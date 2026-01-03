Bondár Anna főtáblára jutott Brisbane-ben

A 28 éves játékos – aki a világranglistán elfoglalt 74. helyével a legjobb magyar a női rangsorban – pénteken az ausztráliai verseny kvalifikációjában az ukrán Anhelina Kalinyina (127.) legyőzésével kezdte az idényt, szombaton pedig az amerikai Katie Volynets (93.) felülmúlásával került a főtáblára.

Bondár remekül kezdte a mérkőzést, ugyanis két brékkel 5:0-ra elhúzott, végül 38 perc alatt 6:1-re nyerte meg az első játszmát. A folytatásban viszont fordult a kocka, az ellenfele tudott két játékot fogadóként nyerni, így negyven perc alatt egyenlített.

A meccset eldöntő harmadik felvonásban ismét Bondár akarata érvényesült, 4:0-s vezetésre tett szert, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A 6:1, 2:6, 6:1-re megnyert összecsapás 111 percig tartott.