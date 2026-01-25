Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor kikapott az oeirasi tenisztorna döntőjében

2026.01.25. 15:04
Piros Zsombor az utolsó akadályban bukott el Oeirasban (Fotó: Getty Images)
ATP-challengertorna Chris Rodesch Oeiras Piros Zsombor
Piros Zsombor kikapott a fináléban a portugáliai Oeirasban rendezett, 160 ezer euró (60,8 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztornán.

A világranglistán 170. helyen álló Piros Zsombor a portugáliai Oeiersban rendezett challengertorna a vasárnapi döntőjében a luxemburgi Chris Rodesch-sel csapott össze, akit 39 hellyel előz meg a rangsorban. A 26 éves Piros a 12. fináléjára készült az ATP Tour mögötti második vonalnak számító challenger-sorozatban, és eddig hét serleget gyűjtött. A Lisszabon elővárosának tekinthető Oeirasban – ahol egymás után több tornát is rendeznek – tavaly januárban is döntős volt az egyik fedett pályás versenyen, de kikapott az amerikai Aleksandar Kovacevictől, 2023 áprilisában viszont megnyerte ugyanott a szabadtéri salakos viadalt.

Piros eddigi legjobbja a 106. hely volt, míg 24 éves ellenfele még sosem járt a 150-en belül, és mindketten egy-egy mérkőzésen léptek eddig pályára Grand Slam-főtáblán. Az amerikai egyetemi bajnokságban edződött Rodesch eddig két challenger-finálét vívott, ezek közül egyszer ünnepelhetett utána.

Első találkozójukon egy-egy bréket követően Rodesch a lehető legjobbkor, 5:4-es előnynél tudott ismét játékot nyerni fogadóként, ezzel megnyerte az első játszmát. Piros a második felvonás legelején brékelt, majd az előnyét végigvitte, így egyenlített. A harmadik szettben a magyar játékos hiába tett szert 2:0-s előnyre, innentől már csak a riválisa nyert játékot a 129 percig tartó mérkőzésen.

Piros az elveszített döntőért 14 ezer euróval (5,5 millió forint) vigasztalódhatott.

ATP CALLENGERTORNA, OEIRAS (160 ezer euró, kemény borítás)
Döntő
Chris Rodesch (luxemburgi)-Piros Zsombor 6:4, 4:6, 6:2

 

