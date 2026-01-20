Nemzeti Sportrádió

Australian Open: csak két szettet kellett lejátszania Sinnernek az első meccsén

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.20. 11:43
Daniel KopatschJannik Sinner jóformán le sem tudott izzadni az idei első melbourne-i meccsén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Australian Open Gael Monfils Jannik Sinner
Csak kát játszmát kellett lejátszania Jannik Sinnernek idei első Australian Open-meccsén, ellenfele, a francia Hugo Gaston az olasz menő 6:2, 6:1-es vezetésnél jelezte: nem tudja tovább folytatni a találkozót. Pályafutása során utoljára lépett a melBourne-i közönség elé az év végén visszavonuló Gael Monfils, akit a hazaiak játékosa, Dane Sweeny búcsúztatott.

Könnyen indult az ausztrál nyílt teniszbajnokság a címvédő Jannik Sinner számára: a világranglista 2. helyezettje a francia Hugo Gastonnal csapott össze, és simán, 6:2, 6:1-re nyerte az első két játszmát, a harmadikra pedig sor sem került, mert sérülés miatt a francia teniszező feladta. „Nem jó így megnyerni egy meccset” – kommentálta a történteket a 24 éves volt világelső, aki 2024-ben is győzni tudott az Australian Openen, azaz sorozatban harmadik diadalára hajt.

Gastonnak egy honfitársa is búcsúzott Melbourne-től, ráadásul végleg, a nagy közönségkedvenc Gael Monfilsnak ugyanis ez az utolsó idénye profi teniszezőként. A 39 éves legenda az ausztrál Dane Sweenyvel csapott össze, akitől négy szettben kikapott, majd érzelmes búcsút vett a közönségtől, amely vastapssal és álló ovációval adózott a francia ikonnak.

„Az utam kétezer-háromban itt, veletek kezdődött. Akkor először jöttem ide, most pedig 2026 van, és úgy tűnik, ez lett a végállomás. Nagyon köszönöm ezt a csodálatos utazást, hihetetlenek vagytok, szerencsés vagyok, hogy ennyi éven keresztül itt játszhattam” – búcsúzott az őt éltető publikumtól Monfils.

A nőknél úgyszintén pályára lépett a tavalyi győztes: az amerikai Madison Keys egy szoros és egy sima játszmában győzte az ukrán Olekszandra Olijnikovát.
 

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ
Darderi (olasz, 22.)–Garin (chilei) 7:6 (7–5), 7:5, 7:6 (7–3)
Sonego (olasz)–Taberner (spanyol) 6:4, 6:0, 6:3
Musetti (olasz, 5.)–Collignon (belga) 4:6, 7:6 (7–3), 7:5, 3:2 – Collignon feladta
Quinn (amerikai)–Griekspoor (holland, 23.) 6:2, 6:3, 6:2
Báez (argentin)–Mpetshi Perricard (francia) 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3
Hacsanov (orosz, 15.)–Mikkelsen (amerikai) 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3
Mensík (cseh, 16.)–Carreno-Busta (spanyol) 7:5, 4:6, 2:6, 7:6 (7–1), 6:3
Basavareddy (amerikai)– O’Connell (ausztrál) 4:6, 7:6 (9–7), 6:7 (3–7), 6:2, 6:3
Shelton (amerikai, 8.)–Humbert (francia) 6:3, 7:6 (7–2), 7:6 (7–5)
Spizzirri (amerikai)–Fonseca (brazil, 28.) 6:4, 2:6, 6:1, 6:2
Vu Ji-ping (kínai)–Nardi (olasz) 7:5, 4:6, 6:4, 6:2
Sweeny (ausztrál)–Monfils (francia) 6:7 (3–7), 7:5, 6:4, 7:5
Rodar (spanyol)–Szakamoto (japán) 7:6 (8–6), 6:1, 5:7, 4:6, 6:3
Fritz (amerikai, 9.)–Royer (francia) 7:6 (7–5), 5:7, 6:1, 6:3
Kopriva (cseh)–Struff (német) 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1
Hurkacz (lengyel)–Bergs (belga) 6:7 (6–8), 7:6 (8:6), 6:3, 6:3
Sinner (olasz, 2.)–Gaston (francia) 6:2, 6:1 – Gaston feladta
Machác (cseh)–Dimitrov (bolgár) 6:4, 6:4, 6:3
Duckworth (ausztrál)–Prizmic (horvát) 7:6 (7–4), 3:6, 1:6, 7:5, 6:3

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ
Tjen (indonéz)–Fernandez (kanadai, 22.) 6:2, 7:6 (7–1)
Gracheva (francia)–Golubic (svájci) 6:1, 2:6, 6:1
Krueger (amerikai)–Bejlek (cseh) 6:3, 6:3
Siniaková (cseh)–Udvardy (magyar) 6:1, 6:2
Válentová (cseh)–Joint (ausztrál, 30.) 6:4, 6:4
Preston (ausztrál)–Csang Suaj (kínai) 6:3, 2:6, 6:3
Keys (amerikai, 9.)–Olijnikova (ukrán) 7:6 (8–6), 6:1
Grabher (osztrák)–Cocciaretto (olasz) 7:5, 2:6, 6:4
Vang Hszin-jü (kínai)–Kalinyina (ukrán) 6:3, 6:3
Plisková (cseh)–Stephens (amerikai) 7:6 (9–7), 6:2
Fruhvirtová (cseh)–Sun (új-zélandi) 6:3, 7:5
Kalinszkaja (orosz, 31.)–Kartal (brit) 7:6 (7–3), 6:1
Ribakina (kazah, 5.)–Juvan (szlovén) 6:4, 6:3
Cirstea (román)–Lys (német) 3:6, 6:4, 6:3
Ostapenko (lett, 24.)–Sramková (szlovák) 6:4, 6:4
Siegemund (német)–Szamszonova (orosz, 18.) 0:6, 7:5, 6:4
Bencic (svájci, 10.)–Boulter (brit) 6:0, 7:5
Oszaka (japán, 16.)–Ruzic (horvát) 6:3, 3:6, 6:4 

 

Australian Open Gael Monfils Jannik Sinner
Legfrissebb hírek

Australian Open: Udvardy egyesben, Bondár és Marozsán párosban búcsúzott

Tenisz
6 órája

Novak Djokovics szettveszteség nélkül jutott tovább az Australian Openen

Tenisz
23 órája

Australian Open: Gauff sima győzelemmel kezdett Melbourne-ben

Tenisz
Tegnap, 8:42

Australian Open: máris búcsúzott a világranglista nyolcadik helyezettje

Tenisz
Tegnap, 8:10

Tenisz: Marozsán Fábián ragyogó játékkal ütötte ki Rinderknecht

Tenisz
Tegnap, 6:02

Tenisz: Bondár Anna szabadkártyás amerikain jutott túl Melbourne-ben

Tenisz
Tegnap, 2:57

Könnyed győzelemmel kezdte az Australian Opent Carlos Alcaraz

Tenisz
2026.01.18. 14:23

Öt játékot vesztett a világelső Szabalenka az Australian Openen

Tenisz
2026.01.18. 12:06
Ezek is érdekelhetik