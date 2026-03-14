Asztalitenisz: két párosunk is negyeddöntős Varasdon

A WTT-sorozat Varasdon zajló feeder besorolású versenyén három magyar indult: András Csaba, Szántosi Dávid és Varga Botond. Utóbbi kettőt egyesben a selejtezőben sorolták, ám egyikük sem tudott kvalifikálni a főtáblára. András Csabát viszont selejtező sorolták be a legjobbak közé, sőt az első fordulóban erőnyerő volt, így először a 16 közé lejátszott meccsen állt asztalhoz, s a spanyol Diego Lillo elleni csatát négy játszmában megnyerte – a vasárnapi nyolcaddöntőben a dél-koreai Vu Hjong Gju következik. Párosban András a horvát Ivor Ban oldalán indiai, a Szántosi, Varga kettős pedig dél-koreai egységet legyőzve jutott be a negyeddöntőbe.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, VARASD

Férfiak. Egyes. Selejtező. 2. csoport

Szántosi Dávid–Massart (belga) 3:2 (10, 9, –9, –2, 6)

Franco–Szántosi 3:1 (7, 9, –9, 6)

4. csoport

Brard (francia)–Varga Botond 3:0 (3, 8, 5)

Varga–Podobnik (szlovén) 3:1 (5, 8, –9, 13)

A 16 közé jutásért

András Csaba–Lillo (spanyol) 3:1 (8, –8, 7, 6)

Páros. Nyolcaddöntő

András, Ban (magyar, horvát)–Dutta, Palkhivala (indiai) 3:0 (2, 6, 7)

Szántosi, Varga–Kim Gaon, Kvon Hjuk (dél-koreai) 3:2 (–9, 9, –8, 9, 3)