Udvardy Panna jobban van, elhagyta a kórházat

Kedden a magyar szövetség azt adta hírül, hogy Udvardy Panna kijött a kórházból, és már körül is nézett az Australian Open központi stadionjában, a Rod Laver Arénában.

„Hobartból érkeztünk Melbourne-be, és a reptérről mentővel vittek kórházba, mert nagyon erős fájdalmaim voltak, és semmi nem maradt meg bennem” – mesélte.

„Valószínűleg egy vírus okozta az egészet, amit még Hobartban kaphattam el, mert ahogy hallottam, mások is hasonló tünetektől szenvedtek. Infúziót kaptam és alaposan kivizsgáltak, aztán kiengedtek, de már két napja nem ettem szilárd ételt” – tette hozzá a 27 éves teniszező, aki szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott Hobartban, és legközelebb az Australian Open vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.