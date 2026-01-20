Australian Open: csak két szettet kellett lejátszania Sinnernek az első meccsén

Könnyen indult az ausztrál nyílt teniszbajnokság a címvédő Jannik Sinner számára: a világranglista 2. helyezettje a francia Hugo Gastonnal csapott össze, és simán, 6:2, 6:1-re nyerte az első két játszmát, a harmadikra pedig sor sem került, mert sérülés miatt a francia teniszező feladta. „Nem jó így megnyerni egy meccset” – kommentálta a történteket a 24 éves volt világelső, aki 2024-ben is győzni tudott az Australian Openen, azaz sorozatban harmadik diadalára hajt.

Gastonnak egy honfitársa is búcsúzott Melbourne-től, ráadásul végleg, a nagy közönségkedvenc Gael Monfilsnak ugyanis ez az utolsó idénye profi teniszezőként. A 39 éves legenda az ausztrál Dane Sweenyvel csapott össze, akitől négy szettben kikapott, majd érzelmes búcsút vett a közönségtől, amely vastapssal és álló ovációval adózott a francia ikonnak.

„Az utam kétezer-háromban itt, veletek kezdődött. Akkor először jöttem ide, most pedig 2026 van, és úgy tűnik, ez lett a végállomás. Nagyon köszönöm ezt a csodálatos utazást, hihetetlenek vagytok, szerencsés vagyok, hogy ennyi éven keresztül itt játszhattam” – búcsúzott az őt éltető publikumtól Monfils.

A nőknél úgyszintén pályára lépett a tavalyi győztes: az amerikai Madison Keys egy szoros és egy sima játszmában győzte az ukrán Olekszandra Olijnikovát.



TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ

Darderi (olasz, 22.)–Garin (chilei) 7:6 (7–5), 7:5, 7:6 (7–3)

Sonego (olasz)–Taberner (spanyol) 6:4, 6:0, 6:3

Musetti (olasz, 5.)–Collignon (belga) 4:6, 7:6 (7–3), 7:5, 3:2 – Collignon feladta

Quinn (amerikai)–Griekspoor (holland, 23.) 6:2, 6:3, 6:2

Báez (argentin)–Mpetshi Perricard (francia) 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3

Hacsanov (orosz, 15.)–Mikkelsen (amerikai) 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3

Mensík (cseh, 16.)–Carreno-Busta (spanyol) 7:5, 4:6, 2:6, 7:6 (7–1), 6:3

Basavareddy (amerikai)– O’Connell (ausztrál) 4:6, 7:6 (9–7), 6:7 (3–7), 6:2, 6:3

Shelton (amerikai, 8.)–Humbert (francia) 6:3, 7:6 (7–2), 7:6 (7–5)

Spizzirri (amerikai)–Fonseca (brazil, 28.) 6:4, 2:6, 6:1, 6:2

Vu Ji-ping (kínai)–Nardi (olasz) 7:5, 4:6, 6:4, 6:2

Sweeny (ausztrál)–Monfils (francia) 6:7 (3–7), 7:5, 6:4, 7:5

Rodar (spanyol)–Szakamoto (japán) 7:6 (8–6), 6:1, 5:7, 4:6, 6:3

Fritz (amerikai, 9.)–Royer (francia) 7:6 (7–5), 5:7, 6:1, 6:3

Kopriva (cseh)–Struff (német) 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1

Hurkacz (lengyel)–Bergs (belga) 6:7 (6–8), 7:6 (8:6), 6:3, 6:3

Sinner (olasz, 2.)–Gaston (francia) 6:2, 6:1 – Gaston feladta

Machác (cseh)–Dimitrov (bolgár) 6:4, 6:4, 6:3

Duckworth (ausztrál)–Prizmic (horvát) 7:6 (7–4), 3:6, 1:6, 7:5, 6:3

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Tjen (indonéz)–Fernandez (kanadai, 22.) 6:2, 7:6 (7–1)

Gracheva (francia)–Golubic (svájci) 6:1, 2:6, 6:1

Krueger (amerikai)–Bejlek (cseh) 6:3, 6:3

Siniaková (cseh)–Udvardy (magyar) 6:1, 6:2

Válentová (cseh)–Joint (ausztrál, 30.) 6:4, 6:4

Preston (ausztrál)–Csang Suaj (kínai) 6:3, 2:6, 6:3

Keys (amerikai, 9.)–Olijnikova (ukrán) 7:6 (8–6), 6:1

Grabher (osztrák)–Cocciaretto (olasz) 7:5, 2:6, 6:4

Vang Hszin-jü (kínai)–Kalinyina (ukrán) 6:3, 6:3

Plisková (cseh)–Stephens (amerikai) 7:6 (9–7), 6:2

Fruhvirtová (cseh)–Sun (új-zélandi) 6:3, 7:5

Kalinszkaja (orosz, 31.)–Kartal (brit) 7:6 (7–3), 6:1

Ribakina (kazah, 5.)–Juvan (szlovén) 6:4, 6:3

Cirstea (román)–Lys (német) 3:6, 6:4, 6:3

Ostapenko (lett, 24.)–Sramková (szlovák) 6:4, 6:4

Siegemund (német)–Szamszonova (orosz, 18.) 0:6, 7:5, 6:4

Bencic (svájci, 10.)–Boulter (brit) 6:0, 7:5

Oszaka (japán, 16.)–Ruzic (horvát) 6:3, 3:6, 6:4