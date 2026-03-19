Varga Barnabásékra és az FTC-t búcsúztató Bragára is spanyol csapat vár – így néz ki a folytatás az El-ben és a Kl-ben

A Ferencvárost hazai 4–0-s sikerrel búcsúztató Braga (összesítésben 4–2-vel jutott tovább) már szerdán kvalifikálta magát a negyeddöntőbe, csütörtökön pedig kiderült, hogy a Betis lesz az ellenfele. Alapesetben a portugál csapat otthon kezdte volna a párharcot, ám mivel a Porto is továbbjutott, így fordult a kocka, és az odavágót a sevillai Olimpiai Stadionban rendezik meg, és a Braga majd csak a második mérkőzésen fogadja spanyol ellenfelét.

Az Európa-ligában három nemzet is két csapatot ad a mezőnybe, méghozzá az angolok, a portugálok és a spanyolok, míg a németeket és az olaszokat egy-egy gárda képviseli.

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Április 9., csütörtök

Real Betis (spanyol)–Braga (portugál)

Freiburg (német)–Celta Vigo (spanyol)

Porto (portugál)–Nottingham Forest (angol)

Bologna (olasz)–Aston Villa (angol)

VISSZAVÁGÓK

Április 16., csütörtök

Braga (portugál)–Real Betis (spanyol)

Celta Vigo (spanyol)–Freiburg (német)

Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)

Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Április 30. és május 7.

Real Betis (spanyol)/Braga (portugál)–Freiburg (német)/Celta Vigo (spanyol)

Porto (portugál)/Nottingham Forest (angol)–Bologna (olasz)/Aston Villa (angol)

DÖNTŐ

Május 20., 21.00, Isztambul, Besiktas-stadion

Who are you backing to reach the final in Istanbul? 🗺️#UEL pic.twitter.com/eV9elpwSXN — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2026

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén már az első meccsen elért 4–0-s győzelemmel eldöntötte a továbbjutás kérdését, s a visszavágón már nem volt miért izgulnia, a kétgólos vereség is belefér a Celje ellen. Az athéniakra a Rayo Vallecano vár a nyolc között, amely bár szintén kikapott a második mérkőzésen, az odavágón szerzett kétgólos előnybe elegendőnek bizonyult a Samsunsporral szemben.

A Kl-negyeddöntőben nincs olyan nemzet, melyet egynél több együttes képviselne. A nyolc között egy-egy angol, francia, görög, holland, német, olasz, spanyol és ukrán csapat található.

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Április 9., csütörtök

Sahtar Doneck (ukrán)–AZ (holland)

Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)

Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)

Mainz (német)–Strasbourg (francia)

VISSZAVÁGÓK

Április 16., csütörtök

AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)

Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol)

AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)

Strasbourg (francia)–Mainz (német)

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Április 30. és május 7.

Sahtar Doneck (ukrán)/AZ (holland)–Crystal Palace (angol)/Fiorentina (olasz)

Rayo Vallecano (spanyol)/AEK Athén (görög)–Mainz (német)/Strasbourg (francia)

DÖNTŐ

Május 27., 21.00, Lipcse, Red Bull Aréna