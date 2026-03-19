Bocskai István Emlékverseny: Hámori Lucának másfél menet is elég volt

U23-as Eb-ezüstérmesünk, a liverpooli felnőtt-vb-n is derekasan helytálló Szeleczki Lilla (48 kg) a Bocskain is bizonyítja, hogy nem véletlenül lett 2025-ben az év női ökölvívója, ugyanis valamennyi pontozónál egyértelmű győzelemmel kezdett a francia Gloria D’Almeida ellen. Nem volt ilyen sikerélményben része az 54 kilós Eb-bronzérmes Lakotár Hannának, akit egyhangú pontozással megvert az ugyancsak francia Maloe Teresi.

A vecsési Szűcs Szabina (57 kg) ismét ellentmondást nem tűrően bunyózott: ezúttal a spanyol An Cárdenast söpörte ki a ringből, a 60 kilós Kuhta Vladiszlava szép skalpot gyűjtött az angol Vivien Parsons személyében, és nyert Dobos Rebeka is, szoros csatában, 3:2-re az olasz Isabella Fioretti ellen.

Bemutatkozott a már most a Los Angeles-i olimpiai érem reményében készülő Hámori Luca, és a 65 kg első kiemeltje két menetet sem bokszolt Panyik Zsuzsannával, mert repült a törülköző. A 2024-es Eb-döntős Lakos Regina viszont fennakadt a spanyol Mota Lópezen, és kiesett.

Szaka Istvánt nem véletlenül tartja Emanuele Renzini szövetségi kapitány az egyik legtöbbre hivatott öklözőnek a magyar válogatottból, az 50 kilós (ám az olimpiára tervei szerint 55 kilo­grammra, „Los Angeles-i” kategóriába felerősödő) kis bunyós szabályosan végigverte a moldovai Mihai Porombacot a debreceni szorítón, a legszorosabb pontozás 30:25 volt…

Kovács Kruzító szeptemberben még kubait vert a vb-n (ez világversenyen előtte az 1997-es világbajnoki döntőben Erdei Zsoltnak sikerült…), de az élet a ringben nem egyszerű, amit a kemény azeri Amin Mammadzada elleni negyeddöntője is igazolt: a létező legkisebb különbséggel kapott ki úgy, hogy ellenfelét a harmadik menetben intették, de három pontozó így is őt hozta ki.

Igazi magyar rangadót hozott a 65 kg, amelyben a nyíregyházi bajnok, Petrimán Milán minden pontozónál felülmúlta egyik legnagyobb kihívóját, a 2021-es junior Eb-aranyérmes tatabányai Oláh Leventét. Egy másik bajnoknak, a 70 kilós Énekes Dominiknak a cseh Kelvin Soquessa személyében rágós falat jutott, de a honvédos nagyváltósúlyú megoldotta a feladatot, és ott lesz az elődöntőben. Kovács Pál (85 kg) pedig már döntős, miután hajszálnyi különbséggel jobb volt a horvát Antonio Grabicnál.

Pénteken 13 órától elődöntőket rendeznek, ám 16 órától több súlycsoportban már az aranyérem lesz a tét az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.