Juan Mata pazar gólt lőtt Ausztráliában, aztán rúgott még egyet – az sem volt csúnya

A világ- és Európa-bajnok Juan Mata szeptemberben igazolt a szintén ausztrál Western Sydney Wandererstől a Melbourne Victoryba, és bár októberben szerzett egy gólt, azóta „csak” gólpasszokkal segítette csapatát. Szombaton viszont minden összejött.

A 20. percben Nishan Velupillay erőszakos labdaszerzése után Mata észlelte, hogy az ellenfél kapusa messze kint helyezkedik, és ezt kihasználva a „világ végéről”, ballal egyből a kapuba emelt.

A City – amelyben kezdőként lépett pályára az FTC-től kölcsönkapott Daniel Arzani – még az első félidőben egyenlített, ám a 64. percben megint akcióba lépett Mata: Matthew Grimaldi gurította elé a labdát a 16-os előterében, és a 37 éves spanyol egy igazítás után a kapu jobb oldalába bombázott.

A 89. percben a csereként beálló brazil Clarismario tette biztossá a Victory győzelmét, ebből a gólból Mata az előkészítő indítással vette ki a részét. Arthur Diles vezetőedző a 92. percben lecserélte a spanyol klasszist, akinek így megadatott a jól megérdemelt vastaps; természetesen őt választották meg a mérkőzés legjobbjának.

Az A-League 26 fordulós alapszakasza a végéhez közeledik; 18 forduló után a Melbourne Victory az ötödik helyen áll 27 ponttal – az első hatban kell végeznie, hogy részese legyen a rájátszásnak. A City a hetedik helyet foglalja el, a tabellát a Newcastle Jets vezeti 17 meccsen gyűjtött 33 pontjával.