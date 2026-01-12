Australian Open: Piros Zsombor a selejtező első körében búcsúzott

Miután a franciák nagy szurkolással buzdították és meg is ünnepelték a szetthátrányból fordító Pierre-Hugues Herbert-t, érkezett a Melbourne Park nyolcas pályájára Piros Zsombor, hogy elkezdje az Australian Open selejtezőjét. A múlt héttel ellentétben nem volt meleg, ideális körülmények között mérkőzhetett meg a szlovák Lukás Kleinnel, akivel már játszott néhányszor korábban.

A rivális rögtön breakelt, de nem volt ijesztően erős a játéka, Piros ellenben eleinte nem találta a megfelelő távolságot. Egy kettőnél, tehát hamar jött három lehetősége honfitársunknak a visszabreakre, azonban kicsit felbosszantotta magát ezek elszalasztása miatt. A következő fogadójátékban ismét megvolt a sansz, ekkor Klein kétszer is elő tudta húzni a jobbik szerváját, a harmadik alkalommal viszont már nem volt menekvés (3:3).

Nagy szívvel játszott Piros Zsombor, küzdeni tudása átlendítette a nehéz pillanatokon egy darabig, ám Klein stabilabb volt, érvényre juttatta nem túl színes játékát (ebbe belefért azért egy váratlan és szép fonák) és behúzta az első szettet.

Sokasodtak a rossz megoldások Pirosnál, pedig nem tűnt lehetetlennek a fordítás. Sajnos a második játszmában is megbreakelték játékosunkat, s bár jelentős erőfeszítéseket tett az egyenlítésért, nem járt sikerrel. Három ötnél el is hajította az ütőjét, és 4:6, 4:6 arányban alulmaradt Lukás Kleinnel szemben.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

Selejtező, 1. forduló

Lukás Klein (szlovák, 28.)–Piros Zsombor 6:4, 6:4