Tóth Gabriella: Ezen a meccsen mindenből jelesre vizsgáztunk

AZ UTOLSÓ PERCEKIG kiélezett csatát hozott a mosonmagyaróvári női kézicsapat első mérkőzése az Európa-liga A-csoportjában. Az UFM Arénában a „magyaros” Thüringer HC-t fogadták Tóth Gabrielláék, az erfurti együttes tavaly megnyerte ezt a sorozatot, abban a diadalban kulcsszerepet vállalt Kuczora Csenge és Szabó Anna is, nyáron pedig egy új taggal bővült immáron háromra a magyarok száma Herbert Müller keretében.

Ahogy a gólok száma is mutatja, nem a védekezés dominált a 36–34-es mosonmagyaróvári sikerrel záruló összecsapáson, a hazaiak a legjobbkor, a meccs hajrájában alakítottak ki háromgólos előnyt. A német Laetitia Quist mellett kifejezetten jól kézilabdázott a hatgólos Kukely Anna és az irányító Tóth Gabriella, aki négyszer talált be az ellenfél kapujába.

„A szív, az akaraterő és a csapatmunka döntött, ezen a meccsen mindenből jelesre vizsgáztunk – fogalmazott a 29 éves irányító lapunknak a találkozót követően. – Segítettük a másikat, támogattuk kapusainkat, jól együttműködtünk és fegyelmezetten játszottunk, összességében minden adva volt, hogy nyerjünk. Sok új dolgot hozott a nyáron kinevezett vezetőedzőnk, Dragan Adzsics, keményen megköveteli a stabil védekezést, de most már eltelt annyi idő, hogy érzi mindenki a másikat. Remélem, hogy ebből a sikerből merítünk, az a célom, hogy innen minden meccset megnyerjünk.”

Különleges érzéssel léphetett pályára a mosonmagyaróvári arénában Faragó Luca, akit a kisalföldi klub kölcsönadott erre az idényre a THC-nak. A junior Európa-bajnok, junior-világbajnoki ezüstérmes beálló 2022-ben igazolt a kisalföldiekhez, pályafutása során először állt légiósnak, s három gólt lőtt a vasárnapi meccsen.

„Jól megvagyok a csapatban, hamar megtaláltam a közös hangot a lányokkal, igyekszem a lehető legtöbbet nyújtani – mondta Faragó a lefújást követően. – Sokat számít, hogy van két magyar csapattársam, Csenge és Anna is segített az elején. Vegyes érzelmekkel tértem vissza Mosonmagyaróvárra, nyilván örültem, hogy találkozhattam a lányokkal, és mindig szereti megmutatni az ember a volt csapata ellen, hogy mennyit fejlődött. A védekezésünkkel az egész meccsen problémánk volt, nem tudtuk megállítani őket, nem volt jó a kapus és a védősor együttműködése. A lőtt gólokkal nincs gond, ugyanakkor fontos periódusokban hibáztunk, a védekezésünkön kell javítani.”

Ami a jövőt illeti, a beálló minél több tapasztalatot gyűjtene, csapatával pedig szépen zárna a bajnokságban, a kupában és nemzetközi porondon is. „Szeretnénk a bajnokságban bejutni a rájátszásba, meglátjuk, mire megyünk a legjobb négy között. A kupában már sikerült elérni a négyes döntőt, a nemzetközi porondon pedig továbblépnénk a csoportkörből, de látjuk, hogy szoros küzdelem várható.”

Az Európa-ligában szombaton az óváriak a Papp Nikolettát foglalkoztató Nagybánya vendégei lesznek, míg Faragóék vasárnap a norvég Larvikot fogadják.