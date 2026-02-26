„Az első félidőben lenyomott minket a Benfica” – Álvaro Arbeloa a Real Madrid továbbjutása után
A madridiak vezetőedzője külön is méltatta Vinícius Júniort, aki két gólt is szerzett a Benfica elleni párharcban: „Nagyszerű teljesítményt nyújtott, nagyon kiszámíthatatlanul futballozott, gólokat szerzett és helyzeteket alakított ki. Akkor is nagy szükségünk van rá, amikor Mbappé a pályán van, de nélküle még inkább. Neki kell lennie a vezetőnek és a referenciának a csapatban, láttuk, hogy képes megteremteni a különbséget” – idézte az As Álvaro Arbeloa szavait a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóról, ahol az egyik újságíró megkérdezte, hogy csapata miért játszik jellemzően jobban a második félidőben, mint az elsőben.
„Talán nem mindig van így, de azért, mert a félidei beszédeim jobbak, mint a meccs előttiek. Az első mérkőzésen fatnasztikus első félidőt produkáltunk, ma (szerdán – a szerk.) viszont a Benfica keményen lenyomott minket és megnehezítette a dolgunkat. Szerencsénk volt, hogy korán kiegyenlítettünk, bár utána Güler gólját is érvénytelenítették. A második félidőben sikerült helyrehoznunk a dolgokat, egyre jobbak lettünk az idő múlásával, és ez jó hír.”
Arbeloa kitért Raúl Asencio sérülésére is, aki a második félidőben szerencsétlenül ütközött csapattársával, emiatt hordágyon, nyakmerevítőben kellett elhagynia a pályát: „Úgy tűnik, a nyakával van valami baj, de szerencsére nem tűnik komolynak. Kórházba vitték, azonban remélhetőleg csak ijesztő volt az eset. Hatalmas volt az ütközés, a gyomrunk is összeszorult. De úgy tűnik, semmi komoly.”
A sérülés miatt végül a keretből is kimaradó Kylian Mbappé állapotáról azt mondta, a mérkőzés előtti napon döntöttek úgy, hogy nem lép pályára: „Úgy gondoltuk, hogy jobb, ha pihen és visszanyeri a százszázalékos formáját. Most várunk, meglátjuk, hogy csak napok kérdése-e a felépülése. Reméljük, hogy nem tart majd sokáig.”
A nyolcaddöntős ellenfél kilétét Arbeloa óvatosan közelítette meg: „Két lehetséges ellenfelünk van, bárki is jöjjön, nagyon nehéz lesz. Nincsenek preferenciáink.”
A Benfica részéről José Mourinho vezetőedző eltiltása miatt nem volt ott a kispadon, mi több, a stadionba sem foglalt helyet a neki kialakított kabinban – dacára annak, hogy a Real Madridnál nagyon készültek az érkezésére, ételeket és italokat biztosítottak számára, a portugál azonban formabontó döntést hozott: végül nem a stadionban, hanem a csapat autóbuszából nézte végig a mérkőzést egy tableten.
Arda Güler 100. hivatalos mérkőzését játszotta a Real Madrid színeiben, emiatt Florentino Pérez elnök külön is gratulált a török játékosnak, aki gólt szerzett az első félidőben, de ezt les miatt érvénytelenítették.
A vezető spanyol sportlap, a Marca egyébként a továbbjutás ellenére is kritikus volt a Real Madriddal: egyik értékelésükben szigorúan megjegyezték, ilyen játékkal nem igazán lehet reménykedni a 16. Európa-kupa-győzelemben. Másképp megközelítve arról is írtak, hogy mindent elmondott a csapat játékáról a Bernabéu Stadionban uralkodó apatikus hangulat, és az, hogy a lelátón helyet foglaló 4000 Benfica-szurkoló hallható fölényben volt a hatalmas arénában.
„Vinícius nélkül nincs tánc” – foglalta össze a Marca, amely a brazilon kívül még a meccs legjobbjának megválasztott Aurélien Tchouaménit dicsérte, aki a Real Madrid egyenlítő gólját szerezte egy Toni Kroost idéző csavarással.
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
REAL MADRID (spanyol)–BENFICA (portugál) 2–1 (1–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 76 745 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, R. Asencio (Alaba, 77.), Á. Carreras (F. García, 90+1.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Mastantuono, 77.) – Arda Güler (C. Palacios, 84.), G. García (Pitarch, 84.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – R. Ríos, Barreiro (L. Cabral, 90+1.) – Aursnes (Barrenechea, 85.), Rafa Silva, Schjelderup (F. Ivanovic, 85.) – Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Tchouaméni (16.), Vinícius Júnior (80.), ill. Rafa Silva (14.)
Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel
Vinícius ezúttal is betalált, a Real Madrid kettős győzelemmel jutott tovább a Benfica ellen