Australian Open: nyerő helyzetből adta fel Musetti, Djokovics az elődöntőben

Sorozatban az ötödik Grand Slam-tornán jut be a legjobb négy közé minden idők legjobbja, Novak Djokovics, ami azt mutatja, 38 évesen is az elittel mozog együtt. Negyeddöntős ellenfele Melbourne-ben Lorenzo Musetti volt, aki korábban tíz alkalomból csak egyszer verte meg, noha játszott kifejezetten szoros és izgalmas mérkőzéseket Djokoviccsal. Most egymás mögött állnak a világranglistán, Musetti az ötödik, Djokovics a negyedik, de nyilvánvalóan nem lehet egy lapon említeni kettejüket, Musetti a világranglista első két helyezettje, Carlos Alcaraz és Jannik Sinner ellen is összesen csak 1–10-es mérleget képes felmutatni. A szívós olasz nyilvánvalóan vágyik arra, hogy életében legalább egyszer majordöntőt játsszon, ám ehhez nagy szerencsére és igazán konzisztens teljesítményre volna szüksége. A szívóssága vitathatatlan, nagy harcos fantasztikus erőnléttel, jó nézni az egykezes fonákját, viszont egy kis plusz hiányzik belőle, nincs elég fegyvere a világ legjobbjai ellen. És mint most láthattuk, mázlija sincs.

Djokovics a tőle jól megszokott bemelegítőszettel indított (ezt csak Alcarazzal és Sinnerrel szemben nem engedheti meg magának), bár kettő nullára vezetett, utána három labdája is volt az öt kettőhöz riválisának. Ezúttal nem volt meleg a Melbourne Parkban, ami tökéletesen kedvezett a délszlávnak, az meg pláne, hogy Jakub Mensík visszalépése miatt nem kellett nyolcaddöntőt játszania, rápihenhetett a szempontjából a viadal legfontosabbjának számító találkozójára. Négy ötnél Djokovics felvett egy sapkát, hátha visszabrékel, de nem jött össze neki, először vesztett szettet az idén.

Azonnali brékkel és több elképesztő ütéssel nyitotta a második felvonást Musetti, viszont utána semmire visszaadta a következő játékot Djokovicsnak. Sokkal nyugdíjasabb volt a tempó, mint a keddi Alcaraz–De Minaur meccsen, ezt valószínűleg egyik fél sem bánta igazán. Mivel ezúttal a szerb ütötte összevissza a labdát, nem tudta megtartani a szerváját. Amikor adódott rá lehetősége, igyekezett agresszívabb fokozatba kapcsolni Djokovics, hogy a maga javára fordítsa a játék menetét, de Musetti jól felkészült belőle. Ezúttal nem kellett kiszerválnia a játszmát, Djokovics sportszerűen odaadott egy pontot Musettinek, mert beleért a labdába, mielőtt az outra ment, ezzel 30:30-ra alakult az állás 5:3-nál, s nem is tudta megtartani az adogatását, kettő nullás előnybe került az olasz. Innen Grand Slam-tornán legutóbb a 2023-as, általa később megnyert US Openen fordított Djokovics honfitársa, Laslo Djere (avagy Györe László) ellen. Most nem volt szüksége ilyesmire.

A 24-szeres GS-győztesnek a szünetben „megszerelték" a talpát, de folytatta a játékot. A médiamunkások napi összejövetelén szinte mindenki a mérkőzést nézte, ami újdonságnak számított a korábbiakhoz képest. Djokovics próbálta kizökkenteni ellenfelét azzal, hogy a pontok között nyújtott, szenvedett, ez fontos kártyája szokott lenni, amikor bajban van – brékkel kezdte a harmadik játszmát. Közben viszont váratlan fordulattal Musetti is ápolást kért, a combját masszírozták, és ahogyan visszatért a pályára, látszott, komoly a baj. Újabb másfél gémet követően Musetti a hálóhoz sétált és gratulált Djokovicsnak, aki nemcsak a világ valaha volt legkiválóbb, hanem feltehetően a legszerencsésebb teniszezője is.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Férfi egyes, negyeddöntő

Djokovics (szerb, 4.)–Musetti (olasz, 5.) 4:6, 3:6, 3:1-nél Musetti feladta

Később

Shelton (amerikai, 8.)–Sinner (olasz, 2.) 9.00