANDRÁSZOMBORI ANDRÁS
2026.02.21. 11:57
null
Baranyai Nimród (Fotó: Czinege Melinda)
Méretes hazai vereség után próbál talpra állni a Kazincbarcika, a csapat védője, Baranyai Nimród hisz benne, hogy akár már a Puskás Akadémia ellen összejöhet a bravúr.
 

AMI SIKERÜLT a bajnokság első körében, arra esély sem volt vasárnap. A Kolorcity Kazincbarcika pályaválasztóként (ami tavasszal a DVTK stadionját jelenti) szenvedett sima, 4–0-s vereséget a Nyíregyháza Spartacustól. Ősszel sokan felkapták a fejüket, amikor az újonccsapat Könyves Norbert góljával nyert a Spartacus otthonában, ám azóta nagyot fordult a világ. A múlt heti ütközetnek még idegenben is az első három tavaszi meccsén hét pontot szerző Nyíregyháza volt az esélyese, az viszont a két csapat előélete alapján egyáltalán nem volt várható, hogy tulajdonképpen már az első félidőben eldől a párharc.

 „Sajnos, nem úgy alakult a Nyíregyháza elleni bajnoki, ahogy szerettük volna, ellenfelünk jó fizikai felkészültségével és direkt támadófutballjával hamar eldöntötte a bajnokit – mondta a pénteki edzés előtt a barcikaiak védője, Baranyai Nimród. – Nagyon megfogja a csapatot, ha olyan balszerencsés gólt kap alig hétpercnyi játék után, mint mi, nem volt egyszerű azzal szembesülni, hogy a kapusunk által kiütött labda a fejemről a kapuba kerül. Közel voltam a kapunkhoz, egyszerűen reagálni sem tudtam. Utána sok minden lejátszódott bennem, többek között az is, miért éppen velünk történik mindez… Hátrányban volt lehetőségünk az egyenlítésre, kimaradt, aztán a játékrész hajrájában hibáztunk kétszer, és eldőlt a mérkőzés. Fájó, ami történt, ám egy percig sem szabad azzal foglalkozni, hol állunk, mekkora a lemaradásunk. Fontos ellenben, hogy minden meccsen, így a Puskás Akadémia ellenin is hozzuk ki magunkból a maximumot, aztán majd kiderül, ez mire elegendő.”

A Kazincbarcika a múlt heti bajnoki előtt hét pontra volt a bennmaradást jelentő tizedik helytől, most már tízre van, és hiába játszik újra hazai környezetben, borítania kell a papírformát, hogy legyőzze a Puskás Akadémiát.

 „A felcsúti erős csapat, jó egyéni képességű labdarúgói vannak, ugyanakkor kielemeztük őket, próbálunk majd fogást találni rajtuk – folytatta a huszonkét éves védő. – Amikor ősszel fogadtuk a Puskás Akadémiát, a hajráig egy egyre álltunk, volt lehetőségünk a győzelemre, aztán egy kifejelt labdába érdekes mozdulattal rúgott bele az ellenfél játékosa, és a hosszú sarokba hullott – sajnos, sok ilyen meccsünk volt, legalább tíz pontot elvesztegettünk… Fontos, hogy egységesek maradjunk, küzdenünk kell a klubért, saját magunkért.” 

NB I
23. FORDULÓ, szombati mérkőzések
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. ETO FC

22

12

7

3

43–21

+22

43

  2. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17

40

  3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6

38

  4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11

36

  5. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6

33

  6. Puskás Akadémia

22

9

5

8

28–28

0

32

  7. Kisvárda

22

9

4

9

26–34

–8

31

  8. Újpest FC

22

7

5

10

30–38

–8

26

  9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7

25

10. Nyíregyháza Spartacus

22

6

6

10

29–37

–8

24

11. Diósgyőri VTK

22

5

8

9

30–36

–6

23

12. Kazincbarcika

22

4

2

16

20–45

–25

14

 

 

Ezek is érdekelhetik