Nemzeti Sportrádió

Palasics és Sipos marad Melsungenben, Bartucz távozik

R. P.
2026.03.19. 22:24
Palasics egyelőre marad a Melsungenben (Fotó: mt-melsungen.de)
Sipos Adrián Palasics Kristóf Melsungen Bartucz László
Sipos Adrián és Palasics Kristóf a következő szezonban is a német élvonalbeli MT Melsungen csapatát erősíti, Bartucz László viszont távozik.

 

A német klub a honlapján jelentette be a következő idény játékoskeretét. A beálló (Sipos) és a junior-világbajnoki ezüstérmes kapus (Palasics) élő szerződéssel rendelkezik a jövő szezonra is, az ugyancsak válogatott kapus (Bartucz) megállapodása viszont lejár a mostani évad végén.

Korábban a Sport Bild és az RT Handball szakportál is úgy értesült, hogy Palasics Kristóf a Szegedhez igazol, és a klubváltás legkésőbb jövőre megtörténik, amikor lejár a melsungeni szerződése, de arra is van esély, hogy a csongrádiak már idén nyáron kivásárolják őt.

Palasics a Bundesliga mostani idényében eddig 25 mérkőzésen 133 lövést védett, a Német Kupában két meccsen 21 hárítása volt. Bartucz a bajnokságban 21 találkozón 69 védéssel segítette csapatát.

(MTI)

