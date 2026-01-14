Bondár Anna nagy csatában jutott a nyolc közé a hobarti tenisztornán

A világranglistán 75. magyar teniszező a nyitókörben a szintén német Ella Seidelt rendkívül könnyedén verte úgy, hogy mindössze egy gémet veszített. A szerdai nyolcaddöntőben nem számíthatott hasonlóan sima meccsre a rangsorban 42. Maria ellen, aki a nyitókörben a hétszeres Grand Slam-bajnok, 45 éves amerikai Venus Williamset győzte le.

A meccset a német teniszező kezdte jobban, rögtön Bondár első adogatását elvette és előnyét egészen 4:2-ig tartotta. Akkor Bondár egy sima játékkal kiegyenlítette brékhátrányát, a játszma pedig rövidítésel zárult, ami izgalmasan alakult. A német sportoló 6-4-nél két játszmalabdához jutott, Bondár viszont hárította azokat és fordított, s végül második szettlabdáját értékesítve 1 óra 19 perc alatt megnyerte a játszmát.

A második szett egészen a végjátékig kevés izgalmat tartogatott, mivel mindkét teniszező magabiztosan nyerte adogatójátékait, így gyorsan eljutottak 5:5-ig. Ekkor Bondár Annának kellett bréklabdát hárítania, ami sikerült neki, majd hatodik szervajátékát is begyűjtötte. Maria viszont nagyon megszenvedett a sajátjával, mert ugyan folyamatosan előnybe került és nyolc labdája is volt a 6:6-hoz, egyiket sem tudta kihasználni. A magyar teniszező ezzel szemben a második bréklabdáját értékesítette és lezárta az összecsapást, mely 2 óra 20 percig tartott.

Bondár a legjobb nyolc között a világranglistán 80. olasz Elisabetta Cocciarettóval találkozik.

WTA, Hobart

Egyes, nyolcaddöntő

Bondár Anna–Tatjana Maria (német, 6.) 7:6 (9-7), 7:5