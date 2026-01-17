Marozsán legyőzője nyerte az aucklandi tenisztornát

A harmadik helyen kiemelt cseh Jakub Mensík a szombati döntőben a hetedikként rangsorolt argentin Sebastian Baezzel csapott össze és két szettben, 6:3, 7:6 (9–7)-ra nyert.

Adelaide-ben férfi és női tornát is rendeztek a héten a vasárnap kezdődő Australian Open felvezetéseként. A férfiaknál ugyancsak cseh siker született Tomás Machac révén. A nyolcadik kiemelt teniszező a fináléban 6:4, 6:7 (2-7), 6:2-re bizonyult jobbnak a francia Ugo Humbert-nél.

A női versenyben a harmadik helyen rangsorolt orosz Mirra Andrejeva diadalmaskodott, miután az utolsó mérkőzésen két sima szettben győzött a kanadai Victoria Mboko (8.) ellen.

A hobarti női viadal némi meglepetésre olasz sikerrel zárult: a döntőben a világranglistán 80. Elisabetta Cocciaretto két játszmában megverte a harmadik helyen kiemelt amerikai Iva Jovicot, aki 30. a WTA rangsorában.

ATP 250-ES TENISZTORNA, AUCKLAND (700 045 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

Mensík (cseh, 3.)–Baez (argentin, 7.) 6:3, 7:6 (9–7)



ATP 250, ADELAIDE (kemény pálya, 700 045 dollár)

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

Machac (cseh, 8.)–Humbert 6:4, 6:7 (2–7), 6:2



WTA, Adelaide

NŐI EGYES, DÖNTŐ

Andrejeva (orosz, 3.) –Mboko (kanadai, 8.) 6:3, 6:1

WTA HOBART (283 347 dollár, kemény pálya)

Cocciaretto (olasz)–Jovic (amerikai) 6:4, 6:4