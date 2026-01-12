Nemzeti Sportrádió

Australian Open: Piros Zsombor a selejtező első körében búcsúzott

GYŐRI FERENCGYŐRI FERENC
• Melbourne
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 09:39
Piros Zsombor (Fotó: AFP)
Címkék
Australian Open Lukas Klein Piros Zsombor ausztrál nemzetközi teniszbajnokság
Piros Zsombor 6:4, 6:4-re kikapott a szlovák Lukás Kleintől az Ausztrál nemzetközi teniszbajnokság selejtezőjének hétfői játéknapján.

Miután a franciák nagy szurkolással buzdították és meg is ünnepelték a szetthátrányból fordító Pierre-Hugues Herbert-t, érkezett a Melbourne Park nyolcas pályájára Piros Zsombor, hogy elkezdje az Australian Open selejtezőjét. A múlt héttel ellentétben nem volt meleg, ideális körülmények között mérkőzhetett meg a szlovák Lukás Kleinnel, akivel már játszott néhányszor korábban.

A rivális rögtön breakelt, de nem volt ijesztően erős a játéka, Piros ellenben eleinte nem találta a megfelelő távolságot. Egy kettőnél, tehát hamar jött három lehetősége honfitársunknak a visszabreakre, azonban kicsit felbosszantotta magát ezek elszalasztása miatt. A következő fogadójátékban ismét megvolt a sansz, ekkor Klein kétszer is elő tudta húzni a jobbik szerváját, a harmadik alkalommal viszont már nem volt menekvés (3:3).

Nagy szívvel játszott Piros Zsombor, küzdeni tudása átlendítette a nehéz pillanatokon egy darabig, ám Klein stabilabb volt, érvényre juttatta nem túl színes játékát (ebbe belefért azért egy váratlan és szép fonák) és behúzta az első szettet.

Sokasodtak a rossz megoldások Pirosnál, pedig nem tűnt lehetetlennek a fordítás. Sajnos a második játszmában is megbreakelték játékosunkat, s bár jelentős erőfeszítéseket tett az egyenlítésért, nem járt sikerrel. Három ötnél el is hajította az ütőjét, és 4:6, 4:6 arányban alulmaradt Lukás Kleinnel szemben.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
Selejtező, 1. forduló
Lukás Klein (szlovák, 28.)–Piros Zsombor 6:4, 6:4

 

Australian Open Lukas Klein Piros Zsombor ausztrál nemzetközi teniszbajnokság
Legfrissebb hírek

Australian Open: Udvardy Panna ételmérgezéssel kórházba került

Tenisz
18 órája

Australian Open: Piros Zsombor szlovák ellenfelet kapott a selejtező első fordulójában

Tenisz
22 órája

Nick Kyrgios csak párosban indul az Australian Openen

Tenisz
2026.01.09. 06:54

Australian Open: nem indul az olimpiai bajnok Cseng Csin-ven

Tenisz
2026.01.08. 11:01

Australian Open: rekordpénzdíjért teniszezik a mezőny

Tenisz
2026.01.06. 09:00

Piros Zsombor kiesett a hongkongi tenisztorna selejtezőjében

Tenisz
2026.01.04. 11:59

Marozsán mellett Piros is indul a hongkongi tenisztornán

Tenisz
2026.01.03. 18:41

Venus Williams szabadkártyát kapott az Australian Openre

Tenisz
2026.01.02. 10:40
Ezek is érdekelhetik