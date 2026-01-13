Nemzeti Sportrádió

Tóth Gabriella: Ezen a meccsen mindenből jelesre vizsgáztunk

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
Vágólapra másolva!
2026.01.13. 12:28
null
A remekül irányító Tóth Gabriella (labdával) szerint a szív, az akaraterő és a csapatmunka döntött (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Tóth Gabriella Thüringer HC Európa-liga női kézilabda Mosonmagyaróvári KC
Nagy küzdelemben kerekedtek felül a kisalföldiek a címvédő Thüringer HC elleni nyitányon az Európa-ligában. A hazaiak irányítója, Tóth Gabriella többek között a hozzáállást méltatta, míg a vendégeknél szereplő Faragó Luca a gyenge védekezésben látta a vereség okát.

AZ UTOLSÓ PERCEKIG kiélezett csatát hozott a mosonmagyaróvári női kézicsapat első mérkőzése az Európa-liga A-csoportjában. Az UFM Arénában a „magyaros” Thüringer HC-t fogadták Tóth Gabrielláék, az erfurti együttes tavaly megnyerte ezt a sorozatot, abban a diadalban kulcsszerepet vállalt Kuczora Csenge és Szabó Anna is, nyáron pedig egy új taggal bővült immáron háromra a magyarok száma Herbert Müller keretében.

Ahogy a gólok száma is mutatja, nem a védekezés dominált a 36–34-es mosonmagyaróvári sikerrel záruló összecsapáson, a hazaiak a legjobbkor, a meccs hajrájában alakítottak ki háromgólos előnyt. A német Laetitia Quist mellett kifejezetten jól kézilabdázott a hatgólos Kukely Anna és az irányító Tóth Gabriella, aki négyszer talált be az ellenfél kapujába.

„A szív, az akaraterő és a csapatmunka döntött, ezen a meccsen mindenből jelesre vizsgáztunk – fogalmazott a 29 éves irányító lapunknak a találkozót követően. – Segítettük a másikat, támogattuk kapusainkat, jól együttműködtünk és fegyelmezetten játszottunk, összességében minden adva volt, hogy nyerjünk. Sok új dolgot hozott a nyáron kinevezett vezetőedzőnk, Dragan Adzsics, keményen megköveteli a stabil védekezést, de most már eltelt annyi idő, hogy érzi mindenki a másikat. Remélem, hogy ebből a sikerből merítünk, az a célom, hogy innen minden meccset megnyerjünk.”

 

Különleges érzéssel léphetett pályára a mosonmagyaróvári arénában Faragó Luca, akit a kisalföldi klub kölcsönadott erre az idényre a THC-nak. A junior Európa-bajnok, junior-világbajnoki ezüstérmes beálló 2022-ben igazolt a kisalföldiekhez, pályafutása során először állt légiósnak, s három gólt lőtt a vasárnapi meccsen.

„Jól megvagyok a csapatban, hamar megtaláltam a közös hangot a lányokkal, igyekszem a lehető legtöbbet nyújtani – mondta Faragó a lefújást követően. – Sokat számít, hogy van két magyar csapattársam, Csenge és Anna is segített az elején. Vegyes érzelmekkel tértem vissza Mosonmagyaróvárra, nyilván örültem, hogy találkozhattam a lányokkal, és mindig szereti megmutatni az ember a volt csapata ellen, hogy mennyit fejlődött. A védekezésünkkel az egész meccsen problémánk volt, nem tudtuk megállítani őket, nem volt jó a kapus és a védősor együttműködése. A lőtt gólokkal nincs gond, ugyanakkor fontos periódusokban hibáztunk, a védekezésünkön kell javítani.”

Ami a jövőt illeti, a beálló minél több tapasztalatot gyűjtene, csapatával pedig szépen zárna a bajnokságban, a kupában és nemzetközi porondon is. „Szeretnénk a bajnokságban bejutni a rájátszásba, meglátjuk, mire megyünk a legjobb négy között. A kupában már sikerült elérni a négyes döntőt, a nemzetközi porondon pedig továbblépnénk a csoportkörből, de látjuk, hogy szoros küzdelem várható.”

Az Európa-ligában szombaton az óváriak a Papp Nikolettát foglalkoztató Nagybánya vendégei lesznek, míg Faragóék vasárnap a norvég Larvikot fogadják.

Kézilabda
2026.01.11. 17:37

Hiába Reichert 16 gólja, címvédőveréssel kezdett a Mosonmagyaróvár a női kézi El nyitányán

Két góllal nyertek az óváriak.

 

 

Tóth Gabriella Thüringer HC Európa-liga női kézilabda Mosonmagyaróvári KC
Legfrissebb hírek

A 11 perces gólcsend is belefért, az Óvár legyőzte és megelőzte az SZKKA-t a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.01.07. 19:51

Ibrahim Cissé: Talpra álltunk, megdolgoztunk ezért a sikerért

Európa-liga
2025.12.13. 08:40

„A Rangers ismét megfizetett a védelem gyengeségeiért”– skót lapszemle

Európa-liga
2025.12.12. 07:32

Új papírforma: továbbjutás! – Deák Zsigmond jegyzete

Európa-liga
2025.12.11. 23:47

Robbie Keane: Örülök, ha máris nyomot hagytam a Ferencváros történelmében

Európa-liga
2025.12.11. 22:05

A Rangers ellen hátrányból felállva győzött, és továbbjutott a Ferencváros az El-alapszakaszban

Európa-liga
2025.12.11. 20:43

Korábbi MTK-játékos ollózós mozdulatával szerzett vezetést a Rangers, de fordított az FTC – videó

Európa-liga
2025.12.11. 19:29

„Ha a Fradinak esélyt adsz…” – egy skót, aki már veszített az FTC ellen

Európa-liga
2025.12.11. 13:43
Ezek is érdekelhetik