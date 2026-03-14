Férfi kosár NB I: a Szolnok simán kikapott Körmenden, a Honvéd nyert a Falco otthonában

K. Zs.
2026.03.14. 20:25
Kyle Foster 24 pontot szerzett a körmendi csapatban (Fotó: Egis Körmend Facebdook)
Szolnok férfi kosárlabda NB I Falco
A tabella első két helyezettje számára rosszul alakult a szombati játéknap a férfi kosárlabda NB I-ben: a címvédő Szolnok 102–83-ra kikapott Körmenden, a nemzetközi porondon remeklő Falco pedig hazai közönség előtt vesztette el a Honvéd elleni mérkőzést (92–98). Az első négybe kerülésért hajtó csapatok közül a Kaposvár simán megverte a Kecskemétet (104–71), az Alba Fehérvárnak nem jött ki a lépés Zalaegerszegen (91–100), míg az alsóházban az Oroszlány legyőzte a Szegedet (104–87).

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
22. FORDULÓ – szombati mérkőzések
FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 92–98 (24–16, 24–29, 18–29, 26–24)
Szombathely, 2880 néző. V: Győrffy P., Nyilas I., Földesi Á.
FALCO: Váradi 4, Peterson 4/3, Novakovics 8/3, BOGNÁR 17/6, TORO 11. Csere: PERL 19/3, WHELAN 20/15, Keller Á. 8, Filipovity M. 1, Verasztó. Edző: Milos Konakov
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 29/18, RUSH 16/6, Keller I. 2, O’BANNON 10/6, Dorogi. Csere: VALERIO-BODON 23/15, Glisic 6, Dócs 2, Simon, Reizinger 2, Radó 8. Edző: Zlatko Jovanovic
Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–0. 8. p.: 15–10. 12. p.: 31–18. 15. p.: 35–28. 18. p.: 42–40. 20. p.: 48–45. 23. p.: 54–57. 25. p.: 54–65. 28. p.: 61–65. 30. p.: 66–74. 33. p.: 76–77. 36. p.: 82–86. 39. p.: 87–95
MESTERMÉRLEG
Milos Konakov: – Küzdöttek a fiúk, kiosztottunk harminc gólpasszt, dobtunk 92 pontot, járt a labda – mégis kikaptuk. Nem tudok, és nem is akarok rosszat mondani a csapatomról. Egymást érik a meccsek, nem könnyű a hazai bajnokságban és a nemzetközi porondon is minden alkalommal a legjobbadat nyújtani, néha becsúsznak gyengébbre sikeredett mérkőzések is. Nem örülök a vereségnek, de tanulunk ebből a meccsből is. Ilyenkor pedig jó, hogy sűrű a programunk, nincs időnk keseregni, holnaptól már a Bosna elleni visszavágóra készülünk – az a mérkőzés nagyon fontos a számunkra, és fontos magyar kosárlabda számára is.
Zlatko Jovanovic: – Le a kalappal a srácok előtt, hatalmas energiával, nagy szívvel játszottak. Pedig voltak problémáink a sérülésekkel, és be kellett építeni a csapatba egy új játékost is. De megmutattuk a karakterünk, mindenki, aki pályára lépett, hozzátette a magáét a sikerhez. Nagy győzelmet arattunk, és jó ez az irány – de még nem értük el a célunkat, még négy „döntő” vár ránk. Sajnálom Valerio-Bodon bokasérülését – de a pontos diagnózist még nem tudjuk.
Tudósított: TÓTH GÁBOR

