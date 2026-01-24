Djokovics a 400. GS-győzelmét ünnepelte, de volt egy dühös pillanata, amely kizárást is okozhatott volna

Történt ugyanis, hogy a második játszma egy zaklatott pillanatában Novak Djokovics a dühből elütött labdával kis híján telibe trafált egy labdaszedőt. Ha eltalálja, kizárják a versenyből. A szerb érzékelte tette veszélyességét, egy tétova kézmozdulattal jelezte, nem így akarta (nyilvánvalóan a hálóba akarta vágni a már játékon kívül lévő labdát) – végül a figyelmeztetést is megúszta.

Novak Djokovic nearly hit a ballkid while smashing the ball away against Botic Van de Zandschulp.



Had it hit the ballkid he would be looking at a possible disqualification..



Umpire didn’t give out a warning.pic.twitter.com/0l9SjKAECX — edgeAI (@edgeAIapp) January 24, 2026

Djokovicsnak nem ez volt az egyetlen nehéz pillanata a mérkőzésen: a harmadik játszmában kifordult a bokája, orvosi segítségre szorult, de végül folytatni tudta a játékot, és holland ellenfele két szettlabdáját hárítva megnyerte a mérkőzést.

Ami a fantasztikus karrier újabb remek statisztikáit illeti: az Ausztrál nemzetközi bajnokságon eddig tízszer (legutóbb 2023-ban) diadalmaskodó Djokovics a 102. mérkőzésén győzött Melbourne-ben, ezzel beállította Roger Federer rekordját, egyúttal a világon elsőként megünnepelhette 400. megnyert meccsét Grand Slam-versenyen.

„Jól érzem magam, egyelőre nagyszerűen alakul a versenyem – mondta a győzelem után Novak Djokovics. – De igyekszem nem túlgondolni ezt, mert tavaly megtanultam a leckét. Akkor túlságosan is pörögtem a Grand Slam-tornákon, jól játszottam, elértem a negyeddöntőt, az elődöntőt, aztán megsérültem. Azon leszek, hogy megdolgoztassam a fiatalokat a pénzükért, tudatosítva bennük, hogy még itt vagyok. Carlos Alcaraz és Jannik Sinner már más szintet képvisel, de ha az ember kimegy a pályára és a labda az útjára indul, mindig van esély… Különösen ezen a borításon. A folytatásban jó kis csatákra számítok.”

Djokovics következő ellenfele a 20 éves cseh teniszező, Jakub Mensík lesz, aki szombaton három játszmában búcsúztatta az amerikai Ethan Quinnt (6:2, 7:6, 7:6).