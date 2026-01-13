Vízilabda: Ez a legkeményebb felkészülési időszakom, amióta Cseh Sándor a kapitány – Faragó Kamilla

A korábban kezdődő Európa-bajnokság, valamint a megannyi felkészülési mérkőzése miatt a férfi vízilabda-válogatottra irányult a figyelem az elmúlt egy hónapban, de természetesen a női nemzeti együttes is gőzerővel készül a saját kontinenstornájára, amely január 26. és február 5. között lesz esedékes a Madeira szigetén fekvő Funchalban. Cseh Sándor szövetségi kapitány huszonkét játékossal kezdte meg az Eb-felkészülést – az eddig eltelt időben házon belül gyakorolt a csapat, de hamarosan a nőknél is következnek az edzőmérkőzések. A héten háromszor is összecsapnak az amerikaiakkal, akik vasárnap érkeztek hozzánk edzőtáborozni: kedden kétkapuzás következik velük Szolnokon, csütörtökön pedig nézőket is várnak a hivatalos edzőmérkőzésre ugyanitt – szombaton pedig a Komjádiban. Utóbbi helyszínen a görögökkel is játszunk január 21-én.

„Szerencsére volt idő a regenerációra is, sok év után tavaly volt a leghosszabb pihenőnk a karácsonyi időszakban, ami jót is tett – mondta a felkészülésről Faragó Kamilla lapunknak. – Tavaly kevesebb időnk volt készülni a világkupa-selejtezőre, ezért is fért bele valamivel hosszabb pihenő. Ezzel együtt is azt érzem, ez az eddigi legkeményebb felkészülési időszakom, amióta Cseh Sándor a szövetségi kapitány, miközben úgy gondolom, jól osztja el a pihenőidőt és a terhelést is. Jó úton haladunk, és még csak ezután jönnek a megméretések az amerikaiak és a görögök ellen, az Európa-bajnoki felkészülésünk hajrájában. Remek a hangulat és az edzések minősége is.”