Afentáler Sára és Varga Emőke a román kézilabda-bajnokságba szerződött
Újabb két magyar kézilabdázó szerződött a román női élvonalba: Afentáler Sára és Varga Emőke a 2027–2028-as idény végéig aláírta szerződését a Corona Brasovval – számolt be a változásról kedden hivatalos felületén a ChampSport International Sport Agency.
A két kézilabdázó ezt az idényt még jelenlegi csapatában, az NB I-es Vácban fejezi be – derült ki a magyar klub szűkszavú közleményéből. „Olyan ajánlatot kaptak, amellyel anyagilag nem tudott egyesületünk versenyezni” – írják a váciak.
A napokban Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge is a román élvonalba igazolt.
Kézilabda
2026.01.08. 17:34
Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge a CSM Bucuresti-be szerződött
A szélső februárban, az átlövő nyáron csatlakozik a román csapathoz.