EGIS KÖRMEND–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 102–83 (18–18, 31–25, 31–13, 22–27)
Körmend, 1950 néző. V: Söjtöry, Major, Nagy B.
KÖRMEND: MOORE 24/9, Hansen 2, FOSTER 24/15, DURÁZI 13/3, GRIMES 16. Csere: Kiss M. 4/3, IVOSEV 9, Williams, Ferencz 8/6, Kiss B. 2. Edző: Kocsis Tamás
SZOLNOK: Somogyi 8/3, Krnjajski 14/3, Holt 7/3, Barnes 2, SKEENS 9. Csere: Pallai 4, DARTHARD 19/3, Molnár 4, WOJCIK 16, Holt, Rudner. Edző: Vedran Bosnic
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 7. p.: 14–8. 14. p.: 29–25. 18. p.: 44–37. 23. p.: 59–45. 27. p.: 69–52. 32. p.: 80–58. 35. p.: 88–72. 38. p.: 95–74
Kipontozódott: Rudner (33. perc)
MESTERMÉRLEG
Kocsis Tamás: – Elégedett vagyok a csapat mai teljesítményével, a fiúk szinte mindent megvalósítottak abból, amit elterveztünk. Koncentráltan, nagy erőbedobással játszottunk. A negyedik negyed elején volt egy holtpont a játékunkban, de szerencsére még időben megtaláltuk a kiutat. Örülünk annak, hogy méltó módon ünnepeltük meg klubunk 50 éves élvonalbeli tagságát.
Vedran Bosnic: – A hazai csapat sokkal agresszívebben védekezett, és nagyon jól dobott. Mi támadásban és védekezésben is sok hibát követtünk el, és a lepattanókat is gyengén szedtük. Elemezzük a mérkőzést, minél előbb szeretnénk kijavítani a hibáinkat, hogy az elkövetkező időszakban ne érjenek minket ilyen kellemetlen meglepetések. Gratulálok a Körmendnek a győzelemhez, és az ötvenedik évfordulóhoz.
Tudósított: VILICS TAMÁS

ZALAKERÁMIA ZTE KK–ALBA FEHÉRVÁR 100–91 (28–26, 20–28, 28–24, 24–13)
Zalaegerszeg, 900 néző. V: Győrfy, Jankovics, Téczely
ZALAEGERSZEG: HUNTER 30/15, Takács M. 3/3, Scherer 6/3, VARENCE 19/6, TÓTH 19/3. Csere: Glatz 1, Gatling 11/3, Szalay, MOKÁNSZKI 11/6. Edző: Kosztasz Mexasz
FEHÉRVÁR: PONGÓ M. 24/9, JOVANOVIC 22/9, Németh 5, Bigelow 7/3, Philmore 10. Csere: STAROVLAH 15/6, Omenak 4, Filipovic 2, Takács M. 2. Edző: Oliver Vidin
Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–6. 5. p.: 16–14. 8. p.: 26–22. 12. p.: 31–28. 15. p.: 39–39. 20. p.: 48–54. 23. p.: 55–60. 26. p.: 65–70. 29. p.: 74–77. 32. p.: 81–80. 36. p.: 91–85. 39. p.: 98–88
Kipontozódott: Bigelow (36. p.), Takács M. (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Mexasz: – Fontos győzelmet arattunk. Különösen az előző fordulóban, a Honvéd elleni mérkőzés után kellett valamit produkálnunk, hiszen az nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna. A választ a második félidőben tudtuk megadni. Ekkor feljöttünk, jól játszottunk, ami a lényeg, hogy nyertünk. Mindeközben a csodás közönségünk végig, a nehéz pillanatokban is sokat segített nekünk. De még van hová fejlődnünk.
Oliver Vidin: – Rendkívül küzdelmes találkozót láthattunk. Azt mondhatom, hogy végig nyitott volt a mérkőzés. Rengeteg energiát égetett el mindkét csapat. A közönség szempontjából jó meccset láthattunk. Nagyon várjuk Vojvoda Dávid visszatérését. Most megyünk haza, aztán folytatni kell a teremben, hogy még többet dolgozzunk.
Tudósított: BÓBICS LÁSZLÓ

