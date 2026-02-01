A Fradi után Serie A-csapat jelentkezett be Bolla Bendegúzért – sajtóhír

Pénteken még arról írtunk az osztrák Sky Sportra hivatkozva, hogy a Rapid Wien elutasította a Ferencváros első ajánlatát Bolla Bendegúzért.

Szombat este Gianluca Di Marzio értesüléséből kiderült, hogy az NB I címvédője adott esetben olasz élvonalbeli klubbal versenyezhet, Bolláért ugyanis bejelentkezett az Udinese is.

.@Udinese_1896, idea Bendegúz Bolla per la fascia destra: contatti in corso con il Rapid Vienna @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2026

Az említett forrás szerint a Serie A-ban 10. helyen álló Udinese már tárgyalásokat is folytat a Rapiddal.

A 34-szeres magyar válogatott Bolla szerződése 2027 nyaráig érvényes a bécsiekkel. A játékos értékét a Transfermarkt 2.2 millió euróra becsüli.