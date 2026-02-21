Török bundabotrány: tizenegy klub tisztviselői kerültek őrizetbe

Az NTV televíziós csatorna beszámolója szerint az illegális fogadások miatt indított nyomozás részeként lezajló rendőri műveleteket pénteken hajtották végre az ország tíz tartományában.

Korábban a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) 212 profi klubtisztviselőt azonosított, akik az elmúlt öt évben illegális fogadásokban vettek részt. Köztük 108 edző, 104 pedig klubmenedzser volt. A szövetség emellett 149 profi játékvezetőt eltiltott a mérkőzésektől nyolc hónaptól egy évig terjedő időtartamra, miután kiderült, hogy olyan fiókjaik vannak, amelyeket mérkőzésekre való fogadásra használtak.

Az ügyben összesen 571 aktív játékvezető érintett, akik közül 371-nek van számlája fogadóirodáknál. A bundabotrány tisztázását célzó folyamat keretében több mint ezer futballista fog megjelenni a TFF fegyelmi tanácsa előtt.

Az új török igazságügyminiszter – korábban isztambuli főügyész –, Akin Gürlek kijelentette, hogy több török futballklub vezetőit is őrizetbe vehetik. A nyomozást a helyi hatóságok az Interpollal és az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA) közösen folytatják.