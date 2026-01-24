Australian Open: Swiatek 6:1-re elvesztett játszma után harcolta ki a továbbjutást
A 24 perc alatt 6:1-re megnyert első játszma után úgy tűnt, Iga Swiatek gond nélkül folytathatja harcát a karrier Grand Slamért (már csak a melbourne-i trófea hiányzik a gyűjteményéből), csakhogy Anna Kalinszkaja – bár a derékfájdalmai miatt orvosi segítségre szorult – váratlanul feltámadt. A második játszmában ő csente el háromszor ellenfele adogatását, és máris egyenlített. Most a lengyelen volt a sor, hogy segítséget kérjen az egészségügyi stábtól, és neki is bejött: a harmadik szettben megint tarolt, és ha az utolsó, rendkívül hosszú gémben hárítania is kellett három bréklabdát, 6:1-gyel behúzta a meccset.
Swiatek következő ellenfele a papírforma szerint a Melbourne-ben 2019-ben és 2021-ben bajnok Oszaka Naomi lett volna, ám ő hasizomsérülés miatt visszalépett, így az életében először Grand Slam-nyolcaddöntőbe jutó Maddison Inglis készülhet a lengyel ellen. Amanda Tobin Dingwell 1985-ös bravúrja óta Inglis az első ausztrál, aki a selejtezőből indulva bejutott a legjobb 16 közé ezen a versenyen.
A címvédő Madison Keys könnyedén verte meg a 33 éves cseh Karolína Plískovát, és a 16 között a szintén amerikai Jessica Pegula vár rá.
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
3. FORDULÓ
NŐI EGYES
Swiatek (lengyel, 2.)–Kalinszkaja (orosz, 31.) 6:1, 1:6, 6:1
Pegula (amerikai, 6.)–Szelekmetyeva (orosz) 6:3, 6:2
Keys (amerikai, 9.)–Kar. Plískova (cseh) 6:3, 6:3
Anisimova (amerikai, 4.)–Stearns (amerikai) 6:1, 6:4
Mertens (belga, 21.)–Bartúnková (cseh) 6:0, 6:4
Vang Hszin-jü (kínai)–Nosková (cseh, 13.) 7:5, 6:4
Inglis (ausztrál)–Oszaka (japán, 16.) játék nélkül, Oszaka sérülés miatt visszalépett
Ribakina (kazah, 5.)–Valentová (cseh) 6:2, 6:3
A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Mboko (kanadai, 17.)
Putyinceva (kazah)–Jovic (amerikai, 29.)
Gauff (amerikai, 3.)–Muchová (cseh, 19.)
Szvitolina (ukrán, 12.)–Andrejeva (orosz, 8.)
Pegula (amerikai, 6.)–Keys (amerikai, 9.)
Vang Hszin-jü (kínai)–Anisimova (amerikai, 4.)
Ribakina (kazah, 5.)–Mertens (belga, 21.)
Swiatek (lengyel, 2.)–Inglis (ausztrál)