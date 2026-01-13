Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna jobban van, elhagyta a kórházat

2026.01.13. 11:27
Udvardy Panna készülhet az Australian Openre (Fotó: Getty Images)
Australian Open női tenisz Udvardy Panna
Két nappal az ételmérgezése után elhagyhatta a kórházat az ausztrál nyílt teniszbajnokságra készülő Udvardy Panna.

A világranglistán 89. helyezett játékost vasárnap, miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. A posztolt képen egy kórházi ágyban feküdt, és némi fekete humorral azt írta, hogy nem ajánlja senkinek az érzést.

Kedden a magyar szövetség azt adta hírül, hogy Udvardy Panna kijött a kórházból, és már körül is nézett az Australian Open központi stadionjában, a Rod Laver Arénában.

„Hobartból érkeztünk Melbourne-be, és a reptérről mentővel vittek kórházba, mert nagyon erős fájdalmaim voltak, és semmi nem maradt meg bennem” – mesélte.

„Valószínűleg egy vírus okozta az egészet, amit még Hobartban kaphattam el, mert ahogy hallottam, mások is hasonló tünetektől szenvedtek. Infúziót kaptam és alaposan kivizsgáltak, aztán kiengedtek, de már két napja nem ettem szilárd ételt” – tette hozzá a 27 éves teniszező, aki szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott Hobartban, és legközelebb az Australian Open vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.

Australian Open női tenisz Udvardy Panna
