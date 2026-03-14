Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: két párosunk is negyeddöntős Varasdon

SZ. M.SZ. M.
2026.03.14. 21:11
null
András Csaba egyesben is párosban is versenyben van még a varasdi WTT-versenyen (Fotó: WTT)
asztalienisz Szántosi Dávid András Csaba
A horvátországi WTT-versenyen András Csaba egyesben már a nyolcaddöntős, a horvát Ivor Bannal párosban pedig a negyeddöntős, s ugyancsak ott van a legjobb nyolc között a Szántosi Dávid, Varga Botond duó is.

A WTT-sorozat Varasdon zajló feeder besorolású versenyén három magyar indult: András Csaba, Szántosi Dávid és Varga Botond. Utóbbi kettőt egyesben a selejtezőben sorolták, ám egyikük sem tudott kvalifikálni a főtáblára. András Csabát viszont selejtező sorolták be a legjobbak közé, sőt az első fordulóban erőnyerő volt, így először a 16 közé lejátszott meccsen állt asztalhoz, s a spanyol Diego Lillo elleni csatát négy játszmában megnyerte – a vasárnapi nyolcaddöntőben a dél-koreai Vu Hjong Gju következik. Párosban András a horvát Ivor Ban oldalán indiai, a Szántosi, Varga kettős pedig dél-koreai egységet legyőzve jutott be a negyeddöntőbe.

ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, FEEDER, VARASD
Férfiak. Egyes. Selejtező. 2. csoport
Szántosi Dávid–Massart (belga) 3:2 (10, 9, –9, –2, 6)
Franco–Szántosi 3:1 (7, 9, –9, 6)
4. csoport
Brard (francia)–Varga Botond 3:0 (3, 8, 5)
Varga–Podobnik (szlovén) 3:1 (5, 8, –9, 13)
A 16 közé jutásért
András Csaba–Lillo (spanyol) 3:1 (8, –8, 7, 6)
Páros. Nyolcaddöntő
András, Ban (magyar, horvát)–Dutta, Palkhivala (indiai) 3:0 (2, 6, 7)
Szántosi, Varga–Kim Gaon, Kvon Hjuk (dél-koreai) 3:2 (–9, 9, –8, 9, 3)

 

