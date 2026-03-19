Kilencgólos vereséget szenvedett az olaszoktól a női futsalválogatott
A magyar női futsalválogatott felkészülési mérkőzésen 9–0-s vereséget szenvedett a tavalyi vb-résztvevő olasz csapattól csütörtökön, a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban.
Az MLSZ beszámolója szerint a vendégek már az első félidőben eldöntötték az összecsapást, a szünetben négy góllal vezettek.
A két csapat – melyek egy évvel ezelőtt vb-selejtezőn találkoztak, s akkor az olaszok 6–1-re diadalmaskodtak otthon – szombaton 17.00 órakor ismét megmérkőzik.
(MTI)
Nem bírt a DEAC a Nyíregyházával a futsal NB I-ben
Labdarúgó NB I
2026.03.09. 20:15
Visszavonult a korábbi olasz válogatott labdarúgó
Olasz labdarúgás
2026.03.06. 09:05
Ezek is érdekelhetik