Férfi kosárlabda Euroliga: őrzi második helyét az Olympiakosz; a Hapoel Tel-Aviv is menetel
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 32. fordulójának csütörtöki játéknapján két hazai és négy vendégsiker született.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 32. FORDULÓ
Valencia (spanyol)–Barcelona (spanyol) 62–66 (15–18, 18–17, 19–18, 10–13)
Anadolu Efes (török)–Monaco (francia) 93–98 (21–23, 32–22, 20–21, 20–32)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Virtus Bologna (olasz) 109–91 (34–19, 31–21, 21–22, 23–29)
Olympiakosz (görög)–Baskonia (spanyol) 90–80 (19–24, 22–16, 28–22, 21–18)
Bayern München (német)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 74–87 (21–18, 16–24, 14–23, 23–22)
Paris Basketball (francia)–Partizan Beograd (szerb) 81–90 (20–17, 23–29, 14–20, 24–24)
Legfrissebb hírek
