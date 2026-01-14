Babosék közel álltak a bravúrhoz az adelaide-i tenisztornán

A magyar, kanadai kettős hétfőn nehéz sikerrel kezdett, a Sofia Kenin, Laura Siegemund duót ugyanis döntő rövidítésben győzte le, a szerdai második fordulóban pedig a cseh, kínai rivális egyértelműen esélyesebbnek számított nála.

A találkozó első játszmája hektikusan alakult, az első öt játékból négy végződött brékkel, majd 5:5-nél Babosék veszítették el a szervájukat, 5:6-nál viszont sikerült visszavenniük azt. Ilyen előzmények után következett a rövidítés, melyben a magyar, kanadai egység volt a pontosabb és 51 perc alatt lezárta a szettet.

A második játszmában lényegesen kiegyensúlyozottabban adogatott mindkét fél, 3:3-nál viszont Babos Tímeáék fogadóként nyertek és 5:4-nél a meccsért szerválhattak, de nem jártak sikerrel. A páros világranglistát vezető Siniaková és társa egyenlített, majd ismét rövidítés következett, amiben 5–3-ig minden Babosék elképzelése szerint alakult, azt követően viszont a rivális pillanatai következtek és végül 8–6-os részsikerrel egyenlítettek.

A győztesről a tíz pontig tartó szuper tiebreak döntött, amiben mindkét kettős bizonytalanul kezdett, 4–4 után viszont Siniakováék kerültek lépéselőnybe és 10–6-ra megnyerték ezt a szakaszt, és 2 óra 2 perc alatt a mérkőzést.

WTA-TORNA, ADEALIDE

Páros, 1. forduló (nyolcaddöntő)

Katerina Siniaková, Csang Suaj (cseh, kínai, 2.)–Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai) 6:7 (3–7), 7:6 (8–6), 10–6 – döntő rövidítés