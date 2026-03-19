Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik előtt Steven Gerrard is kalapot emel; Molnár Attila: A legmagasabbra tettük a lécet, aranyérmet szeretnék!

2026.03.19. 23:44
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport e-újság

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

A Braga elleni párharc volt a Fradinak a plafon. A Braga otthonában elszenvedett 4–0-s vereséggel véget ért a Fradi idénybeli nemzetközi kupaszereplése, a portugál csapat ellen a magyar bajnok erősségei és gyengeségei is megmutatkoztak, de az összkép így is pozitív. Borbola Bence összeállítása

Szoboszlai Dominik előtt Steven Gerrard is kalapot emel. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik teljesítményét a legnagyobb liverpooli legendák is nagyra értékelik, köztük a középpályás példaképe, Steven Gerrard is. Gyenge Balázs liverpooli beszámolója

Völgyi Péter: Ha már a lábukban nincs erő, a szívük vigye őket előre. Érthető okokból elégedett a világbajnokságra 28 év távollét után csoportmásodikként kijutó női kosárlabda-válogatott teljesítményével Völgyi Péter, aki szerint játékosai jól vizsgáztak a kritikus helyzetekben. A szövetségi kapitánnyal Fazekas Zoltán

Teljes kilátástalanság az Aston Martin-Hondánál. A Honda vibrációs problémája megakasztotta az Aston Martin fejlesztését, és mivel két nagydíj sem volt elég a problémák enyhítésére, a csapat végzetes hátrányba kerülhet a többiekhez képest. Zsoldos Barna háttéranyaga

Molnár Attila: A legmagasabbra tettük a lécet, aranyérmet szeretnék! Rögtön a toruni fedett pályás atlétikai világbajnokság nyitó délelőttjén rajthoz áll a 400 méteres síkfutás Európa-rekordere, Molnár Attila és a 60 méter országos csúcstartója, Illovszky Dominik. Szendrei Zoltán beharangozója

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Legfrissebb hírek

E-újság
Tegnap, 0:05

Egyéb egyéni
2026.03.18. 11:17

E-újság
2026.03.17. 23:55

E-újság
2026.03.16. 23:40

Légiósok
2026.03.16. 13:41

E-újság
2026.03.15. 23:30

E-újság
2026.03.14. 00:03

Népsport
2026.03.13. 10:23
