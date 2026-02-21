Nemzeti Sportrádió

Evezős ergométeres ob: Gadányi és Pétervári-Molnár nyert a normálsúlyúaknál

2026.02.21. 13:21
Pétervári-Molnár Bendegúz és Gadányi Zoltána (Fotó: Magyar Evezős Szövetség)
evezés Pétervári-Molnár Bendegúz ergométeres ob Gadányi Zoltána
A normálsúlyúak versenyében a férfiaknál Pétervári-Molnár Bendegúz, a nőknél Gadányi Zoltána nyerte meg szombaton a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián zajló 36. evezős ergométeres országos bajnokságot.

A hazai szövetség (MESZ) tájékoztatása szerint rekordszámú nevezés érkezett az ob-ra, amelyre összesen 1142 egyéni és 76 váltócsapat jelezte indulási szándékát. A viadal a hagyományoknak megfelelően idén is lezárja a téli felkészülést.

A férfi normálsúlyúaknál induló háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz országos csúccsal diadalmaskodott, Haller Ákos 2004-ben felállított rekordját (5:49.2 perc) csaknem két másodperccel (5:47.40) javította meg. A nőknél Gadányi Zoltána címet tudott védeni úgy, hogy egyéni legjobbjától mindössze egy tizedmásodperccel maradt el.

A könnyűsúlyú férfiaknál négyen, míg a nőknél ketten versenyeztek; előbbieknél Galcsó Vencel, utóbbiak között Szentirmai Veronika állhatott fel a dobogó felső fokára.

Szombaton a para-, felnőtt, korosztályos, egyetemi és masters versenyeket rendezték meg, míg vasárnap a diákolimpiai, valamint szabadidős versenyszámokra kerül sor.

EVEZŐS ERGOMÉTERES OB, SUKORÓ
A BAJNOKOK
Férfiak
Normálsúlyú (13 induló): Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest EE) 5:47.40 perc
Könnyűsúlyú (4): Galcsó Vencel (Ferencvárosi EC) 6:29.50
Nők
Normálsúlyú (6): Gadányi Zoltána (MTK Budapest) 6:47.90
Könnyűsúlyú (2): Szentirmai Veronika (Danubius NHE) 7:48.90

(MTI)

 

