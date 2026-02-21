Baranyai Nimród még nem adja fel, reménykedik a bravúrban

AMI SIKERÜLT a bajnokság első körében, arra esély sem volt vasárnap. A Kolorcity Kazincbarcika pályaválasztóként (ami tavasszal a DVTK stadionját jelenti) szenvedett sima, 4–0-s vereséget a Nyíregyháza Spartacustól. Ősszel sokan felkapták a fejüket, amikor az újonccsapat Könyves Norbert góljával nyert a Spartacus otthonában, ám azóta nagyot fordult a világ. A múlt heti ütközetnek még idegenben is az első három tavaszi meccsén hét pontot szerző Nyíregyháza volt az esélyese, az viszont a két csapat előélete alapján egyáltalán nem volt várható, hogy tulajdonképpen már az első félidőben eldől a párharc.

„Sajnos, nem úgy alakult a Nyíregyháza elleni bajnoki, ahogy szerettük volna, ellenfelünk jó fizikai felkészültségével és direkt támadófutballjával hamar eldöntötte a bajnokit – mondta a pénteki edzés előtt a barcikaiak védője, Baranyai Nimród. – Nagyon megfogja a csapatot, ha olyan balszerencsés gólt kap alig hétpercnyi játék után, mint mi, nem volt egyszerű azzal szembesülni, hogy a kapusunk által kiütött labda a fejemről a kapuba kerül. Közel voltam a kapunkhoz, egyszerűen reagálni sem tudtam. Utána sok minden lejátszódott bennem, többek között az is, miért éppen velünk történik mindez… Hátrányban volt lehetőségünk az egyenlítésre, kimaradt, aztán a játékrész hajrájában hibáztunk kétszer, és eldőlt a mérkőzés. Fájó, ami történt, ám egy percig sem szabad azzal foglalkozni, hol állunk, mekkora a lemaradásunk. Fontos ellenben, hogy minden meccsen, így a Puskás Akadémia ellenin is hozzuk ki magunkból a maximumot, aztán majd kiderül, ez mire elegendő.”

A Kazincbarcika a múlt heti bajnoki előtt hét pontra volt a bennmaradást jelentő tizedik helytől, most már tízre van, és hiába játszik újra hazai környezetben, borítania kell a papírformát, hogy legyőzze a Puskás Akadémiát.

„A felcsúti erős csapat, jó egyéni képességű labdarúgói vannak, ugyanakkor kielemeztük őket, próbálunk majd fogást találni rajtuk – folytatta a huszonkét éves védő. – Amikor ősszel fogadtuk a Puskás Akadémiát, a hajráig egy egyre álltunk, volt lehetőségünk a győzelemre, aztán egy kifejelt labdába érdekes mozdulattal rúgott bele az ellenfél játékosa, és a hosszú sarokba hullott – sajnos, sok ilyen meccsünk volt, legalább tíz pontot elvesztegettünk… Fontos, hogy egységesek maradjunk, küzdenünk kell a klubért, saját magunkért.”

NB I

23. FORDULÓ, szombati mérkőzések

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!