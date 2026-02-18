Mintha kötéllel húzta volna maga után az éllovas – ezüst a téli versenyen

Második lett a Garmin WTF COLD verseny tizenkét kilométeres tereptávján a hölgyek között: elégedett az ezüstéremmel?

Mivel ez a verseny éppen az alapozás közepén volt, jó szintfelmérőnek ígérkezett – mondta a Csupasportnak Mészáros Regina Nadin. – Előzetesen egy óra tíz percen belül szerettem volna beérni a célba, s mivel ez sikerült, elégedett vagyok, ahogyan a második hellyel is. A verseny hetében az egyik edzésen megcsúsztam, kissé megsérült a bokám, így a rajt előtti napokban a biztonságot tartottam szem előtt. Szerencsére a verseny közben nem éreztem fájdalmat, szóval tökéletes szintfelmérőn vagyok túl. Remekül alakul a forma az idényre.

Hogyan élte meg a versenyt?

A rendezvény előtt bejártam a pályát, mert szeretem tudni, mi vár rám, milyenek a terepviszonyok, az emelkedők. A rajt után rögtön lejtő következett, s hamar az élbolyba kerültem. Legelöl a végső győztes, Rehócsin Flóra ment, ismertem már korábbról, egy darabig együtt haladtunk és beszélgettünk. Aztán egyszer csak magasabb fokozatba kapcsolt és ellépett tőlem, ekkor már csak a hátát láttam a ködben. Egyébként motivált, amikor leszakított, úgy éreztem, láthatatlan kötéllel húz maga után. Annak külön örülök, hogy a hajrá is nagyszerűen ment, megvolt a megfelelő koncentráció és erő, bár bevallom, az utolsó emelkedő már nehéznek bizonyult, mentálisan éreztem magam kimerültnek. Sajnos bele is kellett sétálnom, de összességében kifejezetten elégedett vagyok. Arra oda kell figyelnem, hogy a versenyek elejét ne fussam el, viszont pozitívum, hogy a frissítésem jól működött.

Hogyan tetszett a télies, havas pálya?

Kicsit bizonytalan voltam ezzel kapcsolatban. Habár jól futhatónak mondták a pályát, a biztonságot szem előtt tartva a téli körülményekre való tekintettel „hómacskával” haladtam, amit már a verseny előtti hetekben megszoktam, hiszen ebben edzettem. Nem akartam ezen változtatni a versenyre. A köd minimális nehézséget jelentett, de jó volt a pálya jelölése, így remekül lehetett látni az útvonalat. A hideggel nem volt semmiféle problémám, az esemény előtti egy hónapban már bőven hozzászoktam.

Milyen tervei vannak, mely versenyeken szeretne rajthoz állni?

Májusban a Garmin WTF-versenysorozat harminckilométeres börzsönyi kihívásán szeretnék részt venni, amely a Salomon Golden Ticket egyik állomása. Előtte márciusban a Mátrában a tizenhét kilométeres Kékes Iconic Trail és májusban a Mátrabérc egyik távja van tervben. Nyáron aszfaltos gyorsulóedzéseket akarok végezni, ugyanis gyorsabb szeretnék lenni. Ősszel pedig a terep után aszfaltos versenyeken szeretném megméretni magam, azonban konkrétumokról még nem tudok beszélni, idővel kialakul a pontos versenynaptár.

Fotók: Runaway/Garmin WTF COLD