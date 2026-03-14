Női vízilabda Eurokupa: idegenben szerzett előnyt a BVSC a negyeddöntőben

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.03.14. 19:59
Fotó: BVSC, archív
női vízilabda BVSC női vízilabda női vízilabda Eurokupa
A BVSC 11–9-re nyert a 2024-ben győztes olasz Padova vendégeként a női vízilabda Eurokupa negyeddöntőjének első, szombati mérkőzésén.

A zuglóiaknál Lendvay Zoé Panna és a holland Pien Gorter egyaránt három találattal zárt.

A visszavágó két hét múlva lesz a Szőnyi úton a második számú európai kupasorozatban.

NŐI VÍZILABDA EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Plebiscito Padova (olasz)–BVSC-Manna ABC 9–11 (1–5, 1–2, 4–3, 3–1)
A magyar csapat gólszerzői: Lendvay, Gorter 3-3, Tóth, Dobi 2-2, Mucsy

 

