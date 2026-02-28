A Ferencváros tíz mezőnyjátékossal is győzött Vácon

A kisalföldiek 37–23-as kisvárdai sikerükkel gyűjtötték be a két pontot, Dione Housheer nyolc találattal járult hozzá ehhez.

A Magyar Kupában címvédő fővárosi alakulat – mindössze tíz mezőnyjátékossal – Vácon nyert 32–28-ra az egyformán nyolc gólig jutó Simon Petra és Darja Dmitrijeva vezérletével.

A Szombathely otthon két góllal legyőzte az Alba Fehérvárt. A tavalyi gólkirály Pődör Rebeka tízszer talált be, Marija Simic 11 lövést védett a vasiaknál. A vendégeknél Tamara Smbatian kilenc góllal zárt.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 16. FORDULÓ

SZOMBATHELYI KKA–ALBA FEHÉRVÁR KC 31–29 (14–13)

Haladás Sportcsarnok, 500 néző. V: Hargitai, Markó

SZOMBATHELY: SZIMICS – Szemes, PŐDÖR R. 10, Pásztor N. 3, Szeberényi, Pődör B. 5 (2), Sallai 1. Csere: Korsós, Győri (kapusok), Török Fanni, Tolnai 1, Dzsatevszka 1, Csizmazia, VARGA N. 4, BŐSZE 2, SMETKOVÁ 4. Edző: Pődör Zoltán

SZÉKESFEHÉRVÁR: Hadfi – SZABÓ-MÁJER 4, SZMBATJAN 9 (4), ZENTAI 5, Moreno 1, Lazics 1, Takó 1. Csere: AALLA (kapus), Bojtos, Markovics 2, Gergály, Pavlovics, Sulyok, Hajdu 1, Kocsis B. 5, Kolonics. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 12. p.: 4–4. 17. p.: 7–6. 23. p.: 10–8. 27. p.: 13–11. 36. p.: 19–15. 42. p.: 23–19. 46. p.: 26–22. 53. p.: 28–26. 57. p.: 28– 27

Kiállítások: 16, ill. 14 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 8/4

MESTERMÉRLEG

Pődör Zoltán: – Hatalmas küzdelem volt, igazi csapatjátékot láthattak ma a szurkolóink. Ősszel Fehérváron egy góllal kaptunk ki, most sikerült visszavágnunk. Minden poszton jó teljesítményt nyújtottunk, megérdemelten nyertük meg a roppant fontos találkozót.

Szuzana Lazovics: – Gratulálok a Szombathelynek, ma jobbak voltak. Elégedetlen vagyok a csapatommal, az utóbbi időben nem nyújtjuk azt a teljesítményt, amelyet a szezon első felében. Javítanunk kell a hibáinkat mielőbb, hogy eredményesen szerepeljünk.

VÁC–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 28–32 (13–19)

Vác, 660 néző. V: Bóna, Földesi

VÁC: Csizmadia – PÁLFFY A. 4, Afentaler 2, Varga Emőke 1, CSÍKOS 6 (1), Kellermann 1, Wald 4. Csere: ZAJ (kapus), KAJDON 7 (2), Kövér 1, Kacsó 1, Pálmai 1. Edző: Horváth Roland

FTC: Janurik – TRANBORG 4, Malestein 2, SIMON P. 8 (4), BORDÁS 4, VOGEL 3, Hársfalvi 2. Csere: Böde-Bíró (kapus), DMITRIJEVA 8 (2), Szeibert 1. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–4. 14. p.: 5–10. 20. p.: 8–12. 24. p.: 10–16. 28. p.: 13–17. 33. p.: 14–22. 42. p.: 19–28. 46. p.: 21–28. 52. p.: 23–31. 56. p.: 26–32

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Horváth Roland: – Nem volt kétséges a mérkőzés végkimenetele. Tisztában vagyok a Ferencváros képességeivel, nagyon jó játékosokból állnak. A mi csapatunk átlagéletkora húsz év körüli: dolgozunk, és tovább kell fejlődnünk.

Jesper Jensen: – Elégedett vagyok a lányok teljesítményével. Az első 45 percben majdnem tökéletes játékot nyújtottunk. Nagyon nehéz időszakon van túl a csapat, hiszen sok mérkőzésünk volt, és több hiányzónk is akad sérülések és betegségek miatt.

