Australian Open: Swiatek 6:1-re elvesztett játszma után harcolta ki a továbbjutást

A 24 perc alatt 6:1-re megnyert első játszma után úgy tűnt, Iga Swiatek gond nélkül folytathatja harcát a karrier Grand Slamért (már csak a melbourne-i trófea hiányzik a gyűjteményéből), csakhogy Anna Kalinszkaja – bár a derékfájdalmai miatt orvosi segítségre szorult – váratlanul feltámadt. A második játszmában ő csente el háromszor ellenfele adogatását, és máris egyenlített. Most a lengyelen volt a sor, hogy segítséget kérjen az egészségügyi stábtól, és neki is bejött: a harmadik szettben megint tarolt, és ha az utolsó, rendkívül hosszú gémben hárítania is kellett három bréklabdát, 6:1-gyel behúzta a meccset.

Swiatek következő ellenfele a papírforma szerint a Melbourne-ben 2019-ben és 2021-ben bajnok Oszaka Naomi lett volna, ám ő hasizomsérülés miatt visszalépett, így az életében először Grand Slam-nyolcaddöntőbe jutó Maddison Inglis készülhet a lengyel ellen. Amanda Tobin Dingwell 1985-ös bravúrja óta Inglis az első ausztrál, aki a selejtezőből indulva bejutott a legjobb 16 közé ezen a versenyen.

A címvédő Madison Keys könnyedén verte meg a 33 éves cseh Karolína Plískovát, és a 16 között a szintén amerikai Jessica Pegula vár rá.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

3. FORDULÓ

NŐI EGYES

Swiatek (lengyel, 2.)–Kalinszkaja (orosz, 31.) 6:1, 1:6, 6:1

Pegula (amerikai, 6.)–Szelekmetyeva (orosz) 6:3, 6:2

Keys (amerikai, 9.)–Kar. Plískova (cseh) 6:3, 6:3

Anisimova (amerikai, 4.)–Stearns (amerikai) 6:1, 6:4

Mertens (belga, 21.)–Bartúnková (cseh) 6:0, 6:4

Vang Hszin-jü (kínai)–Nosková (cseh, 13.) 7:5, 6:4

Inglis (ausztrál)–Oszaka (japán, 16.) játék nélkül, Oszaka sérülés miatt visszalépett

Ribakina (kazah, 5.)–Valentová (cseh) 6:2, 6:3

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Mboko (kanadai, 17.)

Putyinceva (kazah)–Jovic (amerikai, 29.)

Gauff (amerikai, 3.)–Muchová (cseh, 19.)

Szvitolina (ukrán, 12.)–Andrejeva (orosz, 8.)

Pegula (amerikai, 6.)–Keys (amerikai, 9.)

Vang Hszin-jü (kínai)–Anisimova (amerikai, 4.)

Ribakina (kazah, 5.)–Mertens (belga, 21.)

Swiatek (lengyel, 2.)–Inglis (ausztrál)