Varga Barnabásékra és az FTC-t búcsúztató Bragára is spanyol csapat vár – így néz ki a folytatás az El-ben és a Kl-ben
A Ferencvárost hazai 4–0-s sikerrel búcsúztató Braga (összesítésben 4–2-vel jutott tovább) már szerdán kvalifikálta magát a negyeddöntőbe, csütörtökön pedig kiderült, hogy a Betis lesz az ellenfele. Alapesetben a portugál csapat otthon kezdte volna a párharcot, ám mivel a Porto is továbbjutott, így fordult a kocka, és az odavágót a sevillai Olimpiai Stadionban rendezik meg, és a Braga majd csak a második mérkőzésen fogadja spanyol ellenfelét.
Az Európa-ligában három nemzet is két csapatot ad a mezőnybe, méghozzá az angolok, a portugálok és a spanyolok, míg a németeket és az olaszokat egy-egy gárda képviseli.
EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ
ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Április 9., csütörtök
Real Betis (spanyol)–Braga (portugál)
Freiburg (német)–Celta Vigo (spanyol)
Porto (portugál)–Nottingham Forest (angol)
Bologna (olasz)–Aston Villa (angol)
VISSZAVÁGÓK
Április 16., csütörtök
Braga (portugál)–Real Betis (spanyol)
Celta Vigo (spanyol)–Freiburg (német)
Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)
Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)
AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Április 30. és május 7.
Real Betis (spanyol)/Braga (portugál)–Freiburg (német)/Celta Vigo (spanyol)
Porto (portugál)/Nottingham Forest (angol)–Bologna (olasz)/Aston Villa (angol)
DÖNTŐ
Május 20., 21.00, Isztambul, Besiktas-stadion
Varga Barnabás csapata, az AEK Athén már az első meccsen elért 4–0-s győzelemmel eldöntötte a továbbjutás kérdését, s a visszavágón már nem volt miért izgulnia, a kétgólos vereség is belefér a Celje ellen. Az athéniakra a Rayo Vallecano vár a nyolc között, amely bár szintén kikapott a második mérkőzésen, az odavágón szerzett kétgólos előnybe elegendőnek bizonyult a Samsunsporral szemben.
A Kl-negyeddöntőben nincs olyan nemzet, melyet egynél több együttes képviselne. A nyolc között egy-egy angol, francia, görög, holland, német, olasz, spanyol és ukrán csapat található.
KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ
ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Április 9., csütörtök
Sahtar Doneck (ukrán)–AZ (holland)
Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)
Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)
Mainz (német)–Strasbourg (francia)
VISSZAVÁGÓK
Április 16., csütörtök
AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)
Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol)
AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)
Strasbourg (francia)–Mainz (német)
AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Április 30. és május 7.
Sahtar Doneck (ukrán)/AZ (holland)–Crystal Palace (angol)/Fiorentina (olasz)
Rayo Vallecano (spanyol)/AEK Athén (görög)–Mainz (német)/Strasbourg (francia)
DÖNTŐ
Május 27., 21.00, Lipcse, Red Bull Aréna