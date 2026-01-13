Nemzeti Sportrádió

Afentáler Sára és Varga Emőke a román kézilabda-bajnokságba szerződött

2026.01.13. 12:33
Fotó: ChampSport International Sport Agency
Újabb két magyar kézilabdázó szerződött a román női élvonalba: Afentáler Sára és Varga Emőke a 2027–2028-as idény végéig aláírta szerződését a Corona Brasovval – számolt be a változásról kedden hivatalos felületén a ChampSport International Sport Agency.

A két kézilabdázó ezt az idényt még jelenlegi csapatában, az NB I-es Vácban fejezi be – derült ki a magyar klub szűkszavú közleményéből. „Olyan ajánlatot kaptak, amellyel anyagilag nem tudott egyesületünk versenyezni” – írják a váciak.

A napokban Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge is a román élvonalba igazolt.

