Liu Shaoang már Kínának nyerhet aranyérmet a téli olimpián

Mindhárom váltószámban összejöhet a címvédés, de ennél többet és konkrétabbat nehéz lenne kijelenteni a rövid pályás gyorskorcsolya esetében a milánói rajt előtt, és nemcsak a két, sokat hangoztatott mondás („A jég csúszik” és „Ez short track, itt bármi megtörténhet”) miatt, hanem azért, mert őrült nagy átrendeződés történt a sportágon belül – ami minket is érint.

Illetve: minket érint csak igazán…

Az egyéni számok előtt gyorsan szaladjunk végig a három váltón: a férfiaknál Kanada, a nőknél Hollandia, a vegyes csapatoknál pedig Kína vitte el az aranyat Pekingben.

Kanada ismételhet, főként, hogy a világ jelenlegi talán legjobbja, William Dandjinou kezébe került a karmesteri pálca, újrázhatnak a hollandok is, még úgy is, hogy akkori sztárjuk, Suzanne Schulting azóta nagypályára váltott (azért 1500 méteren csak „befurakodott” a rövid pályások közé, amúgy ezzel nem kis feszültséget generálva házon belül…), s nyerhetnek ismét a kínaiak is a vegyes csapatok között.

ARIANNA FONTANA Még nem volt 16 éves, amikor az olasz váltó tagjaként bronzérmet szerzett pályafutása első olimpiáján – Torinóban. Milánóban tervezi a búcsút, de mert azóta is a sportág meghatározó alakja, nem pusztán a részvétel fontos a számára. Pjongcsangban és Pekingben is megnyerte az ötszázat, a címvédésre azért ezúttal nem feltétlenül van esélye, ám arra, hogy folytassa a sorozatát, mindenképpen – Arianna Fontana eddig mind az öt olimpiáján szerzett érmet! WILLIAM DANDJINOU A pekingi olimpiára csak tartalékként nevezték, azt, hogy kimaradt a kanadai csapatból, azóta is élete egyik mélypontjaként jellemzi a mára már klasszissá váló korcsolyázó, egyszersmind el is gondolkoztatta. Akkor megfogalmazta meg magában, mit akar elérni a jégen. Hogy mit talált ki, azóta látjuk. Csak egyéniben két világbajnoki arannyal gazdagodott, ő nyerte az idén és tavaly is a kristálygömböt, vagyis a world tour-sorozat összetett versenyét, meglepődnénk, ha Milánóban nem látnánk a dobogón. KÉT NÉV A SZTÁROK FORGATAGÁBÓL

És akkor itt el is érkeztünk az átrendeződéshez. Ahhoz ugyanis, hogy odaérjen Kína az első helyre, minden bizonnyal nagyot kell mennie annak a Liu Shaoangnak is, aki négy évvel ezelőtt még a magyar válogatottat erősítette – és bátyjával, a kínai csapatból most kimaradó Shaolinnal, Jászapáti Petrával és Kónya Zsófiával amúgy bronzérmet szerzett ebben a számban 2022-ben (emlékezzünk: Kónya annyira jól ment Pekingben, hogy megelőzni sem tudta senki, fellökni viszont igen, ebből meg a végére a Liu testvérek már „csak” a harmadik helyet tudták kihozni) –, s bár az előző években már hozzászokhattunk ahhoz, hogy egy Liut kínai futódresszben látunk, olimpián ez lesz az első ilyen alkalom.

Liu Shaoang az ötszáz méter címvédőjeként áll rajthoz Milánóban (mennyire örültünk annak a pekingi győzelemnek!), s van esélye arra, hogy újra nyerjen, de talán még nehezebb dolga lesz, mint volt négy éve, hiszen szélesedik a bázis ebben a sportágban is. Az élmezőny sűrűsödik, a kanadaiakon és a kínaiakon kívül például az olaszok is eszeveszett módon gyorsultak, ráadásul hazai pályán versenyeznek: Pietro Sighel nyert már vb-aranyat a sprintszámban (2023), de a többi olasz sem „kutyaütő”. Amúgy ugyanez a helyzet 1000 és 1500 méteren, nehéz lenne megjósolni a végső győztest, de még a dobogósokat is.

„Úristen, csak álmodom?” – Menjünk vissza arra a pillanatra, amikor elhangzott a mondat a Gyakorló Jégcsarnokban: „Végi Diána Laura utazik az olimpiára”. Fel tudja idézni mit érzett?

– Hihetetlen volt! Boldog voltam, és azt kérdezgettem magamtól: „Úristen, ez most tényleg megtörténik velem, vagy csak álmodom?” Amúgy jó ideig éreztem ezt, az eskütétel után vált valósabbá az egész – azt mondanám, valamelyest valósabbá. Teljesen akkor válik majd azzá, amikor ott leszek Milánóban, amikor jégre lépek. – Biztosan ezerszer hallotta már, hogy az olimpia más, mint a többi verseny, mert tényleg más, ugyanakkor erre nagyon nehéz mentálisan készülni.

