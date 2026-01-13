Jack Doohan távozik az Alpine kötelékéből – hivatalos

Jack Doohan a 2024-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon mutatkozott be az Alpine színeiben, azonban hiába kapott állandó ülést 2025-re, már a szezonrajt előtt attól volt hangos a sajtó, hogy szerződése mindössze öt-hat nagydíjat ölel fel. Az ausztrál végül hat versenyhétvégén állt rajthoz az előző évben, amit követően visszafokozták teszt versenyzőnek.

Noha a helyét átvevő Franco Colapinto eleinte nem hozta a várt szintet, és mutatkozott rá esély, hogy Doohan újabb lehetőséget kap a bizonyításra, az argentinnak végül sikerült biztosítania a helyét a 2026-ra is Pierre Gasly mellett.

Az elmúlt időszakban szárnyra kaptak olyan pletykák, hogy az ülés nélkül maradó Doohan távozik az Alpine kötelékéből, és a francia istálló kedd délelőtt hivatalosan is megerősítette, hogy elválnak útjaik a versenyzővel.

„Az Alpjne megerősítette, közös megegyezésre jutott Jack Doohannel, hogy a 2026-os Formula–1-es idényben nem folytatja a versenyzői tevékenységét a csapatnál, ami lehetővé teszi a számára, hogy más karrierlehetőségeket keressen. Jack az Alpine akadémiájának első olyan tagja lett, aki versenyzői ülést kapott az istállónál, amikor bemutatkozott a 2024-es Abu-dzabi Nagydíjon. A csapat köszönettel tartozik Jacknek az elmúlt négy évben a pályán, és azon kívül mutatott elkötelezettségéért, illetve profizmusáért, és minden jót kívánunk neki a jövőben” – olvasható az Alpine által megosztott közleményben.

