„Az első félidőben lenyomott minket a Benfica” – Álvaro Arbeloa a Real Madrid továbbjutása után

A madridiak vezetőedzője külön is méltatta Vinícius Júniort, aki két gólt is szerzett a Benfica elleni párharcban: „Nagyszerű teljesítményt nyújtott, nagyon kiszámíthatatlanul futballozott, gólokat szerzett és helyzeteket alakított ki. Akkor is nagy szükségünk van rá, amikor Mbappé a pályán van, de nélküle még inkább. Neki kell lennie a vezetőnek és a referenciának a csapatban, láttuk, hogy képes megteremteni a különbséget” – idézte az As Álvaro Arbeloa szavait a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóról, ahol az egyik újságíró megkérdezte, hogy csapata miért játszik jellemzően jobban a második félidőben, mint az elsőben.

„Talán nem mindig van így, de azért, mert a félidei beszédeim jobbak, mint a meccs előttiek. Az első mérkőzésen fatnasztikus első félidőt produkáltunk, ma (szerdán – a szerk.) viszont a Benfica keményen lenyomott minket és megnehezítette a dolgunkat. Szerencsénk volt, hogy korán kiegyenlítettünk, bár utána Güler gólját is érvénytelenítették. A második félidőben sikerült helyrehoznunk a dolgokat, egyre jobbak lettünk az idő múlásával, és ez jó hír.”

Arbeloa kitért Raúl Asencio sérülésére is, aki a második félidőben szerencsétlenül ütközött csapattársával, emiatt hordágyon, nyakmerevítőben kellett elhagynia a pályát: „Úgy tűnik, a nyakával van valami baj, de szerencsére nem tűnik komolynak. Kórházba vitték, azonban remélhetőleg csak ijesztő volt az eset. Hatalmas volt az ütközés, a gyomrunk is összeszorult. De úgy tűnik, semmi komoly.”

A sérülés miatt végül a keretből is kimaradó Kylian Mbappé állapotáról azt mondta, a mérkőzés előtti napon döntöttek úgy, hogy nem lép pályára: „Úgy gondoltuk, hogy jobb, ha pihen és visszanyeri a százszázalékos formáját. Most várunk, meglátjuk, hogy csak napok kérdése-e a felépülése. Reméljük, hogy nem tart majd sokáig.”

A nyolcaddöntős ellenfél kilétét Arbeloa óvatosan közelítette meg: „Két lehetséges ellenfelünk van, bárki is jöjjön, nagyon nehéz lesz. Nincsenek preferenciáink.”

A Benfica részéről José Mourinho vezetőedző eltiltása miatt nem volt ott a kispadon, mi több, a stadionba sem foglalt helyet a neki kialakított kabinban – dacára annak, hogy a Real Madridnál nagyon készültek az érkezésére, ételeket és italokat biztosítottak számára, a portugál azonban formabontó döntést hozott: végül nem a stadionban, hanem a csapat autóbuszából nézte végig a mérkőzést egy tableten.

Jose Mourinho dilaporkan memilih menonton pertandingan Real Madrid vs Benfica di dalam bus Benfica yang terparkir di area stadion.



Meski Real Madrid sudah menyiapkan radio booth di Bernabeu untuk Mourinho dan stafnya, lengkap dengan cemilan dan air.



Arda Güler 100. hivatalos mérkőzését játszotta a Real Madrid színeiben, emiatt Florentino Pérez elnök külön is gratulált a török játékosnak, aki gólt szerzett az első félidőben, de ezt les miatt érvénytelenítették.

A vezető spanyol sportlap, a Marca egyébként a továbbjutás ellenére is kritikus volt a Real Madriddal: egyik értékelésükben szigorúan megjegyezték, ilyen játékkal nem igazán lehet reménykedni a 16. Európa-kupa-győzelemben. Másképp megközelítve arról is írtak, hogy mindent elmondott a csapat játékáról a Bernabéu Stadionban uralkodó apatikus hangulat, és az, hogy a lelátón helyet foglaló 4000 Benfica-szurkoló hallható fölényben volt a hatalmas arénában.

„Vinícius nélkül nincs tánc” – foglalta össze a Marca, amely a brazilon kívül még a meccs legjobbjának megválasztott Aurélien Tchouaménit dicsérte, aki a Real Madrid egyenlítő gólját szerezte egy Toni Kroost idéző csavarással.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

REAL MADRID (spanyol)–BENFICA (portugál) 2–1 (1–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 76 745 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, R. Asencio (Alaba, 77.), Á. Carreras (F. García, 90+1.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Mastantuono, 77.) – Arda Güler (C. Palacios, 84.), G. García (Pitarch, 84.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – R. Ríos, Barreiro (L. Cabral, 90+1.) – Aursnes (Barrenechea, 85.), Rafa Silva, Schjelderup (F. Ivanovic, 85.) – Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Tchouaméni (16.), Vinícius Júnior (80.), ill. Rafa Silva (14.)

Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel