Vízilabda: Ez a legkeményebb felkészülési időszakom, amióta Cseh Sándor a kapitány – Faragó Kamilla
A korábban kezdődő Európa-bajnokság, valamint a megannyi felkészülési mérkőzése miatt a férfi vízilabda-válogatottra irányult a figyelem az elmúlt egy hónapban, de természetesen a női nemzeti együttes is gőzerővel készül a saját kontinenstornájára, amely január 26. és február 5. között lesz esedékes a Madeira szigetén fekvő Funchalban. Cseh Sándor szövetségi kapitány huszonkét játékossal kezdte meg az Eb-felkészülést – az eddig eltelt időben házon belül gyakorolt a csapat, de hamarosan a nőknél is következnek az edzőmérkőzések. A héten háromszor is összecsapnak az amerikaiakkal, akik vasárnap érkeztek hozzánk edzőtáborozni: kedden kétkapuzás következik velük Szolnokon, csütörtökön pedig nézőket is várnak a hivatalos edzőmérkőzésre ugyanitt – szombaton pedig a Komjádiban. Utóbbi helyszínen a görögökkel is játszunk január 21-én.
„Szerencsére volt idő a regenerációra is, sok év után tavaly volt a leghosszabb pihenőnk a karácsonyi időszakban, ami jót is tett – mondta a felkészülésről Faragó Kamilla lapunknak. – Tavaly kevesebb időnk volt készülni a világkupa-selejtezőre, ezért is fért bele valamivel hosszabb pihenő. Ezzel együtt is azt érzem, ez az eddigi legkeményebb felkészülési időszakom, amióta Cseh Sándor a szövetségi kapitány, miközben úgy gondolom, jól osztja el a pihenőidőt és a terhelést is. Jó úton haladunk, és még csak ezután jönnek a megméretések az amerikaiak és a görögök ellen, az Európa-bajnoki felkészülésünk hajrájában. Remek a hangulat és az edzések minősége is.”
Leimeter Dóra: Nehezen mozgunk, de ez ilyenkor érthető
Cseh Sándor egyelőre a tavalyi világbajnoki ezüstérmesekre épít – mindenki ott van a bő keretben, aki Szingapúrban is – melléjük posztorientáltan hívott be néhány fiatal játékost. „Bárki is kerül be a szűk keretbe, nagyon jó csapat leszünk, mert mindenki igen motivált és alázatos” – véli a válogatott átlövője. A szövetségi kapitány a keretszűkítéssel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott: január 15-e környékén már látni szeretné, milyen összetételű csapatot szerepeltetne az Eb-n, de ha úgy adódik, hagy még magának egy-két nap gondolkodási időt, nem szeretné elkapkodni a döntést.
„A felkészülésünk első hetében itt voltak a németek és az oroszok, velük kétkapuztunk, ekkor még a taktikával nem foglalkozva megkaptuk a lehetőséget, hogy kiderüljön, a kreativitásunkra alapozva mit tudunk kihozni magunkból téthelyzetben. Ez nagyon hasznos volt, de egyébként már régóta gyakorlunk magunkban, ilyenkor kicsit nehéz is megtalálni az egyensúlyt, hogy kemények is legyünk, de ne is legyünk túl agresszívak egymással, mint csapattársakkal. Az amerikaiak mindig nagyon keményen játszanak, több felkészülési meccsünk volt már velük a közelmúltban, Szingapúrban is készültünk velük a világbajnokság kezdete előtt, mindegyik alkalom hasznos volt, mert gyors és erős csapat. Várjuk a felkészülési mérkőzéseket!” – tette hozzá az UVSE-t erősítő vízilabdázó.
A MAGYAR NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EB-FELKÉSZÜLÉSI KERETE
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (Eger)
Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Rybanska Natasa (CN Sabadell), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA)
Meghívottak: Alaksza Kinga (UVSE), Füle Barbara (FTC)
CSOPORTKÖR
B-CSOPORT
Január 26., hétfő
18.00: Magyarország–Spanyolország
22.00: Románia–Portugália
Január 27., kedd
14.45: Magyarország–Románia
21.15: Portugália–Spanyolország
Január 29., csütörtök
13.15: Románia–Spanyolország
16.30: Magyarország–Portugália