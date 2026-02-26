„Rengeteg átélt élményről csak álmodoztam fiatalon” – Vári Attila ötvenéves

AZ ÉLETKOR CSAK EGY SZÁM – véli Vári Attila. A kétszeres olimpiai, világ-, valamint kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó csütörtökön tölti be 50. évét, és úgy érzi, sok szépet átélhetett ez idő alatt.

„Nagyon boldog vagyok, mert rengeteg olyan élménynek lehettem a részese, amelyekről fiatalon csak álmodoztam.”

Eredetileg öttusázóként kezdett a KSI-ben, jól úszott, de nem futott jól, így tanácsra klubon belül váltott a vízilabdára.

„Tisztán emlékszem, amikor édesanyámmal elmentem az első vízilabdaedzésemre. Aztán ott ragadtam…”

1993-ban ifjúsági Európa-bajnok lett, juniorként 1994-ben Eb-t, 1995-ben világbajnokságot nyert. Ez évtől a Vasassal kezdte el gyűjteni a magyar bajnoki érmeket, kupákat. Felnőttként részese volt a magyar férfi vízilabda-válogatott legsikeresebb időszakának: olimpiai arany Sydney-ben 2000-ben és Athénban 2004-ben, világbajnoki cím 2003-ban, két Európa-bajnoki siker 1997-ben és 1999-ben-

Első magyar bajnoki címére legalább olyan büszke Vári Attila, mint olimpiai, világ-és Európa-bajnoki győzelmeire (Fotó: MTI)

„Nagyon jó baráti közösség voltunk, mindig felülkerekedtünk a nehéz pillanatokon. Számos kiváló edző készítette fel a válogatott tagjait a klubjukban, és mindig alárendeltük magunkat a közös céloknak, nem az volt a lényeg, ki hány gólt lőtt, ki hány percet játszott adott meccsen. Mindenki kiadta magából a legtöbbet, éppen amennyi lehetőséget kapott. Ahogy Kemény Fecsó bácsi mondta, a profik öt-tíz lépéssel előrébb járnak a riválisnál, ezt pedig legtöbbször hoztuk, bármilyen összeállításban játszottunk” – fejtette ki a sikerek titkát Vári Attila, majd kiemelte, az első magyar bajnoki aranyára is hasonlóan büszke: 2003 és 2006 között négy­szer ünnepelhetett a Honvéddal.

„Szerintem minden fiatal vízilabdázónak a válogatott lebeg a szeme előtt, már bekerülni is csoda, és hogy ennyi mindent megnyertünk, nem is lehet leírni, csak átélni. Ha nehéz napom van, rendre visszagondolok a felkészülési időszakokra, kemény meccsekre, és azt mondom: ezt a napot is átvészelem.”

Vári 2018 és 2022 között a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke volt. A tokiói olimpián mindkét válogatott bronzérmes lett, a férfiak 2020-ban hazai medencében Eb-aranyat, 2022-ben -ezüstöt nyertek, a nők vb-ezüstöt (2022) és Eb-bronzot (2020), egyaránt itthon.

„Szerintem az egyik legsikeresebb időszaka volt ez a magyar vízilabdának. Volt év, amikor a fiú és a lány utánpótlás-válogatottak is minden világeseményen érmet szereztek, a hazai világesemény-rendezések szintén meghatározóak voltak. A koronavírus-járvány ideje alatt különösen nehéz volt a szervezés, de ezeken az eseményeken is támaszkodhatott egymásra a vízilabdacsalád, hiszen számos korábbi játékos és szakember is hozzáértését adta a rendezvényekhez. Büszke vagyok, hogy korábbi válogatott csapattársaimmal dolgozhattam együtt, és olyan szakemberekkel, akik nemzetközileg is elismertek voltak.”

Két gyereke kézilabdázik, Márk fia a NEKA felnőtt-, Arina lánya a Győri Audi ETO NB I B-s csapatának a tagja.

„Ők választották a kézilabdát, a feleségemmel támogattuk őket, csak annyit kértünk: ha belefognak valamibe, azt vegyék komolyan. Ezt azóta is tartják, a sportág iránti alázatuk és szeretetük töretlen.”