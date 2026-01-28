Australian Open: Sinner három szettben jutott tovább, készülhet Djokovics ellen

Carlos Alcaraz, Alexander Zverev és Novak Djokovics sikere után Jannik Sinner és Ben Shelton küzdött meg az utolsó helyért az Australian Open elődöntőjében.

Sinnernek az első játékban bréklabdát kellett hárítania, de megoldotta, és egyre jobban belelendült. 2:1-nél lebrékelte Sheltont, s végül 18 nyerőt és négy ki nem kényszerített hibát ütve megnyerte a szettet.

A másodikban 1:1-nél kihasználta az egyetlen bréklabdáját, és a következő játékban három bréklabdát hárítva hozta a játszmát.

A harmadik felvonásban Sinner 2:2-nél még nem tudta értékesíteni a két bréklabdáját, de 4:4-nél újabb három bréklehetőség adódott előle, amiből a másodikat értékesítette, majd ki is szerválta a mérkőzést.

A kétszeres címvédő olasz kiválóság sorozatban a hatodik Grand Slam-tornáján jutott el a legjobb négy közé, és készülhet Novak Djokovics ellen.

„Nehéz Ben ellen játszani, nagyon kemény szervája van és fejlődik évről évre. Nem tudhatod előre, ki hogyan teniszezik ellened, sok minden változik rövid idő alatt. Nem mindig az adogatások ereje számít, az is, hogy milyen közel érkezik a testedhez, hogyan tudod kezelni, ráadásul nincs sok balkezes a mezőnyben, emiatt Ben hatalmas kihívást jelent, főként mert a második szervájába meg nagy pörgetést tesz. Ezen a napon jó munkát végeztem az adogatásainál. Múlt szombaton megküzdöttem a körülményekkel, napról napra dolgozunk, honfitársam, Darderi legyőzése önbizalmat adott. Most már jobban mozogtam, erősebb vagyok fizikailag, ismét bejutottam az elődöntőbe az év első tornáján és tudjuk, mekkora kihívás vár rám. Szeretnék jó meccset játszani, nagyszerű, hogy Novak még velünk van és elképesztő teniszt játszik a korához képest” – mondta Jannik Sinner a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Férfi egyes, negyeddöntő

Sinner (olasz, 2.)–Shelton (amerikai, 8.) 6:3, 6:4, 6:4

Korábban:

Djokovics (szerb, 4.)–Musetti (olasz, 5.) 4:6, 3:6, 3:1-nél Musetti feladta



