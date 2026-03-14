Férfi kézilabda NB I: a Veszprém rangadót nyert Tatabányán

Bár a Veszprém szerezte az első gólt Tatabányán, a hazaiak utána remek 15 percet produkáltak, és 13–6-os vezetésre tettek szert. Ez ébresztőt fújt a vendégeknek, akik 16–16-nál érték utol a tatabányaiakat.

A második félidő elején Ahmed Hesham góljával vezetett újra 1–0 után a Veszprém (18–17), amely jó ideig tartotta előnyét a sok kiállítást hozó mérkőzésen. Az utolsó tíz percre a Tatabánya feljött 25–25-re, de a hajrá a vendégeké volt, akik 19 forduló után is hibátlan mérleggel vezetik a bajnokságot.

A Ferencváros a sereghajtó Budakalászhoz látogatott, de a hazaiak az utóbbi időben több jó eredményt is elértek, múlt héten legyőzték a Csurgót. Az FTC nem kezdett jól, több, mint öt percet kellett várni az első vendéggólra. A Budakalász azonban nem tudott ellépni, és a tizedik percben Ancsin Gábor révén először vezetett az FTC.

Az első félidő után kétgólos vendégelőny állt az eredményjelzőn, majd a második félidő elején nagyon összeállt a ferencvárosi védekezés, és 25–19-re elmentek a fővárosiak, akik végül nyolcgólos győzelmet arattak.

A Balatonfüred, a Komló és a NEKA hazai pályán nyert.

FÉRFI NB I

19. FORDULÓ

Tatabánya–Veszprém 29–31 (17–17)

Komló–Gyöngyös 25–23 (12–11)

Jegyzőkönyvek később.

CYEB-BUDAKALÁSZ–FTC-GREEN COLLECT 32–40 (17–19)

Budakalász, 250 néző. V: Bóna, Földesi

BUDAKALÁSZ: Nagy. – Varjú, KORBEL 5, MÁTÉS 10(2), Fekete 4, Fórizs 2, SZÁVA 3. Csere: Takács (kapus) –Vuleta 1, Kovács 2, Dávid, Forgács 3, SZUJÓ 2, Tájok. Edző: Csoknyai István

FTC: Győri K.– Csanálosi 3(3), ANCSIN 6, Csörgő 3, Karai 3, GYŐRI M. 6, KOVACSICS 6. Csere: Hajós (kapus) –Tóth 2, Czabula, Füzi 3, Debreczeni 1, Koller 3, Juhász, Bujdosó 4(1). Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 7. p.: 4–4. 19. p.: 11–13. 25. p.: 14–16. 35. p.: 19–25. 45. p.: 24–29. 53. p.: 29–36

Kiállítások: 8 ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Tudtuk, hogy a Ferencváros jobb csapat, és ma ennyivel jobbnak is bizonyult. Az első félidőben támadásban jól működtek a dolgaink, de a védekezésünk nem állt össze, a 40 kapott gól túl sok volt. Ennek ellenére a csapat mindent megtett, nagyot küzdött, ezért a vereség ellenére is megdicsértem őket. Minden mérkőzésre komolyan készülünk, és a hátralévő meccseken szeretnénk a legtöbbet kihozni magunkból.

Pásztor István: – Nem volt egyszerű mérkőzés, már a héten és a tegnapi edzésen is érezhető volt egy kicsit más hangulat a csapat körül. Ennek több oka is lehetett, hiszen az utolsó helyezetthez érkeztünk vendégjátékra, ráadásul válogatott hét következik, ami miatt több pihenőt is adtam a játékosoknak. A második félidőben azonban már visszaköszöntek azok az elemek, amiket megbeszéltünk: a védekezésünk szorosabb lett, kevésbé engedtük kibontakozni az ellenfél támadójátékát. Ennek köszönhetően sikerült magabiztos előnyt kialakítanunk, ami végül győzelmet ért.

BALATONFÜREDI KSE–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK 29–25 (14–14)

Balatonfüred, 350 néző. V: Haskó, Natkai

BALATONFÜRED: Füstös – FEKETE B. 4, ROZMAN 6, MELNYICSUK 4 (3), Garajszki, VARGA M. 6, BÓKA 3. Csere: DEMÉNYI (kapus), Ambrus, Kovács B., Szretenovics, Németh B. 2, Tóth N., SIMOTICS 3, Klucsik 1, Szabó L. Edző: Kiss Ákos

SZIGETSZENTMIKLÓS: HOLLÓ – Lakosy 1, Gábori, Turák, Kovács M. 2, Tóvizi, DAVIDOVICS 4. Csere: MOJSZILOV (kapus), SCHMID 8 (4), Spacsek 1, Hoffmann 3, BUTORAC 5, Van Dijk, Márton B. Brandt 1. Edző: Imre Vilmos

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–3, 13. p.: 3–7. 17. p.: 5–7. 22. p.: 6–11. 25. p.: 10–12. 29. p.: 12–13. 36. p.: 18–17. 41. p.: 20–20. 46. p.: 22–20. 52. p.: 25–22. 56. p.: 27–23

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Kiss Ákos: – Nehéz kezdést produkáltunk, nem voltunk elég agresszívek a védekezésben. A folytatásban feljavultunk és nagy csatában biztosan győztünk. Gratulálok csapatomnak

Imre Vilmos: – Büszke vagyok csapatomra, mert fantasztikus kezdést produkáltunk. Húsz perc után már öt góllal vezettünk. Később erősített a Füred és végül felőrölt bennünket. Köszönjük szurkolóinknak, hogy ide is elkísértek bennünket és végig buzdítottak bennünket.

LIQUI MOLY NEKA–PLER-BUDAPEST 29–24 (14–12)

Balatonboglár, 230 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu T.

BALATONBOGLÁR: PODOBA – SZÜCS B. 4, Kathi 1, Tóth L. 3, MÉSZÁROS M. 4, Gazsó 4 (1), Kovács D. 2. Csere: Mikler K. (kapus), Grünfelder, Bugyáki 1, KARDOS 5, TÖRÖK Á. 4, Kovács T. 1. Edző: Sótonyi László

PLER: KRÁNITZ – Tóth Á. 3, Markez 4, Vuksic 2, Kemény 3, OCVIRK 7 (3), Sunajko S. 2 (1). Csere: Bősz (kapus), Mikita, Kavin 2, Bognár N. 1, Fekete Á., Groff, Dénes, Albek. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 10. perc: 5–4. 16. p.: 5–7. 18. p.: 7–8. 23. p.: 10–8. 25. p.: 11–11. 40. p.: 17–16. 44. p.: 19–16. 48. p.: 22–19. 50. p.: 22–21. 54. p.: 26–23. 59. p.: 29–23

Kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Büszke vagyok a srácokra, az elejétől a végéig rendkívül fegyelmezetten játszottak. Voltak extra teljesítmények is, amelyek kellettek ahhoz, hogy legyőzzük a jó játékosokból álló PLER-t. Nagyon örülök annak, hogy a csapat egyre felszabadultabban játszik. Még mindig vannak területek, ahol óriási potenciál rejlik bennünk, szeretnénk nem megállni, és kihasználni azt, hogy lendületben vagyunk.

Lepsényi Sándor: – Abszolút megérdemelt a hazaiak győzelme, gyakorlatilag nem kell keresni az okokat. Tíz-tizenkét ziccert biztosan kihagytunk, ez sajnos két pontunkba került.

Pénteken játszották:

ETO University HT–Budai Farkasok 27–20 (12–11)

Győr, 600 néző. V: Bíró, Kiss O.

ETO: PÁSZTOR I. – Nagy M. 1, Stepancic 3, KUSAN 8, Vilovszki, Dissinger 2, Szmetán M. 2 (1). Csere: Hári 5 (2), Dely 3, Eklemovic 2, Grgic 1, Zakor. Edző: Kilvinger Bálint

BUDAI FARKASOK: Zernovic – Csengeri 3 (1), Sinkovits 2, Juhász Á., Szeitl L. 2, BOSZKOSZ 5 (2), Pintér B. 1. Csere: Balogh T. (kapus), Panic 4, Maric, Bendicsek, Kristóf M. 1, Draskovics, Hutvágner 1, Nurelden 1. Edző: Korsós Ádám

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–1. 14. p.: 4–3. 17. p.: 6–4. 26. p.: 11–8. 37. p.: 14–12. 45. p.: 19–16. 51. p.: 20–18. 56. p.: 24–19. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – Az utóbbi időszakban át kellett építeni a játékunkat, alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ezen a napon el bírtuk viselni a kritikus időszakokat, a játékosok csapatként álltak helyt, és a végére megjött a szükséges önbizalmuk is.

Korsós Ádám: – Egyértelműen megérdemelt a két nehéz helyzetben lévő csapat meccsén a hazaiak sikere. Mi nagy lehetőséget szalasztottunk el, nem bírtunk a kiválóan védő Pásztor Imrével. Jobb helyzetkihasználással lehetett volna esélyünk a pontszerzésre, de a végén már csak futottunk az eredmény után.