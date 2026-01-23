Marozsán Fábián: Valószínűleg ezért volt Medvegyev világelső és topjátékos, mert ezeket a meccseket nagyobb százalékban túléli

– Két és fél szetten át uralta a pályát…

– …uraltam, csak a másik oldalon állt egy Medvegyev. Taktikus játékot próbáltam előhúzni, ami elég sokáig működött, de nem tudtam végigvinni, úgyhogy sajnos kicsúszott a kezeim közül a mérkőzés, és legyőzött.

– Melyik fájt jobban, a harmadik vagy az ötödik szett?

– Mindkettőben voltak lehetőségek, a harmadikban több, mert az ötödikben nem álltam úgy, hogy valódi esélyeim lettek volna, futottam az eredmény után.

– Most először nyert játszmát Medvegyev ellen és megszorongatta. Milyen pozitívumokat tud magával vinni Melbourne-ből?

– Egyelőre nehéz teljesen tisztán látni, beszélünk majd a meccsről, de most próbálom inkább elfelejteni, regenerálódni, kitisztítani a fejemet, aztán amikor oda jutunk, levonok belőle minden következtetést.

– Mennyire zavarta a sérült válla az adogatások közben?

– Szerencsére nem annyira, nem tudom, van-e a kérdésben bujtatott célzás…

– Csak annyi, hogy rengeteg breaklabdával kellett szembenéznie, folyamatos nyomás alatt volt a szervája, ami nyilván nagy hátrány Medvegyevvel szemben. Mit gondol, ez mennyire volt fontos faktora a vereségnek?

– Mindenféleképpen fontos, ha 220 kilométer per órával szerválnék folyamatosan, akkor valószínűleg sokkal könnyebben szereznék pontokat, vagy ingyen pontokat és jutnék előnyhöz. Így azért sokszor kell küzdenem, ami több energiabefektetést igényel. A vállam problémája nem olyan vészes, remélem, a napokban helyrejön, de ezen a napon a szervám is valamilyen szinten a taktika része volt.

– Mi játszódott le önben, amikor Medvegyevben a harmadik szett elején átkapcsoltak valamit? Sokkal pontosabb lett, többször jött vissza a labda a térfeléről. Mi van a fejében? Például, hogy a fene egye meg, elővette a jó játékát és most nekem is ki kell találnom valamit? Hogyan próbálja magát olyan lelkiállapotba hozni, hogy ne azt érezze, el fog menni ez a meccs?

– Próbáltam nem ezt érezni, küzdöttem. A harmadik szett azért fájdalmas volt, de várható volt, hogy Medvegyev küzdeni fog az utolsó pontig, és ez meg is történt, nem annyira érdekelte, hogy nulla kettő, breakhátrányban van, csinálta tovább a dolgát. Valószínűleg ezért volt ő világelső és topjátékos, mert ezeket a meccseket nagyobb százalékban túléli, nem kap ki a harmincon kívüli játékosoktól, valamit mindig kitalál, kitart az utolsó pillanatig és megnyeri a saját játékával, vagy mentálisan.

– Harmadszor is a harmadik kör jelentette a végállomást Ausztráliában. Érzi-e, hogy van innen feljebb, és mi kell ahhoz, hogy legközelebb meglegyen a 16 közé jutás?

– Meg kell nyerni még egy mérkőzést! Jobb szerva, jobb ritörn kell hozzá, nem akarok butaságokat sem mondani, de ezek valószínűleg mind hozzátennének ahhoz, hogy egy ilyen szintű játékost meg tudjak verni és ne öt, hanem négy vagy három szettben. Ezért küzdök, remélem, ki tudjuk javítani, illetve hozzá tudjuk tenni a játékomhoz, hogy egyre többször 210 körül szerváljak, és akkor lehet előrébb lépni. Ha nem, keresünk másik vonalat.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Férfi egyes, 3. forduló (a 16 közé jutásért)

Medvegyev (orosz, 11. kiemelt)–Marozsán Fábián 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3