Takács Boglárka és Illovszky Dominik is megvédte bajnoki címét fedett pályán

Hazai győzelmekkel indult a hétvége Nyíregyházán, a kora tavaszias, verőfényes napsütésben a diszkoszvetőknél mind a nők, mind a férfiak ob-címét otthon tartották a sokszoros bajnokok, Kerekes Dóra és Szikszai Róbert. A szabolcsi megyeszékhely atlétikai centrumában az események odakint kezdődtek, majd a figyelem a fedett pályára irányult.

Illovszky Dominik (balra) mellett Enyingi Patrik is dobogós helyen végzett (Fotó: Dömötör Csaba)

Először a 60 méteren versenyzőket láthattuk elrajtolni az előfutamokban, a nőknél Takács Boglárka és új kihívója, Kozák Luca is könnyedén vette ezt az akadályt. Mielőtt a világ egyik legjobb formában lévő sprintere, Illovszky Dominik is hasonlóképp tett, a férfiak hármasugrásában tapsolhattunk szép eredménynek. Szenderffy Dániel a második nekifutásával 16.23 méterre javította élete legjobbját. Hogy mit jelent neki ez az eredmény, azt az edzője, Maracskó Pál önfeledt öröméből tökéletesen láthattuk.

Kozák Luca (balra) megszorongatta Takács Boglárkát (Fotó: Dömötör Csaba)

A 60 méteres döntők emlékezetes futamokat hoztak, Takács Boglárkának Kozák Luca komoly kihívást adott. A gátfutás rekordere a rajt után egy darabig vezetett is, de aztán Takács fordítani tudott, és 7.28-cal, idei legjobbjával győzött, alig két századdal megelőzve az egyéni csúcsot futó ellenfelét.

A NŐI 60 MÉTER DÖNTŐJE

Illovszky Dominik néhány hete Belgrádban 6.52-re javította az országos csúcsot, a télen futószalagon szállítja a 6.5-tel kezdődő időket. Nem volt ez másképp a fináléban sem, 6.57-nél állította meg az órát, magabiztosan megvédve címét. A sérüléséből nemrég felépülő 400-as specialista, Enyingi Patrik „kalandozása” is jól sült el, 6.72-es egyénivel bronzérmes lett. Hozzá hasonlóan az Európa-csúcstartó Molnár Attila sem állt rajthoz 400-on, őt vasárnap délután 200-on láthatjuk száguldani.

A FÉRFI 60 MÉTER DÖNTŐJE

VÉLEMÉNYEK Illovszky Dominik, a férfi 60 méter országos bajnoka: – Az előfutam szerintem jó volt, kicsit talán túl laza is lett. A döntő nem volt a legjobb futásom, a 6.57 nem annyira rossz, ugyan csak századokról beszélünk, de lehetett volna jobb. Fontos, hogy megvan az országos bajnoki cím. Nagyon örültem, hogy Enyingi Patrikkal futhattam együtt, már régóta beszéltük, hogy próbálja ki magát hatvan méteren, mert jól tudja futni ezt a távot is, amit meg is mutatott. A vb még messze van, három hét alatt a legjobb formát kell összehozni, amit csak lehet. Takács Boglárka, a női 60 méter országos bajnoka: – Szerettem volna megvédeni a címem, ez sikerült, szerettem volna ezt az idei legjobbammal megtenni, ez is sikerült. Viszont egy kicsit jobb időt szerettem volna futni, közelebb a vb-szinthez, ez nem sikerült, mert 7.28-at futottam. Az idei szezonom alakulása alapján ezt is pozitívan kell értékelnem, de a fedett pálya előtt kitűzött céljaim és az előző évem alakulásának függvényében nehéz értelmeznem ezt az időt. A győzelemnek örültem, azt is értékelnem kell, hogy ez összejött.

Mire az országos csúcstartó Klekner Hanga beszállt a versenybe, a többiek már elbúcsúztak az alacsonyabb magasságokon. A fedett ob-n 2020 óta verhetetlen rúdugró ideje nagyjából két óra várakozás után jött el, 415-ön másodikra szállt be, majd a 430-at is másodikra teljesítette. Nem volt könnyű versenyhelyzetet teremtenie saját magának, de azért csak sikerült: a 445 centit az utolsó kísérletével szépen megoldotta.

Klekner Hanga győzelméhez nem fért kétség (Fotó: Dömötör Csaba)

Mátó Sára és Szögi István szintén a nagy nevű győztesek között voltak, Mátó 53.73-as egyéni csúccsal győzött 400-on, Szögi negyedszer diadalmaskodott 1500-on fedett pályán. Utóbbi távon a jövő embere, Kis-Soós Hunor új U18-as magyar csúccsal hívta fel magára a figyelmet (3:52.42). Az FTC kisajátította magának a dobogót a női hármasugrók között – ez volt az egyetlen söprés, amit szombaton láthattunk. Az SZVSE súlylökésben jeleskedett, Beregszászi Renáta és Fekete István révén ismét Szegedre került a férfi és a női bajnoki cím is.

