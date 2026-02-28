Hiába a Leeds bátor játéka, Semenyo gólja elég volt a Citynek az üdvösséghez

Hiába birtokolta 76 százalékban a labdát a Manchester City, az első félidőben a kontrázásra berendezkedő Leeds volt veszélyesebb, amely többször is átnyargalt a vendégek védelmén. A legközelebb Aaronson járt a gólszerzéshez, de az amerikai légiós túl közel engedte magához a kilépő Donnarummát, s nem tudta ellőni a labdát az olasz kapus mellett. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, a szünet előtt Ait-Nuri centerezéséből Antoine Semenyo pöckölte kapuba a labdát.

A fordulás után megpróbálta gyorsan meglepni vendégét Daniel Farke együttese, de Calvert-Lewin (ezen a meccsen sokadjára) nem tudott élni a lehetőséggel. A meccs utolsó húsz percébe lépve Guéhi fejében volt a második City-gól, Darlow azonban óriási védéssel tartotta meccsben a Leedset. A mérkőzés végjátékában beszorult saját kapuja elé a Guardiola-féle csapat, amely sikeresen kibekkelte a hazai rohamokat, így a bajnoki versenyfutás szempontjából fontos pontokat tehetett zsebre. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

Leeds United–Manchester City 0–1 (Semenyo 45+2.)

Burnley–Brentford 3–4 (Kayode 45+3. – öngól, Anthony 47., Flemming 60., ill. Damsgaard 9., 90+3., Igor Thiago 25., Schade 34.)

Liverpool–West Ham United 5–2 (Ekitiké 5., Van Dijk 24., A. Mac Allister 43., Gakpo 70., Disasi 82. – öngól, ill. Soucek 49., Castellanos 75.)

Newcastle United–Everton 2–3 (Ramsey 32., Murphy 82., ill. Braithwaite 19., Beto 34., Barry 83.)

AFC Bournemouth–Sunderland 1–1 (Evanilson 63., ill. Mayenda 18.)

A TOVÁBBI PROGRAM

VASÁRNAP

15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest

15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)