„Rengeteg átélt élményről csak álmodoztam fiatalon” – Vári Attila ötvenéves

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2026.02.26. 07:40
Vári Attila szerint mindenki alárendelte magát a közös céloknak a válogatottban, jöttek is a sikerek (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
születésnap magyar vízilabda-válogatott Vári Attila
A kétszeres olimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok Vári Attila csütörtökön tölti be 50. életévét.

AZ ÉLETKOR CSAK EGY SZÁM – véli Vári Attila. A kétszeres olimpiai, világ-, valamint kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó csütörtökön tölti be 50. évét, és úgy érzi, sok szépet átélhetett ez idő alatt.

„Nagyon boldog vagyok, mert rengeteg olyan élménynek lehettem a részese, amelyekről fiatalon csak álmodoztam.”   

Eredetileg öttusázóként kezdett a KSI-ben, jól úszott, de nem futott jól, így tanácsra klubon belül váltott a vízilabdára.

„Tisztán emlékszem, amikor édesanyámmal elmentem az első vízilabdaedzésemre. Aztán ott ragadtam…”   

1993-ban ifjúsági Európa-bajnok lett, juniorként 1994-ben Eb-t, 1995-ben világbajnokságot nyert. Ez évtől a Vasassal kezdte el gyűjteni a magyar bajnoki érmeket, kupákat. Felnőttként részese volt a magyar férfi vízilabda-válogatott legsikeresebb időszakának: olimpiai arany Sydney-ben 2000-ben és Athénban 2004-ben, világbajnoki cím 2003-ban, két Európa-bajnoki siker 1997-ben és 1999-ben- 

Első magyar bajnoki címére legalább olyan büszke Vári Attila, mint olimpiai, világ-és Európa-bajnoki győzelmeire (Fotó: MTI)

„Nagyon jó baráti közösség voltunk, mindig felülkerekedtünk a nehéz pillanatokon. Számos kiváló edző készítette fel a válogatott tagjait a klubjukban, és mindig alárendeltük magunkat a közös céloknak, nem az volt a lényeg, ki hány gólt lőtt, ki hány percet játszott adott meccsen. Mindenki kiadta magából a legtöbbet, éppen amennyi lehetőséget kapott. Ahogy Kemény Fecsó bácsi mondta, a profik öt-tíz lépéssel előrébb járnak a riválisnál, ezt pedig legtöbbször hoztuk, bármilyen összeállításban játszottunk”  – fejtette ki a sikerek titkát Vári Attila, majd kiemelte, az első magyar bajnoki aranyára is hasonlóan büszke: 2003 és 2006 között négy­szer ünnepelhetett a Honvéddal.

„Szerintem minden fiatal vízilabdázónak a válogatott lebeg a szeme előtt, már bekerülni is csoda, és hogy ennyi mindent megnyertünk, nem is lehet leírni, csak átélni. Ha nehéz napom van, rendre visszagondolok a felkészülési időszakokra, kemény meccsekre, és azt mondom: ezt a napot is átvészelem.”     

Vári 2018 és 2022 között a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke volt. A tokiói olimpián mindkét válogatott bronzérmes lett, a férfiak 2020-ban hazai medencében Eb-aranyat, 2022-ben -ezüstöt nyertek, a nők vb-ezüstöt (2022) és Eb-bronzot (2020), egyaránt itthon.

 „Szerintem az egyik legsikeresebb időszaka volt ez a magyar vízilabdának. Volt év, amikor a fiú és a lány utánpótlás-válogatottak is minden világeseményen érmet szereztek, a hazai világesemény-rendezések szintén meghatározóak voltak. A koronavírus-járvány ideje alatt különösen nehéz volt a szervezés, de ezeken az eseményeken is támaszkodhatott egymásra a vízilabdacsalád, hiszen számos korábbi játékos és szakember is hozzáértését adta a rendezvényekhez. Büszke vagyok, hogy korábbi válogatott csapattársaimmal dolgozhattam együtt, és olyan szakemberekkel, akik nemzetközileg is elismertek voltak.”     

Két gyereke kézilabdázik, Márk fia a NEKA felnőtt-, Arina lánya a Győri Audi ETO NB I B-s csapatának a tagja.

„Ők választották a kézilabdát, a feleségemmel támogattuk őket, csak annyit kértünk: ha belefognak valamibe, azt vegyék komolyan. Ezt azóta is tartják, a sportág iránti alázatuk és szeretetük töretlen.”  

NÉVJEGY
Fotó: Dömötör Csaba

VÁRI ATTILA

SZÜLETETT: 1976. február 26.
SPORTÁGA: vízilabda
POSZTJA: bekk
KLUBJAI: KSI (1987–1994), Vasas SC (1994–2002), Budapesti Honvéd (2002–2009), Pécsi VSK (2009–2011)
VÁLOGATOTTSÁG: 226 (1995–2006)
KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI: 2x olimpiai bajnok (2000, Sydney; 2004, Athén), világbajnok (2003, Barcelona), 2x vb-2. (1998, Perth; 2005, Montreal), 2x Európa-bajnok (1997, Sevilla; 1999, Firenze), 2x Eb-3. (2001, Budapest; 2003, Kranj), világkupagyőztes (1999, Sydney), 2x világligagyőztes (2003, New York; 2004, Long Beach), 2x KEK-győztes (1995, 2002), Euroliga-győztes (2004), európai Szuperkupa-győztes (2004), 4x magyar bajnok (2003–2006), 5x Magyar Kupa-győztes (1996, 1997, 2001, 2002, 2006)
DÍJAI, ELISMERÉSEI: A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2000), Az év magyar vízilabdázója (2000), Az év magyar sportcsapatának tagja (2000), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2004)

 

 

