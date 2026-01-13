Afentáler Sára és Varga Emőke a román kézilabda-bajnokságba szerződött

A két kézilabdázó ezt az idényt még jelenlegi csapatában, az NB I-es Vácban fejezi be – derült ki a magyar klub szűkszavú közleményéből. „Olyan ajánlatot kaptak, amellyel anyagilag nem tudott egyesületünk versenyezni” – írják a váciak.

A napokban Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge is a román élvonalba igazolt.