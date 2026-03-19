Kétgólos hátrányból egyenlített a Roma, de a Bologna hosszabbítás után kiejtette a „farkasokat” az El-ben

Az 1–0-s idegenbeli vereség nem jelentett akadályt a Betisnek, amely nyolc perc alatt ledolgozta hátrányát. Aitor Ruibal talált be ziccerből, miután Cucho Hernández lövésénél a lécről lejött a labda, és elé pattant. A szünet előtt tovább nőt a sevillaiak előnye, Szofjan Amrabat 28 méterről lőtte ki a jobb felső sarkot. A fordulás uttán Cucho Hernández használta ki a ziccerét, majd a félidő közepén el is dőlt minden, Antony gurított a bal alsóba. Könnyed győzelemmel jutott be a legjobb nyolc közé a Betis a Panathinaikosszal szemben. 4–0

Portóban az első félidő közepén szerencsésen került a labda William Gomes elé, aki aztán már könnyedén gurított a kapuba, így a portugálok már kettővel vezettek összesítésben. A 72. percben dőlt el végérvényesen a párharc, amikor Victor Froholdt 20 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felsőbe. Még a stuttgarti Nikolas Nartey két perc alatt begyűjtött két sárgát, ennek azonban már túl nagy jelentősége nem volt, magabiztosan léptek tovább a portugálok. 2–0

A bolognai 1–1 után Rómában a vendégek kerültek előnybe, az első félidő közepén Jonathan Rowe 18 méterről tekert a bal felsőbe. Tíz perc múlva Evan Ndicka fejes góljával jött az egyenlítés, ám a szünet előtt ismét hátrányba kerültek a „farkasok”, Federico Bernardeschi tizenegyesből vette be a hazai kaput. Az 58. percben már kétgólos volt a Bologna előnye, Santiago Castro elemi erővel lőtt a jobb felsőbe, viszont Donyell Malen büntetőből szépített, majd Lorenzo Pellegrini ki is egyenlített, 17 méterről kilőtte a jobb alsót. Jöhetett a hosszabbítás, és a 111. percben újra vezetéshez jutott a vendégcsapat, Nicolo Cambiaghi szép összjáték után gurított el a labdát a kapus mellett, ami a jobb kapufáról befelé pattant. A Roma újra már nem tudott egyenlíteni, a Bologna maradt az egyedüli olasz együttes az El-ben. 3–4

Egygólos előnyt szerzett Lille-ben az Aston Villa, majd a visszavágó első félidejének eseménytelensége után a második játékrészben betalált az angol csapat, John McGinn volt eredményes. A francia csapatnak nem volt esélye a fordításra, Leon Bailey pedig a hajrában bevitte a kegyelemdöfést – a birminghamiek kettős győzelemmel jutottak tovább. 2–0

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 4–0 (Aitor Ruibal 8., Amrabat 45+1., C. Hernández 53., Antony 66.)

Továbbjutott: a Betis, 4–1-es összesítéssel

Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (William Gomes 21., Froholdt 72.)

Kiállítva: Nartey (77., Stuttgart)

Továbbjutott: a Porto, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel

Roma (olasz)–Bologna (olasz) 3–4 (Ndicka 32., Malen 69. – 11-esből, L. Pellegrini 80., ill. Rowe 22., Bernardeschi 45+2. – 11-esből, S. Castro 58., Cambiaghi 111.) – h. u.

Továbbjutott: a Bologna, 5–4-es összesítéssel

Aston Villa (angol)–Lille (francia) 2–0 (McGinn 54., Bailey 86.)

Továbbjutott: az Aston Villa, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Freiburg (német)–Genk (belga) 5–1 (Ginter 19., I. Matanovic 25., Grifo 53., Szuzuki 57., Eggestein 79., ill. Smets 39.)

Továbbjutott: a Freiburg, 5–2-es összesítéssel

Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol) 0–2 (Rueda 61., Jutgla 90+2.)

Kiállítva: Niakhaté (19., Lyon), Tagliafico (90+6., Lyon)

Továbbjutott: a Celta Vigo, 3–1-es összesítéssel

Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) 1–2 (Erlic 69., ill. N. Domínguez 40., Yates 52.) – 11-esekkel 0–3

Továbbjutott: a Nottingham Forest, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel