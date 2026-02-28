Nemzeti Sportrádió

ETO–Újpest 0–0 – ÉLŐ, DVTK–ZTE 1–1, Kisvárda–Paks 2–1

Liverpool–West Ham 5–2, Szoboszlai gólpasszal segítette csapatát

NB I: ETO FC–Újpest FC

2026.02.28. 19:20
Nadir Benbuali az Újpest kapujába is betalálna (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 24. fordulójában az Újpest az ETO otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
ETO FC–ÚJPEST FC – élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion, 19.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Berke

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, 1937 óta ugyanis 142-szer találkozott a két csapat az élvonalban, az örökmérleg 45 győri siker, 37 döntetlen, 60 újpesti győzelem. A gólátlag elég magas, 3.3 meccsenként.

 A lila-fehéreknek az előző csaknem két évtizedben nagyon nem ment az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 21 bajnokijukból 14-et elvesztettek, és csupán egyszer, majdnem 11 éve, 2015 májusában, Újpesten tudták legyőzni Rába-parti zöld-fehéreket (1–0). Ebben bajnokságban egy győri iksz után novemberben a Szusza-stadionban 3–0-ra nyert az ETO. Damir Krznart ezután állították fel a lila-fehérek kispadjáról. 

 Győrben 72-szer meccseltek a csapatok az NB I-ben, 31-szer nyertek a Rába-partiak, 17-szer az újpestiek, 24-szer pedig ikszeltek. A lila-fehérek legutóbbi idegenbeli diadalához egészen 2006-ig kell visszalapozni, akkor a DAC-pályán 3–0-s fővárosi siker született. Azóta az ETO stadionjából 7-szer is vesztesen tértek haza a fővárosiak és csak 3-szor harcoltak ki döntetlent: 2009-ben és 2014-ben 0–0-ra, tavaly augusztusban egy mozgalmas mérkőzésen 1–1-re végeztek. Ekkor az újpestiek Tom Lacoux kiállítása miatt a 40. perctől emberhátrányban játszottak, majd a 89. percben így is megszerezték a vezetést, de a győriek az utolsó támadásból, a 95. percben Olekszandr Piscsur lövésével kiegyenlítettek. 

 2018 őszén a Magyar Kupában azért összejött az újpestieknek egy győri siker, amikor 2–2 után a hosszabbításban, Obinna Nwobodo góljával tudták kiharcolni a továbbjutást az akkor NB II-es ETO ellen. 

 Közös az együttesekben, hogy az előző 2 fordulóban csak ők ketten tudták mindkét meccsüket megnyerni. Ez a mostani bajnokság során korábban az újpestieknek csak egyszer, a 17. és a 18. fordulóban, még Bodor Boldizsár irányításával sikerült. Sorozatban 3 újpesti győzelemre két és fél éve, 2023 szeptember-októberében, Nebojsa Vignjeviccsel volt legutóbb példa. 

 Az éllovas ETO a legutóbbi 10 bajnokiján egyszer sem kapott ki: 8-szor nyert, 2-szer ikszelt. A Paks első 10 fordulóban összehozott hasonló szériájával együtt ez a leghosszabb veretlenségi sorozat ebben a bajnokságban. Borbély Balázs együttese legutóbb november 21-én a ZTE-től kapott ki, hazai pályán 1–0-ra.  

 A győriek 6–3–2-es mérleggel a hazai táblázatot is vezetik, ráadásul mindössze 8 gólt kaptak, ami a legkevesebb a mezőnyben. A legutóbbi két találkozójukat 0-ra hozták le az ETO Parkban.

 Az Újpest közepesen szerepelt eddig idegenben, a mérlege 4–3–4, de tavasszal még nyeretlen látogatóként (1–1 Nyíregyházán, majd 0–3 az FTC vendégeként).  

 A győriek öt sárga lapos eltiltása miatt nem számíthatnak Miljan Krpicre, illetve az előző 2 fordulóban 3 gólt szerző Schön Szabolcsra.

 

Ezek is érdekelhetik