A műkorcsolyázó páros viszi a magyar zászlót a záróünnepségen

2026.02.21. 12:53
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei (Fotó: Szabó Miklós)
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 zászlóvivők
A műkorcsolyázók párosversenyében negyedik helyezett Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei viszi majd a magyar zászlót vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia Veronában rendezendő záróünnepségén.

 

A Magyar Olimpiai Bizottság szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy mindketten nagyon meghatódtak, mert nem számítottak rá, ezért alig akarták elhinni, hogy ez a megtiszteltetés érte őket.  

A magyar csapatból az orosz születésű duó szerepelt a legjobban, hibátlan rövidprogrammal és kűrrel hétfőn a negyedik helyen végzett, ezzel folytatódott a mieink 2006 óta tartó pontszerző sorozata a téli olimpiákon.

A 21 éves Pavlovának és a 26 esztendős Sviatchenkónak a záróünnepség előtt lesz még egy hivatalos programja, ugyanis szombaton 20 órától rendezik az olimpián legjobban szereplő műkorcsolyázók gáláját, amelyen ők is fellépnek. Az olaszországi téli játékok utolsó hivatalos eseménye vasárnap 20 órakor kezdődik Verona majdnem kétezer éves ókori amfiteátrumában.

 

 

 

