Női vízilabda Eurokupa: idegenben szerzett előnyt a BVSC a negyeddöntőben
A BVSC 11–9-re nyert a 2024-ben győztes olasz Padova vendégeként a női vízilabda Eurokupa negyeddöntőjének első, szombati mérkőzésén.
A zuglóiaknál Lendvay Zoé Panna és a holland Pien Gorter egyaránt három találattal zárt.
A visszavágó két hét múlva lesz a Szőnyi úton a második számú európai kupasorozatban.
NŐI VÍZILABDA EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Plebiscito Padova (olasz)–BVSC-Manna ABC 9–11 (1–5, 1–2, 4–3, 3–1)
A magyar csapat gólszerzői: Lendvay, Gorter 3-3, Tóth, Dobi 2-2, Mucsy