NEKA–VASAS SC 28–31 (12–17)

Balatonboglár, 200 néző. V: Felhő, Öcsi

NEKA: Németh Zs. – Kiss Cs. 2, Koronczai 2, BOZSODI 4, Alaxai 3, Utasi 4, Mihály H. 1. Csere: Csapó Kincső (kapus), Panyi 1, SZTANKOVICS R. 5, Jelena, Szabó Aida 5 (4), Mózsi 1, Jobbágy, Szőke N. Edző: Bakó Botond

VASAS: Vártok R. – Arany 3, Kekezovics 4, TÓTH NIKOLETT 3, SÁPI 2, SZILOVICS 3, OLÁH K. 8 (3). Csere: Tóth Nikolett (kapus), Nagy N. 2 (1), Román 3, Varjas, Matyasovszky 2, DOMBI K. 1. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–1. 7. p.: 1–4. 16. p.: 6–12. 21. p.: 9–12. 24. p.: 11–14. 28. p.: 11–17. 38. p.: 17–22. 42. p.: 17–25. 52. p.: 22–29. 54. p.: 25–29

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Bakó Botond: – Hiányoztak a jó egyéni teljesítmények és a megfelelő csapatjáték is. Védekezésben és támadásban is sok volt a hiba, hiányzott a tempó és a dinamika. A nyitott védekezéssel időnként zavart okoztunk, de összességében a Vasas győzelme nem forgott veszélyben.

Konkoly Csaba: – Koncentrált védekezéssel kezdtünk, ami mostanában hiányzott a játékunkból. A csapat minden egysége jól működött, támadásban egyre pontosabbak lettünk, így fokozatosan nőtt az önbizalmunk. A végjátékban okosan gazdálkodtunk az idővel.

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–MOYRA-BUDAÖRS HB 23–42 (9–24)

Dunaújváros, 150 néző. V: Kiu G., Kiu T.

DUNAÚJVÁROS: Krasznai – TAKÁCS SZ. 2, Horváth A. 2, Rigó 2, SZTANÓ 5, EGEJURU 7, Török Fanni 2. Csere: Angyali, Kovács F., Ecsődi 1, Horváth E. 2 (1). Edző: Zubai Gábor

BUDAÖRS: ZSIGMOND – SZTANKOVICS 6, Szekerczés 3, Debreczeni-Klivinyi 1, BARDI 5, Uhrin, Szöllősi-Schatzl 1. Csere: Bíró (kapus), Helm B. 4, MARINCSÁK 5, Bede 2, Hudák 1, Kármán 4, Kiss D. 3, Schneider 3, KOVALCSIK 4. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–5. 10. p.: 3–9. 19. p.: 4–14. 27. p.: 6–21. 39. p.: 12–27. 41. p.: 13–30. 50. p.: 19–33

Kiállítások: –, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 2/–

MESTERMÉRLEG

Zubai Gábor: – Az első félidővel nem lehetünk elégedettek, mert a lányok nem azt nyújtották, amit tudnak. Szünet után felszabadultabban kézilabdáztak, mindenki megmutatta, milyen értékekkel rendelkezik ebben a sportágban, ez nagyon tetszett. Így kellett volna az elején is kijönni a pályára.

Buday Dániel: – Speciális mérkőzés, speciális helyzet, ami itt kialakult, de gratulálok csapatomnak, mert amiért jöttünk, azt megcsináltuk. Sportszakmailag nehéz értékelni a találkozót.

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–GYŐRI AUDI ETO KC 23–37 (14–22)

Kisvárda, 1055 néző. V: Bujdosó, Horváth V.

KISVÁRDA: Christe – Gém 1, Kovalcsik B. 3, Markovic 4 (1), SZABÓ LILI 5, POCZETNYIK L. 7 (3), Mérai 1. Csere: Pásztor B. (kapus), Gyimesi K., Győri V., Karnik Sz., Agócs 1, E. Novak, Roszoha 1. Edző: Józsa Krisztián

GYŐR: Szemerey – Hovden 1, HOUSHEER 8 (2), DULFER 4, K. Jörgensen 1, Stanko 2, Van Wetering 3. Csere: Sakho (kapus), V. Kristiansen 3, Breistöl 1, DAHL 6, De Paula 2, Fodor Cs. 1, HAGMAN 5. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–4. 12. p.: 7–8. 16. p.: 10–10. 24. p.: 12–15. 28. p.: 12–20. 33. p.: 14–24. 43. p.: 21–28. 51. p.: 22–34

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – Attól függetlenül, hogy vereséget szenvedtünk, büszke vagyok a csapatomra, mert támadásban és védekezésben is sok pozitívumot tapasztaltam. Ezek a a velünk egy szinten lévő csapatok ellen még jobban érvényesülhetnek majd.

Per Johansson: – Nagyon elégedett vagyok újra a csapatommal, jól küzdöttünk, korrekt küzdelemben nyertünk. Folytattuk azt az utat, amin eddig is jártunk, tovább fejlődött a csapatunk annak a reményében, hogy elérjük a céljainkat.

KORÁBBAN

DVSC SCHAEFFLER–MOL ESZTERGOM 36–25 (18–11)