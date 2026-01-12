Marozsán egy helyet javított a férfi teniszezők világranglistáján

A férfiaknál két, a nőknél három magyar teniszező szerepel az ATP, illetve a WTA legfrissebb világranglistáján. Előbbi rangsorban Marozsán Fábián áll a legelőkelőbb helyen, a 26 éves játékos egy helyet előrelépve jelenleg az 52. pozíciót fogalalja el. Éljátékosunk mögött mindössze három hellyel marad le Fucsovics Márton, aki egy pozíciót rontott legutóbbi helyezéséhez képest.

A nőknél változatlanul Bondár Anna a legjobb, még úgy is, hogy kéthelyezésnyit visszacsúszva pillanatnyilag a 75. helyen áll. A Melbourne-ben ételmérgezéssel kórházba kerülő Udvardy Panna szintén két hellyel csúszott hátrébb, 89., Gálfi Dalma viszont egyet javítva 93. a rangsorban.

A női párosoknál a 2025-ös WTA-világbajnokságon ezüstérmes Babos Tímea 12. – egy hellyel előzi meg tavalyi partnerét, Luisa Stefanit –, Stollár Fanny pedig a 26. helyen áll.

A férfiak világranglistáját változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz, a nőkét pedig a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti.