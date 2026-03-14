Légfegyveres ob: Péni és Dénes sikere légpuskában

2026.03.14. 21:12
Péni István és Dénes Eszter nyert légpuskában szombaton a légfegyveres országos bajnokságon.


A magyar szövetség beszámolója szerint a Nemzeti Lőtéren rendezett viadalon a férfiaknál Péni 252.5 körrel diadalmaskodott. Mögötte Pekler Zalán végzett 251.9 körrel, míg a harmadik helyen a még juniorkorú Kálmán Bálint zárt 229.1 körrel. Az alapversenyben ketten is magasan 630 kör felett teljesítettek, Pekler volt a legjobb 635,5 körrel, míg Péni a második 632.5 körrel.

A csapatversenyt a Péni, Hammerl Soma, Fuglovics Armand alkotta Újpesti Torna Egylet nyerte meg 1878.8 körrel, a második ZTE Sportlövész Klub és Kulturális Egyesület lett 1867.7 körrel, a harmadik BHSE 1858.3 kört ért el.

A női légpuskát Dénes Eszter nyerte 254 körrel, Nagybányai-Nagy Anna végzett a második helyen 251.1 körrel, míg a harmadikon Bajos Gitta 228 körrel. Az alapversenyben a nőknél is ketten lépték át a 630-as határt: Dénes 631.8 körrel az első helyen kvalifikálta magát a döntőbe, míg Nagybányai-Nagy 630.6 körrel másodikként.

A csapatversenyt – a férfiakhoz hasonlóan – az Újpesti Torna Egylet nyerte meg Dénes, Toma Réka, Tóth Anna összeállításban 1878.3 körrel. Az Erődök Városa SE csapata lett a második 1871.7 körrel, míg a harmadik az Angyalföldi Polgári Lövész Egylet lett 1800.8 körrel.

A légpuska vegyes csapat versenyszámban a Dénes, Péni alkotta Újpesti Torna Egylet kettes csapata lett az aranyérmes, miután az első helyért zajló mérkőzésen 16–10-re legyőzte a Bajos Gitta, Pekler duót, vagyis az Erődök Városa SE egyes csapatát. A bronzmérkőzésen a BHSE színeiben induló Nagybányai-Nagy és Hári Péter alkotta páros 16–14-re verte meg a Szabó Zsófiát és Somogyi Pétert (ZTE Sportlövész Klub és Kulturális Egyesület). Az alapverseny első két helyezettje lőhetett az aranyéremért, míg a harmadik és a negyedik a bronzért. Az alapversenyben egyébként Pekler Zalánék lőttek a legjobban 629.6 körrel.

(MTI)

 

