Hiába a Leeds bátor játéka, Semenyo gólja elég volt a Citynek az üdvösséghez
Hiába birtokolta 76 százalékban a labdát a Manchester City, az első félidőben a kontrázásra berendezkedő Leeds volt veszélyesebb, amely többször is átnyargalt a vendégek védelmén. A legközelebb Aaronson járt a gólszerzéshez, de az amerikai légiós túl közel engedte magához a kilépő Donnarummát, s nem tudta ellőni a labdát az olasz kapus mellett. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, a szünet előtt Ait-Nuri centerezéséből Antoine Semenyo pöckölte kapuba a labdát.
A fordulás után megpróbálta gyorsan meglepni vendégét Daniel Farke együttese, de Calvert-Lewin (ezen a meccsen sokadjára) nem tudott élni a lehetőséggel. A meccs utolsó húsz percébe lépve Guéhi fejében volt a második City-gól, Darlow azonban óriási védéssel tartotta meccsben a Leedset. A mérkőzés végjátékában beszorult saját kapuja elé a Guardiola-féle csapat, amely sikeresen kibekkelte a hazai rohamokat, így a bajnoki versenyfutás szempontjából fontos pontokat tehetett zsebre. 0–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Leeds United–Manchester City 0–1 (Semenyo 45+2.)
Burnley–Brentford 3–4 (Kayode 45+3. – öngól, Anthony 47., Flemming 60., ill. Damsgaard 9., 90+3., Igor Thiago 25., Schade 34.)
Liverpool–West Ham United 5–2 (Ekitiké 5., Van Dijk 24., A. Mac Allister 43., Gakpo 70., Disasi 82. – öngól, ill. Soucek 49., Castellanos 75.)
Newcastle United–Everton 2–3 (Ramsey 32., Murphy 82., ill. Braithwaite 19., Beto 34., Barry 83.)
AFC Bournemouth–Sunderland 1–1 (Evanilson 63., ill. Mayenda 18.)
A TOVÁBBI PROGRAM
VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|28
|18
|7
|3
|56–21
|+35
|61
|2. Manchester City
|28
|18
|5
|5
|57–25
|+32
|59
|3. Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|38–30
|+8
|51
|4. Manchester United
|27
|13
|9
|5
|48–37
|+11
|48
|5. Liverpool
|28
|14
|6
|8
|47–37
|+10
|48
|6. Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48–31
|+17
|45
|7. Brentford
|28
|13
|4
|11
|44–40
|+4
|43
|8. Everton
|28
|11
|7
|10
|32–33
|–1
|40
|9. Bournemouth
|28
|9
|12
|7
|44–46
|–2
|39
|10. Fulham
|27
|11
|4
|12
|38–41
|–3
|37
|11. Sunderland
|28
|9
|10
|9
|29–34
|–5
|37
|12. Newcastle
|28
|10
|6
|12
|40–42
|–2
|36
|13. Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|29–32
|–3
|35
|14. Brighton & Hove Albion
|27
|8
|10
|9
|36–34
|+2
|34
|15. Leeds United
|28
|7
|10
|11
|37–47
|–10
|31
|16. Tottenham
|27
|7
|8
|12
|37–41
|–4
|29
|17. Nottingham Forest
|27
|7
|6
|14
|25–39
|–14
|27
|18. West Ham
|28
|6
|7
|15
|34–54
|–20
|25
|19. Burnley
|28
|4
|7
|17
|32–56
|–24
|19
|20. Wolverhampton
|29
|2
|7
|20
|20–51
|–31
|13