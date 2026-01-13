Jean-Marie Pfaff: Édesapámnak megígértem, egyszer büszke lesz rám!

– Lebbeke városában született, szegény munkáscsaládban, ahol ráadásul tizenketten voltak testvérek. Már akkoriban meg kellett tanulnia küzdeni a dolgokért?

– Nem volt egyszerű életünk… – felelte lapunknak adott exkluzív interjújában Jean-Marie Pfaff, a belga válogatott és a Bayern München legendás kapusa, aki díszvendégként érkezett a 68. Nemzeti Sport Gálára. – Emlékszem, kapuskesztyűre, új mezre vágytam, de nemhogy arra nem volt pénzünk, sokszor enni is alig tudtunk. De édesanyám nem adta fel egykönnyen, a szekrényből előbányászott egy használt ruhadarabot, és abból varrt nekem kapuskesztyűt és mezt. Nehéz körülmények között éltünk, napi gondjaink voltak, de az igazi csapás édesapám korai halála volt. Az végképp próbára tette a családot. Alig múltam tizenkettő, amikor otthagyott bennünket.

– Nagyon megviselte az elvesztése? Szoros volt a kapcsolatuk?

– Tizenkét évesen már felfogtam, mi történt, micsoda tragédia ért bennünket. Édesapám két éve betegeskedett, de egy ilyen napra képtelenség felkészülni. Gyerekfejjel különösen nem. Kilenc testvéremmel maradtunk odahaza édesanyámra, el lehet képzelni, milyen pokolian nehéz dolga volt. Akkoriban még jóformán azt sem tudtam, mi az a profi futball, ám amikor édesapám a halálos ágyán feküdt, megígértem neki, egyszer büszke lesz rám, híres futballista lesz belőlem. Tudom, a mai napig figyel engem odafentről.

Egyszer csak ott állt előtte Diego Maradona

– Hamar eljött az a pillanat, amikor beváltotta édesapjának tett ígéretét… Hat évvel később, tizennyolc évesen már felnőtt mérkőzésen lépett pályára a Beverenben, a másodosztályban azonnal bajnoki címmel és feljutással debütált.

– Micsoda időszak volt! Kettőt pislogtam, máris a felnőttek között találtam magamat. Ráadásul rögtön a kapuban.

– A Bayern München 1982-ben Sepp Maier utódjaként igazolta le, 2.25 millió német márkáért! Élete legjobb döntése volt a bajorokhoz igazolni?

– Nem inkább a Bayern legjobb döntése volt engem megszerezni?! A viccet félretéve… Hat elképesztő esztendőt töltöttem Münchenben.

– Beszélte a nyelvet?

– Fenéket. Sosem felejtem el az első interjúmat, amit a televíziónak adtam élő adásban. A beszélgetés a mai napig fent van az egyik videómegosztón, gyakran visszanézem. Rögtön jó kedvre derülök. A belga iskolákban a mai napig viccelődnek vele, ha valaki rosszul ejt ki bizonyos szavakat, rávágják, ez a Pfaff-féle német.

– Münchenben Csernai Pál volt akkoriban a bajorok vezetőedzője. Milyen emlékeket őriz róla?

– Elképesztő figura volt. Igazi úriember, aki a munkában nem ismert tréfát. Örökké hálás lehetek neki, hiszen ő volt, aki úgy döntött, megadja nekem a lehetőséget, és engem nevez ki a Bayern München első számú kapusának. Talán megháláltam a bizalmát. Szerencsére gyorsan sikerült beilleszkednem a csapatba, talán azért is, mert hamar megértettem, mit is jelent a Bayernben futballozni.

– Az 1986-os mexikói világbajnokságon a torna legjobb kapusának választották. Van amire ennél büszkébb a karrierjéből?

– Sosem felejtem el a pillanatot. Az elveszített elődöntő után odajött hozzám Diego Maradona, rám nézett, és szó nélkül nekem adta a mezét. Ott álltam a pályán, földbe gyökerezett lábbal, nem akartam elhinni, mi is történik velem. Talán akkor tudatosult bennem, valóban a csúcsra értem. Az utam egy apró belga városkában kezdődött, a nélkülözésből indulva értem fel a világ tetejére.

– Maradona volt a legjobb, aki ellen valaha játszott?

– Efelől semmi kétség! A lábujjhegyétől a feje búbjáig zseni volt. Sosem játszottam jobb futballista ellen.