– Persze, ott lesz az öt karika, meg mindannyian tudjuk, hogy olimpiát csak négyévente rendeznek, de igyekszem azt tudatosítani magamban, hogy az ellenfelek ugyanazok lesznek. Mivel ennyire fontos verseny, én is szeretnék nagyon jól teljesíteni, de ha erre ráfeszülök, az biztosan nem fog segíteni… – Tud Végi Diána Laura felszabadultan versenyezni?

– Szerintem igen. Úgy érzem, nagyjából felkészültem az olimpiára, ahhoz, hogy ebből felszabadult korcsolyázás legyen, tényleg az kell, hogy ne stresszeljek, ne az pörögjön a fejemben, hogy „hú, ez milyen nagy verseny”. – Vagyis láthatjuk azt a Lorát Milánóban, akit láttunk a kvalifikációs viadalokon?

– Abban bízom, hogy annál a Loránál még jobbat is – úgy érzem, jobban korizom, mint a kvalifikációs sorozat előtt, remélem, a csúcsforma ki is jön Milánóban. VÉGI Diána Laura, junior-világbajnok

A nőknél 500-on a holland Xandra Velzeboer érhet fel a csúcsra (a két amerikainak, Corinne Stoddardnak és Kristen Santos-Griswoldnak, a kanadai Courtney Saraultnak, valamint az olasz Arianna Fontanának ehhez azért lesz némi hozzáfűznivalója), ezer méteren nagyon szurkolunk a belga Hanne Desmetnek (ha már hónapokon keresztül a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban készült), ezerötszázon pedig dél-koreai győzelem lehet (akár címvédés is Csoj Min Dzseongnak köszönhetően).

A magyar színeket Somodi Maja és Végi Diána Laura, valamint Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence és Tiborcz Dániel képviseli az olimpián, az egyéni számok mellett férfiváltónk és vegyes csapatunk is jégre lép Milánóban.

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott hétfőn utazik Milánóba – a január közepén megrendezett tilburgi Európa-bajnokságot követően (ahol a női és a vegyes váltó szerzett bronzérmet) igyekezett olimpiai ritmust varázsolni a Gyakorló Jégcsarnokba a szakmai stáb, ez azt jelentette, hogy szinte mindennap este nyolckor kezdődött a jeges edzés, hiszen Olaszországban is az esti program részeként rendezik meg a short track versenyeit. Az egyik ilyen gyakorlás előtt bolondoztak is („Hány ujjat látsz, Dani?”), az előzmény, vagyis a tilburgi palánknak ütközés és agyrázkódás kevésbé volt az… „Már jól vagyok – jelentette ki Tiborcz Dániel. – Beletartott egy hétbe is, amíg teljesen tünetmentessé váltam, s az orvosok engedélyezték, hogy jégre léphessek.” A válogatott pechszériájának csak egyik állomása volt Tiborcz agyrázkódása, a csapat nehézségeit mutatja, hogy amire ő jobban lett Hollandiában, érkezett a hír Budapestről, hogy Jászapáti Péter alkarja eltörött… „Nagyon sajnálom, ami Petivel történt… – mondta Tiborcz Dániel. – Így azért sokkal nehezebb lesz a váltóval jó eredményt elérni, hiszen Peti meghatározó tagja volt a csapatnak, de Dominik nagyon tehetséges, nagyon gyors koris, megpróbáljuk ebből a helyzetből kihozni a legjobbat. Nógrádi Bence kivételével mindannyiunknak az első olimpiánk lesz a milánói, szerintem fontos lesz, hogy ott, a helyszínen, a lehető leghamarabb feldolgozzuk, igen, olimpián vagyunk, utána viszont már ugyanazt kell csinálni, mint máskor és máshol. A sebesség, a mozdulatok, a kanyarok ugyanolyanok lesznek Milánóban is, mint a többi versenyen.” Agyrázkódás után

A PROGRAM

Február 10.: női 500 m, előfutamok (1 magyar), 10.30; férfi 1000 m, előfutamok (2), 11.08; vegyes váltó (Magyarország), negyeddöntő, 11.53; elődöntő, 12.23; döntő, 12.48

Február 12.: női 500 m és férfi 1000 m negyeddöntő, 20.15

Február 14.: férfi 1500 m negyeddöntő (2), 20.15; női 1000 m, előfutamok (Somodi Maja, Végi Diána Laura), 20.59; férfi 1500 m, elődöntő, 21.44; döntő, 22.27; női váltó, elődöntő, 22

Február 16.: női 1000 m, negyeddöntő, 11; elődöntő, 11.55; döntő, 12.36; férfi 500 m, előfutamok, 11.18; férfiváltó (Magyarország), elődöntő, 12.04

Február 18.: férfi 500 m, negyeddöntő, 20.15, elődöntő, 20.42; döntő, 21.24; női váltó, döntő, 20.50

Február 20.: női 1500 m, negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), 20.15; elődöntő, 21; döntő, 21.56; férfiváltó, döntő, 21.17

A magyar csapat a férfiaknál és a nőknél egy-egy versenyzőt indíthat 500 méteren, kettőt-kettőt 1000 és 1500 méteren – a február 7-i technikai értekezleten kell megnevezni a jégre lépőket.