Mi volt itt?! Két gólt is elvett a Burnley-től a VAR, hétgólos meccsen nyert a Brentford

NEWCASTLE UNITED–EVERTON

A hazai labdabirtoklási fölény dacára az Everton volt a veszélyesebb az első félidőben, s a 19. percben a vezetést is megszerezte, miután Garner szögletét követően Jarrad Branthwaite a jobb alsóba csúsztatott. A „szarkák” Jacob Ramsey megpattanó átlövésével egyenlítettek a 32. percben, de két perccel később ismét a Moyes-csapat volt előnyben, miután McNeil távoli lövését Nick Pope érthetetlen módon kiejtette a kezéből, a labdát pedig a lesipuskás Beto a kapuba pofozta.

A mérkőzés hajrájában újabb gyors gólváltást láthattunk: a 82. percben Jacob Murphy megpattanó kapáslövésével egyenlített a Newcastle, de közvetlenül a középkezdésből jött az újabb liverpooli gól, Dewsbury-Hall centerezését Thierno Barry sodorta a hálóba, megnyerve a meccset az Evertonnak. 2–3

BURNLEY–BRENTFORD

A felsőházban érdekelt vendégek 34 perc alatt három gólt is berámoltak a kieső helyen veszteglő Burnley kapujába, s egy öngóllal ugyan szépítettek a szünet előtt a hazaiak, lefutottnak tűnt a mérkőzés. Ehhez képest a második játékrészben Hannibal Medzsbri két gólpasszt is kiosztott, így kisebb meglepetésre kiegyenlített Scott Parker alakulata a 60. percben. A 79. percben a negyedik gólját is megszerezte a Burnley, de VAR-ozás után les címén elvették az egyenlítő gólt jegyző Flemming újabb találatát. Az eredetileg hétperces ráadás harmadik percében a vendégek első gólját szerző Mikkel Damsgaard ismét betalált, de ezzel nem volt vége a drámának, mert a 98. percben ismét egalizáltak a hazaiak Ashley Barnes révén – más kérdés, hogy ötpercnyi VAR-ozás után Samuel Barrott játékvezető ezt a gólt is érvénytelenítette, így a Brentfordé lett a három pont. 3–4

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

Burnley–Brentford 3–4 (Kayode 45+3. – öngól, Anthony 47., Flemming 60., ill. Damsgaard 9., 90+3., Igor Thiago 25., Schade 34.)

Newcastle United–Everton 2–3 (Ramsey 32., Murphy 82., ill. Branthwaite 19., Beto 34., Barry 83.)

Liverpool–West Ham United 5–2 (Ekitiké 5., Van Dijk 24., A. Mac Allister 43., Gakpo 70., Disasi 82. – öngól, ill. Soucek 49., Castellanos 75.)

AFC Bournemouth–Sunderland 1–1 (Evanilson 63., ill. Mayenda 18.)

18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM

VASÁRNAP

15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest

15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)