A FÉRFI 1500 MÉTER DÖNTŐJE

52. FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA

FÉRFIAK

60 m: 1. Illovszky Dominik (BHSE, edzője: Pauer Géza) 6.57, 2. Pázmándi Dominik (Szolnoki MÁV-SE) 6.71, 3. Enyingi Patrik (MATE-GEAC) 6.72

400 m: 1. Plisz Balázs (TSC-Geotech, e: Karlik Pál) 47.31, 2. Csahóczi Csanád (UTE) 47.43, 3. Szilveszter Marcell (UTE) 47.61

1500 m: 1. Szögi István (MTK Budapest) 3:45.75, 2. Kardos Bence (A-Plast Ikarus BSE) 3:45.78, 3. Szinte Bálint (UTE) 3:48.54

Magasugrás: 1. Török Gergely (DSC-SI, e: Magyar Zoltán Péter) 212, 2. Thardi-Veress Zoltán Vajk (A-Plast Ikarus BSE) 212, 3. Salako-Krunity Péter (MATE-GEAC) és Németh Mátyás (KARC) 208-208

Hármasugrás: 1. Szenderffy Dániel (VSD Dunakeszi, e: Maracskó Pál) 16.23, 2. Rivasz Martin (FTC) 15.34, 3. Bella Mátyás (Zalaszám-ZAC) 14.56

Súlylökés: 1. Fekete István (SZVSE, e: Ifj. Eperjesi László) 18.43, 2. Tóth Balázs (DSC-SI) 18.24, 3. Detrik Balázs (A-Plast Ikarus BSE) 17.39

NŐK

60 m: 1. Takács Boglárka (MTK Budapest, e: Németh Roland) 7.28, 2. Kozák Luca (DSC-SI) 7.30, 3. Szentgyörgyi Zita (MTK Budapest) 7.41

400 m: 1. Mátó Sára (MATE-GEAC, e: Kovács Zoltán) 53.73, 2. Molnár Janka (TSC-Geotech) 54.34, 3. Lalik Petra (DVTK) 54.44

1500 m: 1. Urbán Zita (BHSE, e: Káldy Zoltán) 4:21.81, 2. K. Szabó Gabriella (NYSC) 4:25.65, 3. Varga Gréta (SVSE) 4:25.66

Rúdugrás: 1. Klekner Hanga (DSC-SI, e: Herdlevaer Björn Age) 445, 2. Farkas Dorka (UTE) 400, 3. Garamvölgyi Petra (PVSK) 395

Hármasugrás: 1. Virók Erna Sára (FTC, e: Kiss Tibor) 12.83, 2. Francisco-Lucas Laura (FTC) 12.49, 3. Kónya Enikő (FTC) 12.44

Súlylökés: 1. Beregszászi Renáta (SZVSE, e: Ifj. Eperjesi László) 16.03, 2. Kling Réka (AC Bonyhád) 14.34, 3. Marton Zsófi (A-Plast Ikarus BSE) 13.78

TÉLI DOBÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA

FÉRFIAK

Diszkoszvetés: 1. Szikszai Róbert (NYSC, e: Cserpák Róbert és Kerekes László) 59.72, 2. Dobó Zsombor (SZVSE) 57.69, 3. Csontos Márton (BSC) 51.33

NŐK

Diszkoszvetés: 1. Kerekes Dóra (NYSC, e: Csepák Róbert, Kerekes László és Németh László) 54.32, 2. Keserű Mirabella (A-Plast Ikarus BSE) 49.95, 3. Baukó Petra (Békéscsabai AC) 49.06

A VASÁRNAPI PROGRAM

52. FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG

14.30: női 800 m, döntő

14.45: férfi távolugrás, döntő

14.50: férfi 800 m, döntő

15.10: férfi 3000 m, döntő

15.25: női 3000 m, döntő

15.50: női 60 m gát, előfutamok

16.00: férfi rúdugrás, döntő

16.15: férfi 60 m gát, előfutamok

16.20: női távolugrás, döntő

17.05: női 60 m gát, döntő

17.15: férfi 60 m gát, döntő

17.30: férfi 200 m, döntő

18.00: női 200 m, döntő

18.00: női magasugrás, döntő

18.30: férfi 4x400 m váltó, döntő

18.50: női 4x400 m váltó, döntő

TÉLI DOBÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

14.10: női kalapácsvetés, döntő

15.00: női gerelyhajítás, döntő

15.30: férfi kalapácsvetés, döntő

16.00: férfi gerelyhajítás, döntő