Cadena Ser: Xabi Alonso szerint játékosuralom van a Real Madridnál

A Real Madrid hivatalos közleménye szerint az FC Barcelonától a Spanyol Szuperkupa-döntőben elszenvedett 3–2-es vereség után a Real Madrid közös megegyezéssel szerződést bontott vezetőedzőjével, Xabi Alonsóval. A lehetséges okokról a Cadena Ser újságírója, Antón Meana a rádió El Larguero (Keresztléc) című programjában beszélt – a trénerhez stábjához közel álló forrásokra hivatkozva.

Meana informátorai szerint Xabi Alonso védtelennek érezte magát a játékosokkal szemben, mert a klub nem állt mellé a konfliktusokban. A legemlékezetesebb összezördülés éppen az FC Barcelona ellen októberben 2–1-re megnyert bajnokin volt, amikor a lecserélt Vinícius Júnior fejezte ki nemtetszését az edző döntésével kapcsolatban.

„Miközben azért kritizálták, hogy nem uralja az öltözőt, úgy érezte, hogy ez nem is lehetséges, mert a klub mindig a játékosok pártját fogta, még olyan szakmai kérdésekben is, amikor neki volt igaza – fogalmazott az újságíró. – A hozzá közel állók szerint a karácsonyi szünetre még így is abban a hiszemben ment el, hogy folytathatja, és december utolsó hetében látott is a javulásra utaló jeleket, amelyek alapján engedik, hogy az idény második felében trófeákért szállhasson harcba a csapattal.”

Az utolsó néhány óra aztán meggyőzte arról Xabi Alonsót, hogy a jövőjével kapcsolatos döntés már régebben megszületett. A tréner hét hónapos madridi időszaka alatt 34 mérkőzésen 25 győzelmet aratott, négyszer játszott döntetlent és ötször kapott ki – pont ugyanúgy, mint barcelonai kollégája, Hansi Flick, akinek viszont az első naptól hagyták, hogy megvalósítsa elképzeléseit – jegyzi meg a Cadena Ser cikkének szerzője, David Gusto.

Xabi Alonso távozásával kapcsolatban az olasz átigazolási szakértő, Fabrizio Romano a COPE-ra hivatkozva megjegyezte, hogy mivel a szakembert az első évében menesztették, a bérét szerződése értelmében csak az idény végéig kell állnia a Real Madridnak.

Arról, hogy Xabi Alonso távozásának a Real Madrid öltözőjében sem mindenki örült felhőtlenül, Kylian Mbappé búcsúüzenete tanúskodik: „Ugyan csak rövid idő volt, de örömömre szolgált, hogy nálad játszhattam és tanulhattam tőled. Mindig kiváló edzőként fogok emlékezni rád, akinek világos elképzelései voltak, és aki sokat tud a labdarúgásról. Köszönöm, hogy az első naptól kezdve bíztál bennem, sok szerencsét kívánok a következő fejezethez!” – írta a francia világsztár.