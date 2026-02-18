Szarka Tünde a tekvondósok világszövetségének két bizottságában is dolgozhat

Az olimpiai sportág magyar szövetségének honlapja szerint Szarka Tünde egyrészt folytathatja munkáját a paratekvondósok klasszifikációs bizottságában, másrészt lehetőséget kapott a világszövetség etikai bizottságában is. Mindkét megbízatás 2027 végéig szól.

„A klasszifikációs bizottságban számomra rendkívül megtisztelő, hogy folytathatom a megkezdett munkát a klasszifikátorok, orvosok és szakemberek mellett. Hiszem, hogy ilyen bizottságban helyet kapni nagy elismerés, de megkapni a bizalmat egy újabb ciklusra még nagyobb jelentőséggel bír” – foglalta össze újraválasztásával kapcsolatos gondolatait Szarka Tünde. Mint elmondta, ugyanakkor meglepetésként érte a beválasztása a WT etikai bizottságába.

„Titkos célom ezen a platformon is a paratekvondó érdekérvényesítése. Számomra létfontosságú, hogy a sportágam reagál a folyamatos elköteleződésemre. Összességében mondhatom, a tekvondó mára a DNS-em részévé vált” – idézte a honlap Szarka Tündét.