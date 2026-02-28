Nemzeti Sportrádió

Hiába a Leeds bátor játéka, Semenyo gólja elég volt a Citynek az üdvösséghez

M. B.M. B.
2026.02.28. 20:31
A három pont sorsáról döntő pillanat (Fotó: Getty Images)
Leeds United Premier League Manchester City
A Manchester City 1–0-ra nyert a Leeds United vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 28. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén.

Hiába birtokolta 76 százalékban a labdát a Manchester City, az első félidőben a kontrázásra berendezkedő Leeds volt veszélyesebb, amely többször is átnyargalt a vendégek védelmén. A legközelebb Aaronson járt a gólszerzéshez, de az amerikai légiós túl közel engedte magához a kilépő Donnarummát, s nem tudta ellőni a labdát az olasz kapus mellett. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, a szünet előtt Ait-Nuri centerezéséből Antoine Semenyo pöckölte kapuba a labdát.

A fordulás után megpróbálta gyorsan meglepni vendégét Daniel Farke együttese, de Calvert-Lewin (ezen a meccsen sokadjára) nem tudott élni a lehetőséggel. A meccs utolsó húsz percébe lépve Guéhi fejében volt a második City-gól, Darlow azonban óriási védéssel tartotta meccsben a Leedset. A mérkőzés végjátékában beszorult saját kapuja elé a Guardiola-féle csapat, amely sikeresen kibekkelte a hazai rohamokat, így a bajnoki versenyfutás szempontjából fontos pontokat tehetett zsebre. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Leeds United–Manchester City 0–1 (Semenyo 45+2.)
Burnley–Brentford 3–4 (Kayode 45+3. – öngól, Anthony 47., Flemming 60., ill. Damsgaard 9., 90+3., Igor Thiago 25., Schade 34.)
Liverpool–West Ham United 5–2 (Ekitiké 5., Van Dijk 24., A. Mac Allister 43., Gakpo 70., Disasi 82. – öngól, ill. Soucek 49., Castellanos 75.)
Newcastle United–Everton 2–3 (Ramsey 32., Murphy 82., ill. Braithwaite 19., Beto 34., Barry 83.)
AFC Bournemouth–Sunderland 1–1 (Evanilson 63., ill. Mayenda 18.)

A TOVÁBBI PROGRAM
VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
15.00: Manchester United–Crystal Palace  (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal28187356–21+35 61 
2. Manchester City28185557–25+32 59 
3. Aston Villa28156738–30+8 51 
4. Manchester United27139548–37+11 48 
5. Liverpool28146847–37+10 48 
6. Chelsea27129648–31+17 45 
7. Brentford281341144–40+4 43 
8. Everton281171032–33–1 40 
9. Bournemouth28912744–46–2 39 
10. Fulham271141238–41–3 37 
11. Sunderland28910929–34–5 37 
12. Newcastle281061240–42–2 36 
13. Crystal Palace27981029–32–3 35 
14. Brighton & Hove Albion27810936–34+2 34 
15. Leeds United287101137–47–10 31 
16. Tottenham27781237–41–4 29 
17. Nottingham Forest27761425–39–14 27 
18. West Ham28671534–54–20 25 
19. Burnley28471732–56–24 19 
20. Wolverhampton29272020–51–31 13 

 

 

