„Nagyon nagy érvágás, és semmi esetre sem érte meg ezt a kockázatot” – Révész Attila a játékosa sérüléséről

Ridwan Popoola a 63. percben lépett pályára a Radnicski Kragujevac elleni törökországi mérkőzésen (0–3), a hajrában egy szabálytalanságot követően a bal vállára esett. A 19 éves nigériai középpályás felkötött könyökkel jelent meg a csapatvacsorán, pontos diagnózis a keddi hazautazást követően lesz.

Bár a klubhonlap hírében a kisvárdaiak reményüket fejezték ki, hogy a játékos megússza néhány napos pihenővel, Révész Attila kellemetlenebb következménnyel is számol.

A sportigazgató-vezetőedző emlékeztetett: a csapat kemény és intenzív munkát végzett a törökországi edzőtáborban („hét napba sűrítettük a máskor tizenegy napos programot”), a két mérkőzés közötti napon és a hétfői meccs délelőttjén is edzettek, és a Radnicski ellen „a játékosok az utolsó erőtartalékaikat is mozgósították”.

„A konkrét esetről, tehát Popoola sérüléséről szólva, a mutatói fáradt állapotot tükröztek, de akik a posztján a pályán voltak, ugyancsak a »térdükön jártak«, ezért kellett lecserélni Szőr Leventét is. Nem maradt más cserénk, ezért ő is beállt, és sajnálatosan nagyon csúnya sérülést szenvedett. Benne van a lehetőségek között, hogy erre a szezonra elveszítettük őt, ami nagyon nagy érvágás, és semmi esetre sem érte meg ezt a kockázatot” – idézi a klubhonlap Révész Attilát.