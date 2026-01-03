Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna főtáblára jutott Brisbane-ben

Vágólapra másolva!
2026.01.03. 08:27
null
Bondár Anna továbbjutott a selejtezőből (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz WTA Bondár Anna Brisbane
Bondár Anna második selejtező mérkőzését is megnyerte, így főtáblára jutott a brisbane-i, 1.2 millió dollár (420 millió forint) összdíjazású női kemény pályás tenisztornán.

A 28 éves játékos – aki a világranglistán elfoglalt 74. helyével a legjobb magyar a női rangsorban – pénteken az ausztráliai verseny kvalifikációjában az ukrán Anhelina Kalinyina (127.) legyőzésével kezdte az idényt, szombaton pedig az amerikai Katie Volynets (93.) felülmúlásával került a főtáblára. 

Bondár remekül kezdte a mérkőzést, ugyanis két brékkel 5:0-ra elhúzott, végül 38 perc alatt 6:1-re nyerte meg az első játszmát. A folytatásban viszont fordult a kocka, az ellenfele tudott két játékot fogadóként nyerni, így negyven perc alatt egyenlített. 

A meccset eldöntő harmadik felvonásban ismét Bondár akarata érvényesült, 4:0-s vezetésre tett szert, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A 6:1, 2:6, 6:1-re megnyert összecsapás 111 percig tartott.

 

tenisz WTA Bondár Anna Brisbane
Legfrissebb hírek

Venus Williams szabadkártyát kapott az Australian Openre

Tenisz
23 órája

Bondár Anna győzelemmel kezdte az idényt Brisbane-ben

Tenisz
Tegnap, 8:55

Brisbane-i tenisztorna: Kasatkina mentálisan feltöltődve tér vissza

Tenisz
2025.12.30. 17:35

Kyrgios két szettben felülmúlta Szabalenkát a nemek csatájában

Tenisz
2025.12.28. 19:00

Bardóczky Kornél elhagyhatta a kórházat

Tenisz
2025.12.27. 18:32

Bardóczky Kornél karambolja után lábadozik

Tenisz
2025.12.27. 09:04

Tenisz: Jack Draper hamarosan visszatér, de nem lesz ott Melbourne-ben

Tenisz
2025.12.27. 07:36

Öt magyar teniszező a legjobb 100-ban 2025 végén

Tenisz
2025.12.23. 06:51
Ezek is érdekelhetik