MVM-OSE LIONS–SZTE-SZEDEÁK 104–87 (25–27, 30–26, 25–19, 24–15)
Oroszlány, 881 néző. V: Földházi, Nagy V., Minár
OROSZLÁNY: R. WILLIAMS 23/3, RANDOLPH 18/6, Balsay 7/3, CSUTI 21/6, Sejfics 11/3. Csere: Peringer, SERTOVICS 16/6, Takács Zs. 5/3, Major 3/3, Sövegjártó. Edző: Forray Gábor
SZEGED: Vulikics 10/6, Cseh 6/3, Mucza 8/3, DRENOVAC 20/3, RECORDS 16. Csere: Zsiros 6/6, MOSS 16/6, Kerpel-Fronius, Anda 4, Neuwirth 1. Edző: Andjelko Mandics
Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–4. 6. p.: 18–14. 8. p.: 21–25. 12. p.: 33–29. 16. p.: 38–48. 20. p.: 52–51. 22. p.: 60–55. 27. p.: 71–64. 32. p.: 87–74, 35. p.: 96–78
Kipontozódott: Zsiros (33. p.)
MESTERMÉRLEG
Forray Gábor: – Az első félidőben a támadóoldalon nem volt problémánk, a védőoldalon azonban igen, ráadásul a Szeged jól triplázott. A harmadik negyedre agresszívebben jöttünk ki, sokkal jobb lett a védekezésünk, ami megalapozta a győzelmünket. Nagy nyomás volt rajtunk, de jól kezeltük. A játékosaim mellett a szurkolóinknak is köszönetet mondok, akik türelmesek voltak velünk, és ismét kiváló hangulatot teremtettek.
Andjelko Mandics: – Nagyjából huszonöt percig működött a támadójátékunk, azonban a tízpontos előnyünket könnyen elszórtuk. A védekezésünk az egész meccsen gyenge volt, száz körüli kapott ponttal pedig garantálható volt a vereségünk. A megérdemelt győzelmet arató Oroszlány velünk ellentétben az egész meccsen jól dobott, és mentálisan is stabilabb volt nálunk.
Tudósított: KUN ATTILA

KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 104–71 (33–18, 19–19, 21–21, 31–13)
Kaposvár, 1600 néző. V: Benczur, Popgyákunik, Kapusi
KAPOSVÁR: TRAMMELL  9/3, WILSON 19/3, Rosics 2, Filipovity P. 6, Brown 6. Csere: WALKER 20/9, SIMON B. 16/6, PUSKA B. 14/12, Tarján 5, Szőke Bálint 7, Halmai Zs., Gáspár B. Edző: Dzunics Braniszlav
KECSKEMÉT: Seppala 6/6, Wittmann K. 7/3, DAUTOVICS 19/3, TOMASEVICS, 17/3, Kelenföldi D. Csere: Karahodzsics 6, Jarvi 6/3, Ivkovics M. 1, White 5/3, Scholl R. 4, Tóth B. Szakmai igazgató: Sztojan Ivkovics
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–8. 8. p.: 23–12. 14. p.: 37–23. 18. p.: 45–30. 24. p.: 58–47. 28. p.: 64–56. 33. p.: 78–61. 38. p.: 88–69
MESTERMÉRLEG
Dzunics Braniszlav: – Egyelőre még nem tudjuk, mennyire súlyos Filipovity Péter sérülése. Szeretnék gratulálni a csapatomnak, mert nagyon jó energiával játszott, és azt gondolom, úgy teljesített, ahogy kell. Ki kell emelni a szurkolótáborunkat, most is sokat segítettek nekünk. Egy jó együttes ellen fontos győzelmet arattunk. Gratulálok, és minden jót kívánok nekik is.
Sztojan Ivkovics: – A Kaposvár volt a meccs favoritja, és jobb is volt nálunk. Jól kezdtünk, elhúzott az ellenfél, visszajöttünk, majd újra elmentek. A végét feladtuk, mert nekünk szerdán egy komoly meccsünk lesz.
Tudósított: MOLNÁR GÁBOR

Pénteken játszották
Atomerőmű–NKA Universitas Pécs 105–76
DEAC–Sopron 94–70

  1. Szolnok

22

20

2

2042–1682

0.955 

42 

  2. Falco

22

17

5

2007–1767

0.886 

39 

  3. Kaposvár

22

14

8

2032–1935

0.818 

36 

  4. Debrecen

22

14

8

1823–1808

0.818 

36 

  5. Alba Fehérvár

22

13

9

2018–1910

0.795 

35 

  6. Atomerőmű

22

13

9

1986–1874

0.795 

35 

  7. Honvéd

22

12

10

1814–1759

0.773 

34 

  8. Sopron

22

10

12

1761–1781

0.727 

32 

  9. Körmend

22

9

13

1947–2039

0.705 

31 

10. Zalaegerszeg

22

8

14

1825–1966

0.682 

30 

11. Pécs

22

8

14

1815–1874

0.682 

30 

12. Kecskemét

22

6

16

1735–1912

0.636 

28 

13. Oroszlány

22

5

17

1839–2034

0.614 

27 

14. Szeged

22

5

17

1637–1940

0.591 

26 

 

 

