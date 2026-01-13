Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: két orosz rövid pályás gyorskorcsolyázó is indulhat

2026.01.13. 12:54
Fotó: Getty Images
téli olimpia Milánó 2026 oroszok
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) meghívására két orosz rövidpályás gyorskorcsolyázó is indulhat semlegesként a februári, milánói-cortinai téli olimpián.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint a 23 éves Aljona Krilova 500 és 1000 méteren, a 21 esztendős Ivan Poszaskov pedig 1000 méteren országos bajnoki címvédő.

Korábban három orosz téli sportoló szereplését hagyta jóvá a NOB az olaszországi ötkarikás csúcseseményen: Nyikita Filipov síalpinistáét, továbbá két műkorcsolyázóét, Agyelija Petroszjanét és Pjotr Gumennyikét, így – semleges státuszban – eddig öt orosz indulása vált lehetővé.

 

